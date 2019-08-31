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      Прогноз погоды на 31 августа: в Украине продлится жара

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      Погода 31 августа 2019 Украина – прогноз погоды синоптика
      Прогноз погоды в Украине на 31 августа / spcapta.org.za

      Погода в Украине в субботу, 31 августа, будет жаркой и сухой. Однако на Севере, кроме Сумской области, возможны дожди с грозами.

      Температура воздуха днем ​​ожидается на уровне +26 +32 градуса, сообщила синоптик Наталья Диденко.

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      Погода в Киеве будет преимущественно сухой, но именно над столицей 31 августа вероятно будет локальный дождь с грозой.

      При этом в Украине будет ветрено: с сегодняшнего юго-восточного ветра 31 августа он перейдет на северный и северо-западный. Скорость ветра будет небольшой, умеренной, разве что во время дождя он может быть порывистым.

      Прогноз погоды на субботу, 31 августа, в городах Украины:

      Ужгород – +29…+31

      Львов – +28…+30

      Ивано-Франковск – +27…+29

      Тернополь – +28…+30

      Черновцы – +27…+29

      Хмельницкий – +28…+30

      Луцк – +28…+30

      Ровно – +28…+30

      Житомир – +28…+30

      Винница – +28…+30

      Одесса – +26…+28

      Николаев – +28…+30

      Херсон – +28…+30

      Симферополь – +27…+29

      Кропивницкий – +27…+29

      Черкассы – +27…+29

      Чернигов – +26…+28

      Сумы – +22…+24

      Полтава – +27…+29

      Днепр – +27…+29

      Запорожье – +27…+29

      Донецк – +27…+29

      Луганск – +27…+29

      Харьков – +26…+28

      Киев – +28…+30

      прогноз погоди Україна 31 серпня
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      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Погода Жара в Украине
      Источник: 24 канал
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