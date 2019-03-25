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      У Карпатах випав сніг: фото

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      Сніг у Карпатах (ілюстративне фото)
      Сніг у Карпатах (ілюстративне фото) / ТСН

      На високогір’ї Карпат, а саме на горі Піп Іван Чорногірський (третя за висотою в Україні – 2020,5 метра), уранці 25 березня сніжило.

      Як повідомили представники Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, о 7:30 ранку 25 березня тут випав сніг і було хмарно. Видимість була обмеженою до 20 метрів.

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      Температура на горі Пів Іван Чорногірський становила -1 градус за Цельсієм. Вітер був південно-західним зі швидкістю 6 метрів за секунду.

      У деяких українських областях сніжитиме й 26 березня, однак у цих регіонах сніг очікується з дощем, переконують в Укргідрометцентрі. Мовиться про Львівську, Тернопільську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Волинську, Рівненську, Хмельницьку, Житомирську, Київську, Чернігівську та Сумську області.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Негода в Україні Погода Відпочинок Подорожі
      Джерело: 24 канал
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