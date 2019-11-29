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      Прогноз погоды на 30 ноября: похолодание и мокрый снег

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      Прогноз погоды на 30 ноября / Unsplash

      Погода в Украине в субботу, 30 ноября, будет по-настоящему ноябрьской. Последний день осени будут сопровождать дожди, туманы, морось, а иногда – даже мокрый снег.

      Порывы ветра будут сильными – идет похолодание. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.

      Важно: Когда начнется настоящая зима – мнение синоптика

      Так, снижение температуры воздуха 30 ноября коснется западных областей. В субботу максимальная температура воздуха не превысит +1 +4 градусов. Там также возможен мокрый снег.

      На севере и в большинстве центральных областей также ожидается пронизывающая холодом погода – так как +2 +5 градусов, а еще и сильный ветер,
      – пишет Диденко.

      На Востоке и ожидают +3 +8 градусов, в южной части +5 +10, в Крыму до +12 градусов.

      В Киеве в субботу, 30 ноября, вероятен небольшой дождь с мокрым снегом. Температура воздуха ночью и днем ​​будет примерно одинаковой, +1 +4 градуса, вечером она снизится до 0-1 мороза.


       

      Прогноз погоды насуботу, 30 ноября, в городах Украины:

      Ужгород – +4…+6

      Львов – +2…+4

      Ивано-Франковск – +2…+4

      Тернополь – +2…+4

      Черновцы – +3…+5

      Хмельницкий – +2…+4

      Луцк – +2…+4

      Ровно – +2…+4

      Житомир – +1…+3

      Винница – +2…+4

      Одесса – +6…+8

      Николаев – +6…+8

      Херсон – +6…+8

      Симферополь – +10…+12

      Кропивницкий – +6…+8

      Черкассы – +2…+4

      Чернигов – +1…+3

      Сумы – +1…+3

      Полтава – +2…+4

      Днепр – +4…+6

      Запорожье – +4…+6

      Донецк – +4…+5

      Луганск – +4…+6

      Харьков – +4…+6

      Киев – +1…+3

      Прогноз погоды на 30 ноября от Укргидрометцентра

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Погода
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