Прогноз погоди на 30 листопада: похолодання і мокрий сніг

Погода в Україні у суботу, 30 листопада, буде по-справжньому листопадовою. Останній день осені супроводжуватимуть дощі, туманами, мрякою, а подекуди – навіть мокрий сніг.

Пориви вітру будуть сильними – йде похолодання. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

Важливо: Коли почнеться справжня зима – думка синоптика

Так, зниження температури повітря торкнеться 30-го листопада західних областей. У суботу максимальна температура повітря не перевищить +1+4 градусів. Там також можливий мокрий сніг.

На Півночі та у більшості центральних областей також очікується пронизуюча холодом погода - бо +2+5 градусів та ще й сильний вітер,

– пише Діденко.

На Сході та очікують +3+8 градусів, у південній частині +5+10, в Криму до +12 градусів.

У Києві в суботу, 30 листопада, ймовірний невеликий дощ з мокрим снігом. Температура повітря вночі та вдень буде приблизно однаковою, +1+4 градуси, ввечері вона знизиться до 0-1 морозу.

Прогноз погоди насуботу, 30 листопада, у містах України:

Ужгород – +4…+6

Львів – +2…+4

Івано-Франківськ – +2…+4

Тернопіль – +2…+4

Чернівці – +3…+5

Хмельницький – +2…+4

Луцьк – +2…+4

Рівне – +2…+4

Житомир – +1…+3

Вінниця – +2…+4

Одеса – +6…+8

Миколаїв – +6…+8

Херсон – +6…+8

Сімферополь – +10…+12

Кропивницький – +6…+8

Черкаси – +2…+4

Чернігів – +1…+3

Суми – +1…+3

Полтава – +2…+4

Дніпро – +4…+6

Запоріжжя – +4…+6

Донецьк – +4…+5

Луганськ – +4…+6

Харків – +4…+6

Київ – +1…+3



Прогноз погоди на 30 листопада від Укргідрометцентру