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      Прогноз погоды на 31 декабря: в Украине будет тепло, ветрено и местами мокро

      59 Читати новину українською
      Прогноз погоды на 31 декабря в Украине / slovoidilo.ua

      Погода в Украине во вторник, 31 декабря, ожидается теплая и ветреная. Отметки термометров будут достигать до +3+5 градусов. В некоторых областях в течение дня будет падать мокрый снег, местами с дождем.

      Несмотря на потепление, будет некомфортно, поэтому нужно укутываться плотнее, советует в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

      Читайте также: 2019 год в Украине стал самым теплым в истории: интересные данные

      По ее словам, 31 декабря в Украине ожидается усиление северо-западного ветра. Температура прогреется до +3+5 градусов.

      Ночью будет морозно. В течение дня возможен мокрый снег, местами с дождем. Осадки ожидаются на Волыни, Ровненщине, Житомирщине, в Киевской, Черниговской и Сумской областях. На остальной территории – без существенных осадков.

      В Киеве температура поднимется до +1+3 градусов, будет дуть ветер.

      Прогноз погоды на вторник, 31 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – +2...+4

      Львов – +3...+5

      Ивано-Франковск – +3...+5

      Тернополь – +2...+4

      Черновцы – +3...+5

      Хмельницкий – +3...+5

      Луцк – +3...+5

      Ровно – +2...+4

      Житомир – +2...+4

      Винница – +3...+5

      Одесса – +2...+4

      Николаев – +2...+4

      Херсон – +3...+5

      Симферополь – +3...+5

      Кропивницкий – +2...+4

      Черкассы – +3...+5

      Чернигов – +2...+4

      Сумы – + 2... + 4

      Полтава – +3...+5

      Днепр – +2...+4

      Запорожье – +3...+5

      Донецк – +3...+5

      Луганск – +2...+4

      Харьков – +3...+5

      Киев – +2...+4

      погода 31 грудня
      Прогноз погоды на 31 декабря от Укргидрометцентра

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Погода
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