Прогноз погоди на 30 вересня: осінні дощі накриють майже всю Україну, але буде тепло
Погода в Україні у понеділок, 30 вересня, буде досить теплою. Бабине літо ще триває, правда, з осінніми дощами. Вони підмочать майже всі регіони, окрім залитого сонцем Півдня і захмареного Сходу.
Фактично по всій території України будуть однакові температурні позначки. Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.
Яка ж погода чекає нас у жовтні
На декілька градусів вищою температура все ж буде на Півдні. Там стовпчики термометрів піднімуться до +23…+25 градусів.
А ось найпрохолодніше буде на Луганщині, Донеччині та Харківщині. Там температура повітря сягне +19…+21 градуса.
Вітер буде південно-західним, 5 – 10 метрів за секунду.
Увага! 30 вересня в західних областях можливі пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду, на високогір'ї Карпат – до 25 – 30 метрів за секунду.
У столиці останній день вересня буде дощовим, повітря прогріється до +19…+21 градуса.
Прогноз погоди на понеділок, 30 вересня, у містах України:
Ужгород – +20…+22
Львів – +20…+22
Івано-Франківськ – +20…+22
Тернопіль – +20…+22
Чернівці – +20…+22
Хмельницький – +20…+22
Луцьк – +20…+22
Рівне – +20…+22
Житомир – +20…+22
Вінниця – +21…+23
Одеса – +23…+25
Миколаїв – +23…+25
Херсон – +23…+25
Сімферополь – +21…+23
Кропивницький – +21…+23
Черкаси – +21…+23
Чернігів – +20…+22
Суми – +20…+22
Полтава – +21…+23
Дніпро – +21…+23
Запоріжжя –+23…+25
Донецьк – +19…+21
Луганськ – +19…+21
Харків – +19…+21
Київ – +19…+21
Прогноз погоди на понеділок, 30 вересня, від Укргідрометцентру