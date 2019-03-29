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      Прогноз погоды на 30 марта: солнечная и теплая погода охватит всю Украину

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      Погода 30 марта 2019 Украина - прогноз погоды синоптика
      Какой будет погода в Украине 30 марта / 24 канал

      Погода 30 марта в Украине будет в основном солнечной и сухой. А температура воздуха составит до 14 градусов тепла.

      Как отметила синоптик Наталка Диденко, в субботу Украина будет наслаждаться синоптическим комфортом – везде будет ясно, солнечно и тепло. Относительно температуры, то столбики термометров поднимутся от 9 до 14 градусов тепла.

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      В Киеве 30 марта ожидается солнечным и теплым. А воздух здесь прогреется до +13 градусов.

      Прогноз погоды на субботу, 30 марта, в городах Украины:

      Ужгород – +13...+15

      Львов – +12...+14

      Ивано-Франковск – +12...+14

      Тернополь – +12...+14

      Черновцы – +12...+14

      Хмельницкий – +12...+14

      Луцк – +13...+15

      Ровно – +13...+15

      Житомир – +12...+14

      Винница – +12...+14

      Одесса – +11...+13

      Николаев – +12...+14

      Херсон – +12...+14

      Симферополь – +12...+14

      Кропивницкий – +11...+13

      Черкассы – +11...+13

      Чернигов – +11...+13

      Сумы – + 10... + 12

      Полтава – +10...+12

      Днепр – +11...+13

      Запорожье – +11...+13

      Донецк – +11...+13

      Луганск – +10...+12

      Харьков – +10...+12

      Киев – +12...+14

      Український гідрометцентр також прогнозує теплу та сонячну погоду. За інформацією синоптиків, на Правобережжі та півдні температура у середньому становитиме +12 – +14 градусів, а на Лівобережжі – +11 – +13. Вітер дутиме у північно-західному напрямку зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.

      Погода. тепло, сонячно, Український гідрометцентр, Україна, весна
      Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 30 марта

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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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