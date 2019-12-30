Прогноз погоди на 31 грудня: в Україні буде тепло, вітряно й місцями мокро
Погода в Україні у вівторок, 31 грудня, очікується тепла й вітряна. Позначки термометрів сягатимуть до +3+5 градусів. У деяких областях протягом дня падатиме мокрий сніг, подекуди з дощем.
Не зважаючи на потепління, буде некомфортно, тому потрібно закутуватись щільніше, радить у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.
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За її словами, 31 грудня в Україні очікується посилення північно-західного вітру. Температура прогріється до +3+5 градусів.
Вночі буде морозяно. Впродовж дня можливий мокрий сніг, подекуди з дощем. Опади очікуються на Волині, Рівненщині, Житомирщині, у Київській, Чернігівській та Сумській областях. На решті територій – без істотних опадів.
У Києві температура підніметься до +1+3 градусів, дутиме вітер.
Прогноз погоди на вівторок, 31 грудня, у містах України:
Ужгород – +2…+4
Львів – +3…+5
Івано-Франківськ – +3…+5
Тернопіль – +2…+4
Чернівці – +3…+5
Хмельницький – +3…+5
Луцьк – +3…+5
Рівне – +2…+4
Житомир – +2…+4
Вінниця – +3…+5
Одеса – +2…+4
Миколаїв – +2…+4
Херсон – +3…+5
Сімферополь – +3…+5
Кропивницький – +2…+4
Черкаси – +3…+5
Чернігів – +2…+4
Суми – +2…+4
Полтава – +3…+5
Дніпро – +2…+4
Запоріжжя – +3…+5
Донецьк – +3…+5
Луганськ – +2…+4
Харків – +3…+5
Київ – +2…+4