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      Прогноз погоды на 30 сентября: осенние дожди накроют почти всю Украину, но будет тепло

      26 Читати новину українською
      Прогноз погоды 30 сентября 2019 Украина – синоптик
      Прогноз погоды на 30 сентября / Иллюстративное фото

      Погода в Украине в понедельник, 30 сентября, будет довольно теплой. Бабье лето еще продолжается, правда, с осенними дождями. Они подмочат почти все регионы, кроме залитого солнцем Юга и затянутого тучами Востока.

      Фактически по всей территории Украины будут одинаковые температурные отметки. Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

      Какая же погода ждет нас в октябре

      На несколько градусов выше температура все же будет на Юге. Там столбики термометров поднимутся до +23...+25 градусов.

      А вот прохладнее всего будет на Луганщине, Донетчине и Харьковщине. Там температура воздуха достигнет +19...+21 градуса.

      Ветер юго-западный, 5-10 метров за секунду.

      Внимание! 30 сентября в западных областях возможны порывы ветра до 15-20 метров в секунду, на высокогорье Карпат – до 25-30 метров за секунду.

      В столице последний день сентября будет дождливым, воздух прогреется до +19...+21 градуса.

      Прогноз погоды на понедельник, 30 сентября, в городах Украины:

      Ужгород – +20...+22

      Львов – +20...+22

      Ивано-Франковск – +20...+22

      Тернополь – +20...+22

      Черновцы – +20...+22

      Хмельницкий – +20...+22

      Луцк – +20...+22

      Ровно – +20...+22

      Житомир – +20...+22

      Винница – +21...+23

      Одесса – +23...+25

      Николаев – +23...+25

      Херсон +23...+25

      Симферополь – +21...+23

      Кропивницкий – +21...+23

      Черкассы – +21...+23

      Чернигов – +20...+22

      Сумы – +20...+22

      Полтава – +21...+23

      Днепр – +21...+23

      Запорожье –+23...+25

      Донецк – +19...+21

      Луганск – +19...+21

      Харьков – +19...+21

      Киев – +19...+21

      прогноз погоди вересень прогноз на 30 вересня
      Прогноз погоды на понедельник, 30 сентября, от Укргидрометцентра

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Погода
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