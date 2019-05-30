Прогноз погоды на 31 мая: весна завершается дождями и грозами
Погода в Украине в пятницу, 31 мая, будет теплой, но влажной. Синоптики обещают дожди на всей территории Украины, сухими останутся только Волынь и Ровенщина.
Дожди и грозы накроют западную, центральную и северную части Украины. Минимальные осадки синоптики обещают на востоке и в Крыму.
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Как сообщает синоптк Наталья Диденко на Facebook-странице, ветер будет преимущественно с северо-запада, на Востоке – юго-восточный, небольшой, максимум умеренный.
Теплую погоду синоптики обещают на востоке страны – от +30 до +32 градусов. Холоднее всего будет уже традиционно на Западе – +19...+21 градусов тепла.
В Киеве, 31 мая, температура воздуха будет комфортной – +24...+25 градусов.
Весна же пустит слезу прощания до следующего года – в столице ожидается дождь, гроза,
– отметила Диденко.
Прогноз погоды на пятницу, 31 мая, в городах Украины:
Ужгород – +21...+23
Львов – +19...+21
Ивано-Франковск – +19...+21
Тернополь – +20...+22
Черновцы – +19...+21
Хмельницкий – +20...+22
Луцк – +20...+22
Ровно – +20...+22
Житомир – +23...+25
Винница – +23...+25
Одесса – +26...+28
Николаев – +20...+32
Херсон – +30...+32
Симферополь – +27...+29
Кропивницкий – +28...+30
Черкассы – +27...+29
Чернигов – +25...+27
Суммы – +25...+27
Полтава – +28...+30
Днепр – +30...+32
Запорожье – +30...32
Донецк – +30...+32
Луганск – +30...+32
Харьков – +30...+32
Киев – +25...+27
Прогноз погоды на 31 мая от Укргидрометцентра