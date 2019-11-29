Прогноз погоды на 30 ноября: похолодание и мокрый снег
Погода в Украине в субботу, 30 ноября, будет по-настоящему ноябрьской. Последний день осени будут сопровождать дожди, туманы, морось, а иногда – даже мокрый снег.
Порывы ветра будут сильными – идет похолодание. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.
Важно: Когда начнется настоящая зима – мнение синоптика
Так, снижение температуры воздуха 30 ноября коснется западных областей. В субботу максимальная температура воздуха не превысит +1 +4 градусов. Там также возможен мокрый снег.
На севере и в большинстве центральных областей также ожидается пронизывающая холодом погода – так как +2 +5 градусов, а еще и сильный ветер,
– пишет Диденко.
На Востоке и ожидают +3 +8 градусов, в южной части +5 +10, в Крыму до +12 градусов.
В Киеве в субботу, 30 ноября, вероятен небольшой дождь с мокрым снегом. Температура воздуха ночью и днем будет примерно одинаковой, +1 +4 градуса, вечером она снизится до 0-1 мороза.
Прогноз погоды насуботу, 30 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +4…+6
Львов – +2…+4
Ивано-Франковск – +2…+4
Тернополь – +2…+4
Черновцы – +3…+5
Хмельницкий – +2…+4
Луцк – +2…+4
Ровно – +2…+4
Житомир – +1…+3
Винница – +2…+4
Одесса – +6…+8
Николаев – +6…+8
Херсон – +6…+8
Симферополь – +10…+12
Кропивницкий – +6…+8
Черкассы – +2…+4
Чернигов – +1…+3
Сумы – +1…+3
Полтава – +2…+4
Днепр – +4…+6
Запорожье – +4…+6
Донецк – +4…+5
Луганск – +4…+6
Харьков – +4…+6
Киев – +1…+3
Прогноз погоды на 30 ноября от Укргидрометцентра