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      Прогноз погоди на 31 грудня: в Україні буде тепло, вітряно й місцями мокро

      16 Читать новость на русском
      Прогноз погоди на 31 грудня в Україні / slovoidilo.ua

      Погода в Україні у вівторок, 31 грудня, очікується тепла й вітряна. Позначки термометрів сягатимуть до +3+5 градусів. У деяких областях протягом дня падатиме мокрий сніг, подекуди з дощем.

      Не зважаючи на потепління, буде некомфортно, тому потрібно закутуватись щільніше, радить у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.

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      За її словами, 31 грудня в Україні очікується посилення північно-західного вітру. Температура прогріється до +3+5 градусів.

      Вночі буде морозяно. Впродовж дня можливий мокрий сніг, подекуди з дощем. Опади очікуються на Волині, Рівненщині, Житомирщині, у Київській, Чернігівській та Сумській областях. На решті територій – без істотних опадів.

      У Києві температура підніметься до +1+3 градусів, дутиме вітер.

      Прогноз погоди на вівторок, 31 грудня, у містах України:

      Ужгород – +2…+4

      Львів – +3…+5

      Івано-Франківськ – +3…+5

      Тернопіль – +2…+4

      Чернівці – +3…+5

      Хмельницький – +3…+5

      Луцьк – +3…+5

      Рівне – +2…+4

      Житомир – +2…+4

      Вінниця – +3…+5

      Одеса – +2…+4

      Миколаїв – +2…+4

      Херсон – +3…+5

      Сімферополь – +3…+5

      Кропивницький – +2…+4

      Черкаси – +3…+5

      Чернігів – +2…+4

      Суми – +2…+4

      Полтава – +3…+5

      Дніпро – +2…+4

      Запоріжжя – +3…+5

      Донецьк – +3…+5

      Луганськ – +2…+4

      Харків – +3…+5

      Київ – +2…+4

      погода 31 грудня
      Прогноз погоди на 31 грудня від Укргідрометцентру

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Погода
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