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      Прогноз погоды на 30 мая: дожди с Запада придут в гости к другим областям

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      Погода 30 мая 2019 Украина - прогноз погоды отсиноптика
      Прогноз погоды на 30 мая / postdelicia.com

      Погода в Украине в четверг, 30 мая, будет очень теплой и очень влажной. Запад традиционно будут заливать дожди, однако на этот раз не только его. Ливни также ожидаются на Севере и в Винницкой области. Иногда – с локальными шквалами и градом.

      Восток, Юг и большинство центральных областей удержат возле себя солнце. Даже будет жарко – средняя температура воздуха будет колебаться в пределах +25...+32 градусов. На Западе же похолодает до +17...+23 градусов, сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

      Читайте также: Когда в Украину придет жара до +33 градусов: прогноз

      "Лето еще только собирается на выход, прячет тапочки и вагонные спортивки в чемодан, а летняя погода в Украине уже полным ходом. Еще немного – и будем встречать любимое лето на перроне, с люпином, розами и петушками", – отметила она.

      В Киеве максимальная температура воздуха сяген 27 градусов, а во второй половине дня вероятные дождь с грозой.

      Прогноз погоды на четверг, 30 мая, в городах Украины:

      Ужгород – +18...+20

      Львов – +16...+18

      Ивано-Франковск – +15...+17

      Тернополь – +18...+20

      Черновцы – +18...+20

      Хмельницкий – +20...+22

      Луцк – +18...+20

      Ровно – +18...+20

      Житомир – +23...+25

      Винница – +23...+25

      Одесса – +25...+27

      Николаев – +29...+31

      Херсон – +29...+31

      Симферополь – +26...+28

      Кропивницкий – +27...+29

      Черкассы – +27...+29

      Чернигов – +26...+28

      Суммы – +27...+29

      Полтава – +29...+31

      Днепр – +29...+31

      Запорожье – +29...+31

      Донецк – +29...+31

      Луганск – +30...+32

      Харьков – +30...+32

      Киев – +25...+27

      погода на 30 травня в україні
      Прогноз погоды на 30 мая // Укргидрометцентр

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Погода
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