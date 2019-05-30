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      Прогноз погоды на 31 мая: весна завершается дождями и грозами

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      Погода 31 мая 2019 в Украине - какую погоду обещают синоптики
      Прогноз погоды на 31 мая / pixabay.com

      Погода в Украине в пятницу, 31 мая, будет теплой, но влажной. Синоптики обещают дожди на всей территории Украины, сухими останутся только Волынь и Ровенщина.

      Дожди и грозы накроют западную, центральную и северную части Украины. Минимальные осадки синоптики обещают на востоке и в Крыму.

      Читайте также: Когда в Украину придет жара до +33 градусов: прогноз

      Как сообщает синоптк Наталья Диденко на Facebook-странице, ветер будет преимущественно с северо-запада, на Востоке – юго-восточный, небольшой, максимум умеренный.

      Теплую погоду синоптики обещают на востоке страны – от +30 до +32 градусов. Холоднее всего будет уже традиционно на Западе – +19...+21 градусов тепла.

      В Киеве, 31 мая, температура воздуха будет комфортной – +24...+25 градусов.

      Весна же пустит слезу прощания до следующего года – в столице ожидается дождь, гроза,
      – отметила Диденко.

      Прогноз погоды на пятницу, 31 мая, в городах Украины:

      Ужгород – +21...+23

      Львов – +19...+21

      Ивано-Франковск – +19...+21

      Тернополь – +20...+22

      Черновцы – +19...+21

      Хмельницкий – +20...+22

      Луцк – +20...+22

      Ровно – +20...+22

      Житомир – +23...+25

      Винница – +23...+25

      Одесса – +26...+28

      Николаев – +20...+32

      Херсон – +30...+32

      Симферополь – +27...+29

      Кропивницкий – +28...+30

      Черкассы – +27...+29

      Чернигов – +25...+27

      Суммы – +25...+27

      Полтава – +28...+30

      Днепр – +30...+32

      Запорожье – +30...32

      Донецк – +30...+32

      Луганск – +30...+32

      Харьков – +30...+32

      Киев – +25...+27

      погода 31 травня україна
      Прогноз погоды на 31 мая от Укргидрометцентра

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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