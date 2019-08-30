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      Прогноз погоди на 31 серпня: в Україні триватиме спека

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      Погода 31 серпня 2019 Україна – прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди в Україні на 31 серпня / spcapta.org.za

      Погода в Україні у суботу, 31 серпня, буде спекотною та сухою. Проте над Північчю, окрім Сумської області, можливі дощі з грозами.

      Температура повітря вдень очікується на рівні +26+32 градуси повідомила синоптик Наталка Діденко.

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      Погода у Києві буде переважно сухою, але саме над столицею 31 серпня ймовірний локальний дощ із грозою.

      При цьому в Україні буде вітряно: з сьогоднішнього південно-східного вітру 31 серпня він перейде на північний та північно-західний. Швидкість вітру буде невеликою, помірною, хіба що під час дощу він може бути поривчастим.

      Прогноз погоди на суботу, 31 серпня, у містах України:

      Ужгород – +29…+31

      Львів – +28…+30

      Івано-Франківськ – +27…+29

      Тернопіль – +28…+30

      Чернівці – +27…+29

      Хмельницький – +28…+30

      Луцьк – +28…+30

      Рівне – +28…+30

      Житомир – +28…+30

      Вінниця – +28…+30

      Одеса – +26…+28

      Миколаїв – +28…+30

      Херсон – +28…+30

      Сімферополь – +27…+29

      Кропивницький – +27…+29

      Черкаси – +27…+29

      Чернігів – +26…+28

      Суми – +22…+24

      Полтава – +27…+29

      Дніпро – +27…+29

      Запоріжжя – +27…+29

      Донецьк – +27…+29

      Луганськ – +27…+29

      Харків – +26…+28

      Київ – +28…+30

      прогноз погоди Україна 31 серпня
      Прогноз погоди на 31 серпня від Укргідрометцентру

      blog_ava
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      Теги: Новини України Погода Спека в Україні
      Джерело: 24 канал
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