Прогноз погоды на 31 декабря: в Украине будет тепло, ветрено и местами мокро
Погода в Украине во вторник, 31 декабря, ожидается теплая и ветреная. Отметки термометров будут достигать до +3+5 градусов. В некоторых областях в течение дня будет падать мокрый снег, местами с дождем.
Несмотря на потепление, будет некомфортно, поэтому нужно укутываться плотнее, советует в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.
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По ее словам, 31 декабря в Украине ожидается усиление северо-западного ветра. Температура прогреется до +3+5 градусов.
Ночью будет морозно. В течение дня возможен мокрый снег, местами с дождем. Осадки ожидаются на Волыни, Ровненщине, Житомирщине, в Киевской, Черниговской и Сумской областях. На остальной территории – без существенных осадков.
В Киеве температура поднимется до +1+3 градусов, будет дуть ветер.
Прогноз погоды на вторник, 31 декабря, в городах Украины:
Ужгород – +2...+4
Львов – +3...+5
Ивано-Франковск – +3...+5
Тернополь – +2...+4
Черновцы – +3...+5
Хмельницкий – +3...+5
Луцк – +3...+5
Ровно – +2...+4
Житомир – +2...+4
Винница – +3...+5
Одесса – +2...+4
Николаев – +2...+4
Херсон – +3...+5
Симферополь – +3...+5
Кропивницкий – +2...+4
Черкассы – +3...+5
Чернигов – +2...+4
Сумы – + 2... + 4
Полтава – +3...+5
Днепр – +2...+4
Запорожье – +3...+5
Донецк – +3...+5
Луганск – +2...+4
Харьков – +3...+5
Киев – +2...+4