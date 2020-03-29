Прогноз погоды на 30 марта: в Украину идет значительное похолодание и снег

Погода в Украине в понедельник, 30 марта, будет прохладной и местами снежной. Мокрый снег и похолодание ожидается на Западе страны. В то же время в восточных и южных регионах еще будет тепло и солнечно.

В западных областях завтра столбики термометров опустятся до +2...+6 градусов. На Севере включительно с Винницкой областью похолодает до +4...+10 градусов. Советуем ознакомиться Сможет ли теплая погода остановить распространение коронавируса В подавляющей части центральных областей, на Востоке и Юге еще задержится теплая погода, +12...+17 градусов. Холод придет с порывистым северным и северо-восточным ветром,

- предупреждает на своей фейсбук-странице украинская синоптик Наталья Диденко. В Киеве понедельник будет облачным, влажным и холодным. Температура воздуха снизится до +7...+9. Прогноз погоды на понедельник, 30 марта, в городах Украины: Ужгород – +6...+8 Львов – +2...+4 Ивано-Франковск – +3...+5 Тернополь – +2...+4 Черновцы – +5...+7 Хмельницкий – +4...+6 Луцк – +2...+4 Ровно – +2...+4 Житомир – +6...+8 Винница – +9...+11 Одесса – +16...+18 Николаев – +16...+18 Херсон – +15...+17 Симферополь – +14...+16 Кропивницкий – +13...+15 Черкассы – +12...+14 Чернигов – +9...+11 Сумы- + 10... + 12 Полтава – +13...+15 Днепр – +13...+15 Запорожье – +15...+17 Донецк – +13...+15 Луганск – +13...+15 Харьков – +13...+15 Киев – +8...+10

Прогноз погоды на понедельник, 30 марта, от Укргидрометцентра