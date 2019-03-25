18:35
25 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Плагиат в песне Киркорова. Как РФ обманывает людей
      Вєсті Кремля
      20:00, 23 марта
      Вести. UA. Жир: Куда делся диплом Луценко. Пирамида потребностей Киви
      Вєсті.UA
      18:34, 23 марта
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, 22 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Вера vs атеизм
      Згадати все
      22:40, 22 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      В Карпатах выпал снег: фото

      28 Читати новину українською
      Снег в Карпатах (иллюстративное фото)
      Снег в Карпатах (иллюстративное фото) / ТСН

      На высокогорье Карпат, а именно на горе Поп Иван Черногорский (третья по высоте в Украине – 2020,5 метра), утром 25 марта снежило.

      Как сообщили представители Черногорского горного поисково-спасательного поста, в 7:30 утра 25 марта здесь выпал снег и было облачно. Видимость была ограниченной до 20 метров.

      Читайте также: Одессу накрыла песчаная буря: фото и видео

      Температура на горе Пол Иван Черногорский составляла -1 градус по Цельсию. Ветер был юго-западным со скоростью 6 метров в секунду.

      В некоторых украинских областях будет идти снег и 26 марта, однако в этих регионах снег ожидается с дождем, убеждают в Укргидрометцентре. Говорится про Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Волынскую, Ровненскую, Хмельницкую, Житомирскую, Киевскую, Черниговскую и Сумскую области.

      blog_ava
      Гороскоп на 2019 год Желтой Свиньи: какие прогнозы подготовили астрологи для всех знаков зодиака
      сегодня
      59075
      Теги: Новости Украины Путешествия Отдых Погода Непогода в Украине
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Людям не байдуже, хто керуватиме країною: що обнадіює на виборах-2019
      сегодня , 17:30 Людям не байдуже, хто керуватиме країною: що обнадіює на виборах-2019
      Єгор Соболєв 135
      Не словом, а рейтингом: програми об'єднаних кандидатів
      сегодня , 17:00 Не словом, а рейтингом: програми об'єднаних кандидатів
      Центр UA 269
      Новый вид для деревянных лестниц и пола в доме
      сегодня , 12:00 Новый вид для деревянных лестниц и пола в доме
      233
      Владимиру Кличко – 43: история успеха легенды мирового бокса
      сегодня , 16:30 Владимиру Кличко – 43: история успеха легенды мирового бокса
      124
      Как снять жилье посуточно и не попасть в неприятности: советы и нюансы
      сегодня , 16:02 Как снять жилье посуточно и не попасть в неприятности: советы и нюансы
      Яніна Ткачук 100
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
       18 марта , 14:12
      Владимир Зеленский – безусловный лидер президентской гонки, – опрос
       18 марта , 21:37
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Молодий гравець Динамо, якого "сватали" в Шахтар визначився зі своїм майбутнім
       21 ноября 2018 , 22:30
      Полиция разоблачила воров дорогих авто
       1 марта , 14:30
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук