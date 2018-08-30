Прогноз погоды на 31 августа: в Украине будет солнечно и жарко

Погода в пятницу, 31 августа, в большинстве областей будет сухо, солнечно и жарко. Дожди вероятны только на западной части Украины.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"Кто не знал или не слышал: частенько с 28 августа, с Пречистой, и до 11 сентября – период молодого бабьего лета. И украинская погода – полноатмосферное тому доказательство. 31 августа в большинстве областей будет сухо, солнечно, тепло. А поскольку лето все же продолжается, то и жара будет достойно представлена ​​в нашей погоде", – написала она.

По ее словам, +28 ... + 33 градуса ожидаются завтра в восточной части, на юге и в большинстве центральных областей. На Западе, Севере и в Винницкой области + 24 + 28 градусов. Вероятность локальных дождей остается в западной части Украины.

Ветер будет восточного и северо–восточного направления, 3–8 метров в секунду. В Киеве лето завершается прекрасной погодой – солнечной, +26 градусов. С последующим постепенным снова повышением до + 28 + 30 градусов,

– отметила синоптик.

Прогноз погоды на четверг, 30 августа, в городах Украины:

Ужгород – + 27 ... + 29

Львов – + 25 ... + 27

Ивано–Франковск – + 24 ... + 27

Тернополь – + 25 ... + 25

Черновцы – + 26 ... + 28

Хмельницкий – + 25 ... + 27

Луцк – + 24 ... + 26

Ровно – + 25 ... + 27

Житомир – + 26 ... + 28

Винница – + 26 ... + 28

Одесса – + 30 ... + 32

Николаев – + 32 ... + 34

Херсон – + 32 ... + 34

Симферополь – + 31 ... + 33

Кропивницкий – + 31 ... + 33

Черкассы – + 26 ... + 28

Чернигов – + 25 ... + 27

Суммы – + 27 ... + 29

Полтава – + 30 ... + 32

Днепр – + 32 ... + 34

Запорожье – + 32 ... + 34

Донецк – + 30 ... + 32

Луганск – + 31 ... + 33

Харьков – + 31 ... + 33

Киев – + 25 ... + 27

Прогноз погоды на пятницу, 31 августа, от Укргидрометцентра