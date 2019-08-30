Прогноз погоди на 31 серпня: в Україні триватиме спека
Погода в Україні у суботу, 31 серпня, буде спекотною та сухою. Проте над Північчю, окрім Сумської області, можливі дощі з грозами.
Температура повітря вдень очікується на рівні +26+32 градуси повідомила синоптик Наталка Діденко.
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Погода у Києві буде переважно сухою, але саме над столицею 31 серпня ймовірний локальний дощ із грозою.
При цьому в Україні буде вітряно: з сьогоднішнього південно-східного вітру 31 серпня він перейде на північний та північно-західний. Швидкість вітру буде невеликою, помірною, хіба що під час дощу він може бути поривчастим.
Прогноз погоди на суботу, 31 серпня, у містах України:
Ужгород – +29…+31
Львів – +28…+30
Івано-Франківськ – +27…+29
Тернопіль – +28…+30
Чернівці – +27…+29
Хмельницький – +28…+30
Луцьк – +28…+30
Рівне – +28…+30
Житомир – +28…+30
Вінниця – +28…+30
Одеса – +26…+28
Миколаїв – +28…+30
Херсон – +28…+30
Сімферополь – +27…+29
Кропивницький – +27…+29
Черкаси – +27…+29
Чернігів – +26…+28
Суми – +22…+24
Полтава – +27…+29
Дніпро – +27…+29
Запоріжжя – +27…+29
Донецьк – +27…+29
Луганськ – +27…+29
Харків – +26…+28
Київ – +28…+30