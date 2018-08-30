Прогноз погоды на 31 августа: в Украине будет солнечно и жарко
Погода в пятницу, 31 августа, в большинстве областей будет сухо, солнечно и жарко. Дожди вероятны только на западной части Украины.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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"Кто не знал или не слышал: частенько с 28 августа, с Пречистой, и до 11 сентября – период молодого бабьего лета. И украинская погода – полноатмосферное тому доказательство. 31 августа в большинстве областей будет сухо, солнечно, тепло. А поскольку лето все же продолжается, то и жара будет достойно представлена в нашей погоде", – написала она.
По ее словам, +28 ... + 33 градуса ожидаются завтра в восточной части, на юге и в большинстве центральных областей. На Западе, Севере и в Винницкой области + 24 + 28 градусов. Вероятность локальных дождей остается в западной части Украины.
Ветер будет восточного и северо–восточного направления, 3–8 метров в секунду. В Киеве лето завершается прекрасной погодой – солнечной, +26 градусов. С последующим постепенным снова повышением до + 28 + 30 градусов,
– отметила синоптик.
Прогноз погоды на четверг, 30 августа, в городах Украины:
Ужгород – + 27 ... + 29
Львов – + 25 ... + 27
Ивано–Франковск – + 24 ... + 27
Тернополь – + 25 ... + 25
Черновцы – + 26 ... + 28
Хмельницкий – + 25 ... + 27
Луцк – + 24 ... + 26
Ровно – + 25 ... + 27
Житомир – + 26 ... + 28
Винница – + 26 ... + 28
Одесса – + 30 ... + 32
Николаев – + 32 ... + 34
Херсон – + 32 ... + 34
Симферополь – + 31 ... + 33
Кропивницкий – + 31 ... + 33
Черкассы – + 26 ... + 28
Чернигов – + 25 ... + 27
Суммы – + 27 ... + 29
Полтава – + 30 ... + 32
Днепр – + 32 ... + 34
Запорожье – + 32 ... + 34
Донецк – + 30 ... + 32
Луганск – + 31 ... + 33
Харьков – + 31 ... + 33
Киев – + 25 ... + 27
Прогноз погоды на пятницу, 31 августа, от Укргидрометцентра
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