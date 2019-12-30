Прогноз погоды на 31 декабря: в Украине будет тепло, ветрено и местами мокро

Погода в Украине во вторник, 31 декабря, ожидается теплая и ветреная. Отметки термометров будут достигать до +3+5 градусов. В некоторых областях в течение дня будет падать мокрый снег, местами с дождем.

Несмотря на потепление, будет некомфортно, поэтому нужно укутываться плотнее, советует в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, 31 декабря в Украине ожидается усиление северо-западного ветра. Температура прогреется до +3+5 градусов.

Ночью будет морозно. В течение дня возможен мокрый снег, местами с дождем. Осадки ожидаются на Волыни, Ровненщине, Житомирщине, в Киевской, Черниговской и Сумской областях. На остальной территории – без существенных осадков.

В Киеве температура поднимется до +1+3 градусов, будет дуть ветер.

Прогноз погоды на вторник, 31 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +2...+4

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +3...+5

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +3...+5

Ровно – +2...+4

Житомир – +2...+4

Винница – +3...+5

Одесса – +2...+4

Николаев – +2...+4

Херсон – +3...+5

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – +3...+5

Чернигов – +2...+4

Сумы – + 2... + 4

Полтава – +3...+5

Днепр – +2...+4

Запорожье – +3...+5

Донецк – +3...+5

Луганск – +2...+4

Харьков – +3...+5

Киев – +2...+4



Прогноз погоды на 31 декабря от Укргидрометцентра