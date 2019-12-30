Прогноз погоди на 31 грудня: в Україні буде тепло, вітряно й місцями мокро

Погода в Україні у вівторок, 31 грудня, очікується тепла й вітряна. Позначки термометрів сягатимуть до +3+5 градусів. У деяких областях протягом дня падатиме мокрий сніг, подекуди з дощем.

Не зважаючи на потепління, буде некомфортно, тому потрібно закутуватись щільніше, радить у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.

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За її словами, 31 грудня в Україні очікується посилення північно-західного вітру. Температура прогріється до +3+5 градусів.

Вночі буде морозяно. Впродовж дня можливий мокрий сніг, подекуди з дощем. Опади очікуються на Волині, Рівненщині, Житомирщині, у Київській, Чернігівській та Сумській областях. На решті територій – без істотних опадів.

У Києві температура підніметься до +1+3 градусів, дутиме вітер.

Прогноз погоди на вівторок, 31 грудня, у містах України:

Ужгород – +2…+4

Львів – +3…+5

Івано-Франківськ – +3…+5

Тернопіль – +2…+4

Чернівці – +3…+5

Хмельницький – +3…+5

Луцьк – +3…+5

Рівне – +2…+4

Житомир – +2…+4

Вінниця – +3…+5

Одеса – +2…+4

Миколаїв – +2…+4

Херсон – +3…+5

Сімферополь – +3…+5

Кропивницький – +2…+4

Черкаси – +3…+5

Чернігів – +2…+4

Суми – +2…+4

Полтава – +3…+5

Дніпро – +2…+4

Запоріжжя – +3…+5

Донецьк – +3…+5

Луганськ – +2…+4

Харків – +3…+5

Київ – +2…+4



Прогноз погоди на 31 грудня від Укргідрометцентру