Прогноз погоды на 30 сентября: осенние дожди накроют почти всю Украину, но будет тепло
Погода в Украине в понедельник, 30 сентября, будет довольно теплой. Бабье лето еще продолжается, правда, с осенними дождями. Они подмочат почти все регионы, кроме залитого солнцем Юга и затянутого тучами Востока.
Фактически по всей территории Украины будут одинаковые температурные отметки. Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.
Какая же погода ждет нас в октябре
На несколько градусов выше температура все же будет на Юге. Там столбики термометров поднимутся до +23...+25 градусов.
А вот прохладнее всего будет на Луганщине, Донетчине и Харьковщине. Там температура воздуха достигнет +19...+21 градуса.
Ветер юго-западный, 5-10 метров за секунду.
Внимание! 30 сентября в западных областях возможны порывы ветра до 15-20 метров в секунду, на высокогорье Карпат – до 25-30 метров за секунду.
В столице последний день сентября будет дождливым, воздух прогреется до +19...+21 градуса.
Прогноз погоды на понедельник, 30 сентября, в городах Украины:
Ужгород – +20...+22
Львов – +20...+22
Ивано-Франковск – +20...+22
Тернополь – +20...+22
Черновцы – +20...+22
Хмельницкий – +20...+22
Луцк – +20...+22
Ровно – +20...+22
Житомир – +20...+22
Винница – +21...+23
Одесса – +23...+25
Николаев – +23...+25
Херсон +23...+25
Симферополь – +21...+23
Кропивницкий – +21...+23
Черкассы – +21...+23
Чернигов – +20...+22
Сумы – +20...+22
Полтава – +21...+23
Днепр – +21...+23
Запорожье –+23...+25
Донецк – +19...+21
Луганск – +19...+21
Харьков – +19...+21
Киев – +19...+21
Прогноз погоды на понедельник, 30 сентября, от Укргидрометцентра