Прогноз погоды на 30 сентября: осенние дожди накроют почти всю Украину, но будет тепло

Погода в Украине в понедельник, 30 сентября, будет довольно теплой. Бабье лето еще продолжается, правда, с осенними дождями. Они подмочат почти все регионы, кроме залитого солнцем Юга и затянутого тучами Востока.

Фактически по всей территории Украины будут одинаковые температурные отметки. Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

Какая же погода ждет нас в октябре

На несколько градусов выше температура все же будет на Юге. Там столбики термометров поднимутся до +23...+25 градусов.

А вот прохладнее всего будет на Луганщине, Донетчине и Харьковщине. Там температура воздуха достигнет +19...+21 градуса.

Ветер юго-западный, 5-10 метров за секунду.

Внимание! 30 сентября в западных областях возможны порывы ветра до 15-20 метров в секунду, на высокогорье Карпат – до 25-30 метров за секунду.

В столице последний день сентября будет дождливым, воздух прогреется до +19...+21 градуса.

Прогноз погоды на понедельник, 30 сентября, в городах Украины:

Ужгород – +20...+22

Львов – +20...+22

Ивано-Франковск – +20...+22

Тернополь – +20...+22

Черновцы – +20...+22

Хмельницкий – +20...+22

Луцк – +20...+22

Ровно – +20...+22

Житомир – +20...+22

Винница – +21...+23

Одесса – +23...+25

Николаев – +23...+25

Херсон +23...+25

Симферополь – +21...+23

Кропивницкий – +21...+23

Черкассы – +21...+23

Чернигов – +20...+22

Сумы – +20...+22

Полтава – +21...+23

Днепр – +21...+23

Запорожье –+23...+25

Донецк – +19...+21

Луганск – +19...+21

Харьков – +19...+21

Киев – +19...+21



Прогноз погоды на понедельник, 30 сентября, от Укргидрометцентра