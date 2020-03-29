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      Прогноз погоды на 30 марта: в Украину идет значительное похолодание и снег

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      Прогноз погоды на 30 марта / Qna.center

      Погода в Украине в понедельник, 30 марта, будет прохладной и местами снежной. Мокрый снег и похолодание ожидается на Западе страны. В то же время в восточных и южных регионах еще будет тепло и солнечно.

      В западных областях завтра столбики термометров опустятся до +2...+6 градусов. На Севере включительно с Винницкой областью похолодает до +4...+10 градусов.

      Советуем ознакомиться Сможет ли теплая погода остановить распространение коронавируса

      В подавляющей части центральных областей, на Востоке и Юге еще задержится теплая погода, +12...+17 градусов.

      Холод придет с порывистым северным и северо-восточным ветром,
      - предупреждает на своей фейсбук-странице украинская синоптик Наталья Диденко.

      В Киеве понедельник будет облачным, влажным и холодным. Температура воздуха снизится до +7...+9.

      Прогноз погоды на понедельник, 30 марта, в городах Украины:

      Ужгород – +6...+8

      Львов – +2...+4

      Ивано-Франковск – +3...+5

      Тернополь – +2...+4

      Черновцы – +5...+7

      Хмельницкий – +4...+6

      Луцк – +2...+4

      Ровно – +2...+4

      Житомир – +6...+8

      Винница – +9...+11

      Одесса – +16...+18

      Николаев – +16...+18

      Херсон – +15...+17

      Симферополь – +14...+16

      Кропивницкий – +13...+15

      Черкассы – +12...+14

      Чернигов – +9...+11

      Сумы- + 10... + 12

      Полтава – +13...+15

      Днепр – +13...+15

      Запорожье – +15...+17

      Донецк – +13...+15

      Луганск – +13...+15

      Харьков – +13...+15

      Киев – +8...+10


      Прогноз погоды на понедельник, 30 марта, от Укргидрометцентра

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Снег в Украине Погода
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