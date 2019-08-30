Прогноз погоди на 31 серпня: в Україні триватиме спека

Погода в Україні у суботу, 31 серпня, буде спекотною та сухою. Проте над Північчю, окрім Сумської області, можливі дощі з грозами.

Температура повітря вдень очікується на рівні +26+32 градуси повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Погода у Києві буде переважно сухою, але саме над столицею 31 серпня ймовірний локальний дощ із грозою.

При цьому в Україні буде вітряно: з сьогоднішнього південно-східного вітру 31 серпня він перейде на північний та північно-західний. Швидкість вітру буде невеликою, помірною, хіба що під час дощу він може бути поривчастим.

Прогноз погоди на суботу, 31 серпня, у містах України:

Ужгород – +29…+31

Львів – +28…+30

Івано-Франківськ – +27…+29

Тернопіль – +28…+30

Чернівці – +27…+29

Хмельницький – +28…+30

Луцьк – +28…+30

Рівне – +28…+30

Житомир – +28…+30

Вінниця – +28…+30

Одеса – +26…+28

Миколаїв – +28…+30

Херсон – +28…+30

Сімферополь – +27…+29

Кропивницький – +27…+29

Черкаси – +27…+29

Чернігів – +26…+28

Суми – +22…+24

Полтава – +27…+29

Дніпро – +27…+29

Запоріжжя – +27…+29

Донецьк – +27…+29

Луганськ – +27…+29

Харків – +26…+28

Київ – +28…+30



Прогноз погоди на 31 серпня від Укргідрометцентру