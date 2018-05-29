Прогноз погоди на 30 травня: сонце, спека і відсутність дощу
В Україні середа, 30 травня, буде спекотною. По всій території країни очікується від +25 до +29 градусів. Дощі не передбачаються.
Про це повідомляє український синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Читайте також: Як позбутися метеозалежності: рекомендації фахівців
Найтеплішим буде Захід, а ось Схід стане трохи свіжішим, +22+24 градуси. Без дощу. Хіба якісь хмари походять по західним областям та над Чернігівщиною,
– запевняє синоптик.
У столиці України 30 травня буде сухо та тепло, максимальна температура повітря становитиме +29 градусів.
Прогноз погоди на середу, 30 травня, у містах України:
Ужгород – +28…+30
Львів – +26…+28
Івано-Франківськ – +27…+29
Тернопіль – +27…+29
Чернівці – +26…+28
Хмельницький – +27…+29
Луцьк – +27…+29
Рівне – +27…+29
Житомир – +27…+29
Вінниця – +26…+28
Одеса – +26…+28
Миколаїв – +27…+29
Херсон – +27…+29
Сімферополь – +23…+25
Кропивницький – +26…+28
Черкаси – +26…+28
Чернігів – +26…+28
Суми – +25…+27
Полтава – +25…+27
Дніпро – +25…+27
Запоріжжя – +25…+27
Донецьк – +24…+26
Луганськ – 24…+26
Харків – 24…+26
Київ – +27…+29