Прогноз погоды на 30 ноября: похолодание и мокрый снег

Погода в Украине в субботу, 30 ноября, будет по-настоящему ноябрьской. Последний день осени будут сопровождать дожди, туманы, морось, а иногда – даже мокрый снег.

Порывы ветра будут сильными – идет похолодание. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.

Важно: Когда начнется настоящая зима – мнение синоптика

Так, снижение температуры воздуха 30 ноября коснется западных областей. В субботу максимальная температура воздуха не превысит +1 +4 градусов. Там также возможен мокрый снег.

На севере и в большинстве центральных областей также ожидается пронизывающая холодом погода – так как +2 +5 градусов, а еще и сильный ветер,

– пишет Диденко.

На Востоке и ожидают +3 +8 градусов, в южной части +5 +10, в Крыму до +12 градусов.

В Киеве в субботу, 30 ноября, вероятен небольшой дождь с мокрым снегом. Температура воздуха ночью и днем ​​будет примерно одинаковой, +1 +4 градуса, вечером она снизится до 0-1 мороза.





Прогноз погоды насуботу, 30 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +4…+6

Львов – +2…+4

Ивано-Франковск – +2…+4

Тернополь – +2…+4

Черновцы – +3…+5

Хмельницкий – +2…+4

Луцк – +2…+4

Ровно – +2…+4

Житомир – +1…+3

Винница – +2…+4

Одесса – +6…+8

Николаев – +6…+8

Херсон – +6…+8

Симферополь – +10…+12

Кропивницкий – +6…+8

Черкассы – +2…+4

Чернигов – +1…+3

Сумы – +1…+3

Полтава – +2…+4

Днепр – +4…+6

Запорожье – +4…+6

Донецк – +4…+5

Луганск – +4…+6

Харьков – +4…+6

Киев – +1…+3

Прогноз погоды на 30 ноября от Укргидрометцентра