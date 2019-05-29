Прогноз погоди на 30 травня: дощі з Заходу завітають в гості до інших областей
Погода в Україні у четвер, 30 травня, буде дуже теплою і дуже мокрою. Захід традиційно заливатимуть дощі, проте цього разу не тільки його. Зливи також очікуються на Півночі та Вінниччині. Подекуди – з локальними шквалами та градом.
Схід, Південь та більшість центральних областей втримають біля себе сонце. Навіть буде спекотно – середня температура повітря коливатиметься у межах +25...+32 градусів. На Заході ж похолодає до +17...+23 градусів, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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"Літо ще тільки збирається на вихід, ховає капці та вагонні спортивки у валізу, а літня погода в Україні вже повним ходом. Ще трохи – і будемо зустрічати любе літо на пероні, із люпином, трояндами та півниками", – зауважила вона.
У Києві максимальна температура повітря сяген +27 градусів, а у другій половині дня ймовірні дощ з грозою.
Прогноз погоди на четвер, 30 травня, у містах України:
Ужгород – +18…+20
Львів – +16…+18
Івано-Франківськ – +15…+17
Тернопіль – +18…+20
Чернівці – +18…+20
Хмельницький – +20…+22
Луцьк – +18…+20
Рівне – +18…+20
Житомир – +23…+25
Вінниця – +23…+25
Одеса – +25…+27
Миколаїв – +29…+31
Херсон – +29…+31
Сімферополь – +26…+28
Кропивницький – +27…+29
Черкаси – +27…+29
Чернігів – +26…+28
Суми – +27…+29
Полтава – +29…+31
Дніпро – +29…+31
Запоріжжя – +29…+31
Донецьк – +29…+31
Луганськ – +30…+32
Харків – +30…+32
Київ – +25…+27