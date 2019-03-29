Прогноз погоды на 30 марта: солнечная и теплая погода охватит всю Украину

Погода 30 марта в Украине будет в основном солнечной и сухой. А температура воздуха составит до 14 градусов тепла.

Как отметила синоптик Наталка Диденко, в субботу Украина будет наслаждаться синоптическим комфортом – везде будет ясно, солнечно и тепло. Относительно температуры, то столбики термометров поднимутся от 9 до 14 градусов тепла.

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В Киеве 30 марта ожидается солнечным и теплым. А воздух здесь прогреется до +13 градусов.

Прогноз погоды на субботу, 30 марта, в городах Украины:

Ужгород – +13...+15

Львов – +12...+14

Ивано-Франковск – +12...+14

Тернополь – +12...+14

Черновцы – +12...+14

Хмельницкий – +12...+14

Луцк – +13...+15

Ровно – +13...+15

Житомир – +12...+14

Винница – +12...+14

Одесса – +11...+13

Николаев – +12...+14

Херсон – +12...+14

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – +11...+13

Черкассы – +11...+13

Чернигов – +11...+13

Сумы – + 10... + 12

Полтава – +10...+12

Днепр – +11...+13

Запорожье – +11...+13

Донецк – +11...+13

Луганск – +10...+12

Харьков – +10...+12

Киев – +12...+14

Український гідрометцентр також прогнозує теплу та сонячну погоду. За інформацією синоптиків, на Правобережжі та півдні температура у середньому становитиме +12 – +14 градусів, а на Лівобережжі – +11 – +13. Вітер дутиме у північно-західному напрямку зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.



Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 30 марта