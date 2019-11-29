Прогноз погоди на 30 листопада: похолодання і мокрий сніг
Погода в Україні у суботу, 30 листопада, буде по-справжньому листопадовою. Останній день осені супроводжуватимуть дощі, туманами, мрякою, а подекуди – навіть мокрий сніг.
Пориви вітру будуть сильними – йде похолодання. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.
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Так, зниження температури повітря торкнеться 30-го листопада західних областей. У суботу максимальна температура повітря не перевищить +1+4 градусів. Там також можливий мокрий сніг.
На Півночі та у більшості центральних областей також очікується пронизуюча холодом погода - бо +2+5 градусів та ще й сильний вітер,
– пише Діденко.
На Сході та очікують +3+8 градусів, у південній частині +5+10, в Криму до +12 градусів.
У Києві в суботу, 30 листопада, ймовірний невеликий дощ з мокрим снігом. Температура повітря вночі та вдень буде приблизно однаковою, +1+4 градуси, ввечері вона знизиться до 0-1 морозу.
Прогноз погоди насуботу, 30 листопада, у містах України:
Ужгород – +4…+6
Львів – +2…+4
Івано-Франківськ – +2…+4
Тернопіль – +2…+4
Чернівці – +3…+5
Хмельницький – +2…+4
Луцьк – +2…+4
Рівне – +2…+4
Житомир – +1…+3
Вінниця – +2…+4
Одеса – +6…+8
Миколаїв – +6…+8
Херсон – +6…+8
Сімферополь – +10…+12
Кропивницький – +6…+8
Черкаси – +2…+4
Чернігів – +1…+3
Суми – +1…+3
Полтава – +2…+4
Дніпро – +4…+6
Запоріжжя – +4…+6
Донецьк – +4…+5
Луганськ – +4…+6
Харків – +4…+6
Київ – +1…+3
Прогноз погоди на 30 листопада від Укргідрометцентру