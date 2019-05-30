Прогноз погоды на 31 мая: весна завершается дождями и грозами

Погода в Украине в пятницу, 31 мая, будет теплой, но влажной. Синоптики обещают дожди на всей территории Украины, сухими останутся только Волынь и Ровенщина.

Дожди и грозы накроют западную, центральную и северную части Украины. Минимальные осадки синоптики обещают на востоке и в Крыму.

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Как сообщает синоптк Наталья Диденко на Facebook-странице, ветер будет преимущественно с северо-запада, на Востоке – юго-восточный, небольшой, максимум умеренный.

Теплую погоду синоптики обещают на востоке страны – от +30 до +32 градусов. Холоднее всего будет уже традиционно на Западе – +19...+21 градусов тепла.

В Киеве, 31 мая, температура воздуха будет комфортной – +24...+25 градусов.

Весна же пустит слезу прощания до следующего года – в столице ожидается дождь, гроза,

– отметила Диденко.

Прогноз погоды на пятницу, 31 мая, в городах Украины:

Ужгород – +21...+23

Львов – +19...+21

Ивано-Франковск – +19...+21

Тернополь – +20...+22

Черновцы – +19...+21

Хмельницкий – +20...+22

Луцк – +20...+22

Ровно – +20...+22

Житомир – +23...+25

Винница – +23...+25

Одесса – +26...+28

Николаев – +20...+32

Херсон – +30...+32

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +28...+30

Черкассы – +27...+29

Чернигов – +25...+27

Суммы – +25...+27

Полтава – +28...+30

Днепр – +30...+32

Запорожье – +30...32

Донецк – +30...+32

Луганск – +30...+32

Харьков – +30...+32

Киев – +25...+27



Прогноз погоды на 31 мая от Укргидрометцентра