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      Прогноз погоди на 30 березня: в Україну суне значне похолодання і сніг

      - Читать новость на русском
      Прогноз погоди на 30 березня / Shutterstock

      Погода в Україні у понеділок, 30 березня, буде прохолодною і місцями сніжною. Мокрий сніг і похолодання очікується на Заході країни. Водночас у східних та південних регіонах ще буде тепло і сонячно.

      У західних областях завтра стовпчики термометрів опустяться до +2...+6 градусів. На Півночі включно з Вінницькою областю похолодає до +4...+10 градусів.

      Радимо ознайомитись Чи може тепла погода зупинити поширення коронавірусу

      У переважній частині центральних областей, на Сході та Півдні ще затримається тепла погода, +12...+17 градусів.

      Холод прийде із поривчастим північним та північно-східним вітром,
      – попереджає на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.

      У Києві понеділок буде хмарним, вологим та холодним. Температура повітря знизиться до +7...+9.

      Прогноз погоди на понеділок, 30 березня, у містах України:

      Ужгород – +6…+8

      Львів – +2…+4

      Івано-Франківськ – +3…+5

      Тернопіль – +2…+4

      Чернівці – +5…+7

      Хмельницький – +4…+6

      Луцьк – +2…+4

      Рівне – +2…+4

      Житомир – +6…+8

      Вінниця – +9…+11

      Одеса – +16…+18

      Миколаїв – +16…+18

      Херсон – +15…+17

      Сімферополь – +14…+16

      Кропивницький – +13…+15

      Черкаси – +12…+14

      Чернігів – +9…+11

      Суми – +10…+12

      Полтава – +13…+15

      Дніпро – +13...+15

      Запоріжжя – +15…+17

      Донецьк – +13…+15

      Луганськ – +13…+15

      Харків – +13…+15

      Київ – +8…+10


      Прогноз погоди на понеділок, 30 березня, від Укргідрометцентру

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Сніг в Україні Погода
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