Прогноз погоди на 30 травня: дощі з Заходу завітають в гості до інших областей

Погода в Україні у четвер, 30 травня, буде дуже теплою і дуже мокрою. Захід традиційно заливатимуть дощі, проте цього разу не тільки його. Зливи також очікуються на Півночі та Вінниччині. Подекуди – з локальними шквалами та градом.

Схід, Південь та більшість центральних областей втримають біля себе сонце. Навіть буде спекотно – середня температура повітря коливатиметься у межах +25...+32 градусів. На Заході ж похолодає до +17...+23 градусів, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"Літо ще тільки збирається на вихід, ховає капці та вагонні спортивки у валізу, а літня погода в Україні вже повним ходом. Ще трохи – і будемо зустрічати любе літо на пероні, із люпином, трояндами та півниками", – зауважила вона.

У Києві максимальна температура повітря сяген +27 градусів, а у другій половині дня ймовірні дощ з грозою.

Прогноз погоди на четвер, 30 травня, у містах України:

Ужгород – +18…+20

Львів – +16…+18

Івано-Франківськ – +15…+17

Тернопіль – +18…+20

Чернівці – +18…+20

Хмельницький – +20…+22

Луцьк – +18…+20

Рівне – +18…+20

Житомир – +23…+25

Вінниця – +23…+25

Одеса – +25…+27

Миколаїв – +29…+31

Херсон – +29…+31

Сімферополь – +26…+28

Кропивницький – +27…+29

Черкаси – +27…+29

Чернігів – +26…+28

Суми – +27…+29

Полтава – +29…+31

Дніпро – +29…+31

Запоріжжя – +29…+31

Донецьк – +29…+31

Луганськ – +30…+32

Харків – +30…+32

Київ – +25…+27



Прогноз погоди на 30 травня // Укргідрометцентр