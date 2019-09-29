15:22
29 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП У БРОВАРАХ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Яку планету Трамп залишить у спадок. Військові навчання у РФ
      Вєсті Кремля
      18:38, 28 вересня
      Вєсті.UA. Жир: У Медведчука серйозні проблеми. Новий Ляшко у Раді
      Вєсті.UA
      19:00, 28 вересня
      Коли добудують "міст на Троєщину" та хто витрачає виділені 6,5 мільярдів гривень
      ЦРУ
      10:16, 27 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП У БРОВАРАХ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА

      Прогноз погоди на 30 вересня: осінні дощі накриють майже всю Україну, але буде тепло

      513 Читать новость на русском
      Прогноз погоди 30 вересня 2019 Україна – синоптик
      Прогноз погоди на 30 вересня / Ілюстративне фото

      Погода в Україні у понеділок, 30 вересня, буде досить теплою. Бабине літо ще триває, правда, з осінніми дощами. Вони підмочать майже всі регіони, окрім залитого сонцем Півдня і захмареного Сходу.

      Фактично по всій території України будуть однакові температурні позначки. Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.

      Яка ж погода чекає нас у жовтні

      На декілька градусів вищою температура все ж буде на Півдні. Там стовпчики термометрів піднімуться до +23…+25 градусів.

      А ось найпрохолодніше буде на Луганщині, Донеччині та Харківщині. Там температура повітря сягне +19…+21 градуса.

      Вітер буде південно-західним, 5 – 10 метрів за секунду.

      Увага! 30 вересня в західних областях можливі пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду, на високогір'ї Карпат – до 25 – 30 метрів за секунду.

      У столиці останній день вересня буде дощовим, повітря прогріється до +19…+21 градуса.

      Прогноз погоди на понеділок, 30 вересня, у містах України:

      Ужгород – +20…+22

      Львів – +20…+22

      Івано-Франківськ – +20…+22

      Тернопіль – +20…+22

      Чернівці – +20…+22

      Хмельницький – +20…+22

      Луцьк – +20…+22

      Рівне – +20…+22

      Житомир – +20…+22

      Вінниця – +21…+23

      Одеса – +23…+25

      Миколаїв – +23…+25

      Херсон – +23…+25

      Сімферополь – +21…+23

      Кропивницький – +21…+23

      Черкаси – +21…+23

      Чернігів – +20…+22

      Суми – +20…+22

      Полтава – +21…+23

      Дніпро – +21…+23

      Запоріжжя –+23…+25

      Донецьк – +19…+21

      Луганськ – +19…+21

      Харків – +19…+21

      Київ – +19…+21

      прогноз погоди вересень прогноз на 30 вересня
      Прогноз погоди на понеділок, 30 вересня, від Укргідрометцентру

      blog_ava
      Скандальна розмова Зеленського та Трампа: ЗМІ з’ясували, хто ще причетний – Путін теж
      сьогодні
      6980
      Теги: Новини України Погода
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому ветеранам необхідна допомога в адаптації до цивільного життя: приклад мінера мосту у Києві
      сьогодні , 15:00 Чому ветеранам необхідна допомога в адаптації до цивільного життя: приклад мінера мосту у Києві
      Леонід Остальцев 52
      Гривна растет, но надолго ли это?
      сьогодні , 14:00 Гривна растет, но надолго ли это?
      Сергій Фурса 5750
      Форум видавців: 12 книг, які точно варто прочитати
      сьогодні , 12:00 Форум видавців: 12 книг, які точно варто прочитати
      Книги для гурманів 1077
      Ніколи знову не допустимо – хоч би як кому, може, й кортіло: роковини трагедії Бабиного Яру
      сьогодні , 11:30 Ніколи знову не допустимо – хоч би як кому, може, й кортіло: роковини трагедії Бабиного Яру
      Борис Немировський 716
      Головні новини 28 вересня: вибух у Сумах, відставка Волкера, курс гривні на наступні роки
      сьогодні , 09:06 Головні новини 28 вересня: вибух у Сумах, відставка Волкера, курс гривні на наступні роки
      4599
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук