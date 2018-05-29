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Прогноз погоди на 30 травня: сонце, спека і відсутність дощу

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Прогноз погоди на 30 травня
Прогноз погоди на 30 травня / Фото із соцмереж

В Україні середа, 30 травня, буде спекотною. По всій території країни очікується від +25 до +29 градусів. Дощі не передбачаються.

Про це повідомляє український синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Найтеплішим буде Захід, а ось Схід стане трохи свіжішим, +22+24 градуси. Без дощу. Хіба якісь хмари походять по західним областям та над Чернігівщиною,
– запевняє синоптик. 

У столиці України 30 травня буде сухо та тепло, максимальна температура повітря становитиме +29 градусів.

Прогноз погоди на середу, 30 травня, у містах України:

Ужгород – +28…+30

Львів – +26…+28

Івано-Франківськ – +27…+29

Тернопіль – +27…+29

Чернівці – +26…+28

Хмельницький – +27…+29

Луцьк – +27…+29

Рівне – +27…+29

Житомир – +27…+29

Вінниця – +26…+28

Одеса – +26…+28

Миколаїв – +27…+29

Херсон – +27…+29

Сімферополь – +23…+25

Кропивницький – +26…+28

Черкаси – +26…+28

Чернігів – +26…+28

Суми – +25…+27

Полтава – +25…+27

Дніпро – +25…+27

Запоріжжя – +25…+27

Донецьк – +24…+26

Луганськ – 24…+26

Харків – 24…+26

Київ – +27…+29


 

 

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
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