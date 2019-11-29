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      Прогноз погоди на 30 листопада: похолодання і мокрий сніг

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      Прогноз погоди на 30 листопада / Unsplash

      Погода в Україні у суботу, 30 листопада, буде по-справжньому листопадовою. Останній день осені супроводжуватимуть дощі, туманами, мрякою, а подекуди – навіть мокрий сніг.

      Пориви вітру будуть сильними – йде похолодання. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

      Важливо: Коли почнеться справжня зима – думка синоптика

      Так, зниження температури повітря торкнеться 30-го листопада західних областей. У суботу максимальна температура повітря не перевищить +1+4 градусів. Там також можливий мокрий сніг.

      На Півночі та у більшості центральних областей також очікується пронизуюча холодом погода - бо +2+5 градусів та ще й сильний вітер,
      – пише Діденко.

      На Сході та очікують +3+8 градусів, у південній частині +5+10, в Криму до +12 градусів.

      У Києві в суботу, 30 листопада, ймовірний невеликий дощ з мокрим снігом. Температура повітря вночі та вдень буде приблизно однаковою, +1+4 градуси, ввечері вона знизиться до 0-1 морозу.

      Прогноз погоди насуботу, 30 листопада, у містах України:

      Ужгород – +4…+6

      Львів – +2…+4

      Івано-Франківськ – +2…+4

      Тернопіль – +2…+4

      Чернівці – +3…+5

      Хмельницький – +2…+4

      Луцьк – +2…+4

      Рівне – +2…+4

      Житомир – +1…+3

      Вінниця – +2…+4

      Одеса – +6…+8

      Миколаїв – +6…+8

      Херсон – +6…+8

      Сімферополь – +10…+12

      Кропивницький – +6…+8

      Черкаси – +2…+4

      Чернігів – +1…+3

      Суми – +1…+3

      Полтава – +2…+4

      Дніпро – +4…+6

      Запоріжжя – +4…+6

      Донецьк – +4…+5

      Луганськ – +4…+6

      Харків – +4…+6

      Київ – +1…+3


      Прогноз погоди на 30 листопада від Укргідрометцентру 

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Погода
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