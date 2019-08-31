Прогноз погоды на 31 августа: в Украине продлится жара
Погода в Украине в субботу, 31 августа, будет жаркой и сухой. Однако на Севере, кроме Сумской области, возможны дожди с грозами.
Температура воздуха днем ожидается на уровне +26 +32 градуса, сообщила синоптик Наталья Диденко.
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Погода в Киеве будет преимущественно сухой, но именно над столицей 31 августа вероятно будет локальный дождь с грозой.
При этом в Украине будет ветрено: с сегодняшнего юго-восточного ветра 31 августа он перейдет на северный и северо-западный. Скорость ветра будет небольшой, умеренной, разве что во время дождя он может быть порывистым.
Прогноз погоды на субботу, 31 августа, в городах Украины:
Ужгород – +29…+31
Львов – +28…+30
Ивано-Франковск – +27…+29
Тернополь – +28…+30
Черновцы – +27…+29
Хмельницкий – +28…+30
Луцк – +28…+30
Ровно – +28…+30
Житомир – +28…+30
Винница – +28…+30
Одесса – +26…+28
Николаев – +28…+30
Херсон – +28…+30
Симферополь – +27…+29
Кропивницкий – +27…+29
Черкассы – +27…+29
Чернигов – +26…+28
Сумы – +22…+24
Полтава – +27…+29
Днепр – +27…+29
Запорожье – +27…+29
Донецк – +27…+29
Луганск – +27…+29
Харьков – +26…+28
Киев – +28…+30