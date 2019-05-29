Прогноз погоды на 30 мая: дожди с Запада придут в гости к другим областям
Погода в Украине в четверг, 30 мая, будет очень теплой и очень влажной. Запад традиционно будут заливать дожди, однако на этот раз не только его. Ливни также ожидаются на Севере и в Винницкой области. Иногда – с локальными шквалами и градом.
Восток, Юг и большинство центральных областей удержат возле себя солнце. Даже будет жарко – средняя температура воздуха будет колебаться в пределах +25...+32 градусов. На Западе же похолодает до +17...+23 градусов, сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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"Лето еще только собирается на выход, прячет тапочки и вагонные спортивки в чемодан, а летняя погода в Украине уже полным ходом. Еще немного – и будем встречать любимое лето на перроне, с люпином, розами и петушками", – отметила она.
В Киеве максимальная температура воздуха сяген 27 градусов, а во второй половине дня вероятные дождь с грозой.