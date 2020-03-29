Прогноз погоди на 30 березня: в Україну суне значне похолодання і сніг

Погода в Україні у понеділок, 30 березня, буде прохолодною і місцями сніжною. Мокрий сніг і похолодання очікується на Заході країни. Водночас у східних та південних регіонах ще буде тепло і сонячно.

У західних областях завтра стовпчики термометрів опустяться до +2...+6 градусів. На Півночі включно з Вінницькою областю похолодає до +4...+10 градусів. Радимо ознайомитись Чи може тепла погода зупинити поширення коронавірусу У переважній частині центральних областей, на Сході та Півдні ще затримається тепла погода, +12...+17 градусів. Холод прийде із поривчастим північним та північно-східним вітром,

– попереджає на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко. У Києві понеділок буде хмарним, вологим та холодним. Температура повітря знизиться до +7...+9. Прогноз погоди на понеділок, 30 березня, у містах України: Ужгород – +6…+8 Львів – +2…+4 Івано-Франківськ – +3…+5 Тернопіль – +2…+4 Чернівці – +5…+7 Хмельницький – +4…+6 Луцьк – +2…+4 Рівне – +2…+4 Житомир – +6…+8 Вінниця – +9…+11 Одеса – +16…+18 Миколаїв – +16…+18 Херсон – +15…+17 Сімферополь – +14…+16 Кропивницький – +13…+15 Черкаси – +12…+14 Чернігів – +9…+11 Суми – +10…+12 Полтава – +13…+15 Дніпро – +13...+15 Запоріжжя – +15…+17 Донецьк – +13…+15 Луганськ – +13…+15 Харків – +13…+15 Київ – +8…+10

Прогноз погоди на понеділок, 30 березня, від Укргідрометцентру