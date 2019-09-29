Прогноз погоди на 30 вересня: осінні дощі накриють майже всю Україну, але буде тепло

Погода в Україні у понеділок, 30 вересня, буде досить теплою. Бабине літо ще триває, правда, з осінніми дощами. Вони підмочать майже всі регіони, окрім залитого сонцем Півдня і захмареного Сходу.

Фактично по всій території України будуть однакові температурні позначки. Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.

Яка ж погода чекає нас у жовтні

На декілька градусів вищою температура все ж буде на Півдні. Там стовпчики термометрів піднімуться до +23…+25 градусів.

А ось найпрохолодніше буде на Луганщині, Донеччині та Харківщині. Там температура повітря сягне +19…+21 градуса.

Вітер буде південно-західним, 5 – 10 метрів за секунду.

Увага! 30 вересня в західних областях можливі пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду, на високогір'ї Карпат – до 25 – 30 метрів за секунду.

У столиці останній день вересня буде дощовим, повітря прогріється до +19…+21 градуса.

Прогноз погоди на понеділок, 30 вересня, у містах України:

Ужгород – +20…+22

Львів – +20…+22

Івано-Франківськ – +20…+22

Тернопіль – +20…+22

Чернівці – +20…+22

Хмельницький – +20…+22

Луцьк – +20…+22

Рівне – +20…+22

Житомир – +20…+22

Вінниця – +21…+23

Одеса – +23…+25

Миколаїв – +23…+25

Херсон – +23…+25

Сімферополь – +21…+23

Кропивницький – +21…+23

Черкаси – +21…+23

Чернігів – +20…+22

Суми – +20…+22

Полтава – +21…+23

Дніпро – +21…+23

Запоріжжя –+23…+25

Донецьк – +19…+21

Луганськ – +19…+21

Харків – +19…+21

Київ – +19…+21



Прогноз погоди на понеділок, 30 вересня, від Укргідрометцентру