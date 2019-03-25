В Карпатах выпал снег: фото

На высокогорье Карпат, а именно на горе Поп Иван Черногорский (третья по высоте в Украине – 2020,5 метра), утром 25 марта снежило.

Как сообщили представители Черногорского горного поисково-спасательного поста, в 7:30 утра 25 марта здесь выпал снег и было облачно. Видимость была ограниченной до 20 метров.

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Температура на горе Пол Иван Черногорский составляла -1 градус по Цельсию. Ветер был юго-западным со скоростью 6 метров в секунду.

В некоторых украинских областях будет идти снег и 26 марта, однако в этих регионах снег ожидается с дождем, убеждают в Укргидрометцентре. Говорится про Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Волынскую, Ровненскую, Хмельницкую, Житомирскую, Киевскую, Черниговскую и Сумскую области.