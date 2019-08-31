Прогноз погоды на 31 августа: в Украине продлится жара

Погода в Украине в субботу, 31 августа, будет жаркой и сухой. Однако на Севере, кроме Сумской области, возможны дожди с грозами.

Температура воздуха днем ​​ожидается на уровне +26 +32 градуса, сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Киеве будет преимущественно сухой, но именно над столицей 31 августа вероятно будет локальный дождь с грозой.

При этом в Украине будет ветрено: с сегодняшнего юго-восточного ветра 31 августа он перейдет на северный и северо-западный. Скорость ветра будет небольшой, умеренной, разве что во время дождя он может быть порывистым.

Прогноз погоды на субботу, 31 августа, в городах Украины:

Ужгород – +29…+31

Львов – +28…+30

Ивано-Франковск – +27…+29

Тернополь – +28…+30

Черновцы – +27…+29

Хмельницкий – +28…+30

Луцк – +28…+30

Ровно – +28…+30

Житомир – +28…+30

Винница – +28…+30

Одесса – +26…+28

Николаев – +28…+30

Херсон – +28…+30

Симферополь – +27…+29

Кропивницкий – +27…+29

Черкассы – +27…+29

Чернигов – +26…+28

Сумы – +22…+24

Полтава – +27…+29

Днепр – +27…+29

Запорожье – +27…+29

Донецк – +27…+29

Луганск – +27…+29

Харьков – +26…+28

Киев – +28…+30



Прогноз погоды на 31 августа от Укргидрометцентра