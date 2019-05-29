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      Прогноз погоди на 30 травня: дощі з Заходу завітають в гості до інших областей

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      Погода 30 травня 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 30 травня / postdelicia.com

      Погода в Україні у четвер, 30 травня, буде дуже теплою і дуже мокрою. Захід традиційно заливатимуть дощі, проте цього разу не тільки його. Зливи також очікуються на Півночі та Вінниччині. Подекуди – з локальними шквалами та градом.

      Схід, Південь та більшість центральних областей втримають біля себе сонце. Навіть буде спекотно – середня температура повітря коливатиметься у межах +25...+32 градусів. На Заході ж похолодає до +17...+23 градусів, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook. 

      Читайте також: Коли в Україну прийде спека до +33 градусів: прогноз

      "Літо ще тільки збирається на вихід, ховає капці та вагонні спортивки у валізу, а літня погода в Україні вже повним ходом. Ще трохи – і будемо зустрічати любе літо на пероні, із люпином, трояндами та півниками", – зауважила вона. 

      У Києві максимальна температура повітря сяген +27 градусів, а у другій половині дня ймовірні дощ з грозою. 

      Прогноз погоди на четвер, 30 травня, у містах України:

      Ужгород – +18…+20

      Львів – +16…+18

      Івано-Франківськ – +15…+17

      Тернопіль – +18…+20

      Чернівці – +18…+20

      Хмельницький – +20…+22

      Луцьк – +18…+20

      Рівне – +18…+20

      Житомир – +23…+25

      Вінниця – +23…+25

      Одеса – +25…+27

      Миколаїв – +29…+31

      Херсон – +29…+31

      Сімферополь – +26…+28

      Кропивницький – +27…+29

      Черкаси – +27…+29

      Чернігів – +26…+28

      Суми – +27…+29

      Полтава – +29…+31

      Дніпро – +29…+31

      Запоріжжя – +29…+31

      Донецьк – +29…+31

      Луганськ – +30…+32

      Харків – +30…+32

      Київ – +25…+27

      погода на 30 травня в україні
      Прогноз погоди на 30 травня // Укргідрометцентр

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      Теги: Новини України Погода
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