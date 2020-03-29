Прогноз погоди на 30 березня: в Україну суне значне похолодання і сніг
Погода в Україні у понеділок, 30 березня, буде прохолодною і місцями сніжною. Мокрий сніг і похолодання очікується на Заході країни. Водночас у східних та південних регіонах ще буде тепло і сонячно.
У західних областях завтра стовпчики термометрів опустяться до +2...+6 градусів. На Півночі включно з Вінницькою областю похолодає до +4...+10 градусів.
Радимо ознайомитись Чи може тепла погода зупинити поширення коронавірусу
У переважній частині центральних областей, на Сході та Півдні ще затримається тепла погода, +12...+17 градусів.
Холод прийде із поривчастим північним та північно-східним вітром,
– попереджає на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.
У Києві понеділок буде хмарним, вологим та холодним. Температура повітря знизиться до +7...+9.
Прогноз погоди на понеділок, 30 березня, у містах України:
Ужгород – +6…+8
Львів – +2…+4
Івано-Франківськ – +3…+5
Тернопіль – +2…+4
Чернівці – +5…+7
Хмельницький – +4…+6
Луцьк – +2…+4
Рівне – +2…+4
Житомир – +6…+8
Вінниця – +9…+11
Одеса – +16…+18
Миколаїв – +16…+18
Херсон – +15…+17
Сімферополь – +14…+16
Кропивницький – +13…+15
Черкаси – +12…+14
Чернігів – +9…+11
Суми – +10…+12
Полтава – +13…+15
Дніпро – +13...+15
Запоріжжя – +15…+17
Донецьк – +13…+15
Луганськ – +13…+15
Харків – +13…+15
Київ – +8…+10
Прогноз погоди на понеділок, 30 березня, від Укргідрометцентру
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