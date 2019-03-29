Прогноз погоды на 30 марта: солнечная и теплая погода охватит всю Украину
Погода 30 марта в Украине будет в основном солнечной и сухой. А температура воздуха составит до 14 градусов тепла.
Как отметила синоптик Наталка Диденко, в субботу Украина будет наслаждаться синоптическим комфортом – везде будет ясно, солнечно и тепло. Относительно температуры, то столбики термометров поднимутся от 9 до 14 градусов тепла.
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В Киеве 30 марта ожидается солнечным и теплым. А воздух здесь прогреется до +13 градусов.
Прогноз погоды на субботу, 30 марта, в городах Украины:
Ужгород – +13...+15
Львов – +12...+14
Ивано-Франковск – +12...+14
Тернополь – +12...+14
Черновцы – +12...+14
Хмельницкий – +12...+14
Луцк – +13...+15
Ровно – +13...+15
Житомир – +12...+14
Винница – +12...+14
Одесса – +11...+13
Николаев – +12...+14
Херсон – +12...+14
Симферополь – +12...+14
Кропивницкий – +11...+13
Черкассы – +11...+13
Чернигов – +11...+13
Сумы – + 10... + 12
Полтава – +10...+12
Днепр – +11...+13
Запорожье – +11...+13
Донецк – +11...+13
Луганск – +10...+12
Харьков – +10...+12
Киев – +12...+14
Український гідрометцентр також прогнозує теплу та сонячну погоду. За інформацією синоптиків, на Правобережжі та півдні температура у середньому становитиме +12 – +14 градусів, а на Лівобережжі – +11 – +13. Вітер дутиме у північно-західному напрямку зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 30 марта