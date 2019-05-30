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      Прогноз погоди на 31 травня: весна завершується дощами і грозами

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      Погода 31 травня 2019 в Україні - яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 31 травня / pixabay.com

      Погода в Україні у п'ятницю, 31 травня, буде теплою, але мокрою. Синоптики обіцяють дощі на всій території України, сухими залишаться лише Волинь та Рівненщина.

      Дощі та грози накриють західну, центральну та північну частини України. Мінімальні опади синоптики обіцяють на Сході та у Криму.

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      Як повідомляє синопткиня Наталка Діденко на Facebook-сторінці, вітер буде переважно з північного заходу, на Сході – південно-східний, невеликий, максимум помірний. 

      Найтеплішу погоду синоптики обіцяють на Сході країни – від +30 до +32 градусів. Найхолодніше буде вже традиційно на Заході – +19...+21 градусів тепла.

      У Києві, 31 травня, температура повітря буде комфортною – +24...+25 градусів.

      Весна таки пустить сльозу прощання до наступного року – у столиці очікується дощ, гроза,
      – зазначила Діденко.

      Прогноз погоди на п’ятницю, 31 травня, у містах України:

      Ужгород – +21…+23

      Львів – +19…+21

      Івано-Франківськ – +19…+21

      Тернопіль – +20…+22

      Чернівці – +19…+21

      Хмельницький – +20…+22

      Луцьк – +20…+22

      Рівне – +20…+22

      Житомир – +23…+25

      Вінниця – +23…+25

      Одеса – +26…+28

      Миколаїв – +20…+32

      Херсон – +30…+32

      Сімферополь – +27…+29

      Кропивницький – +28…+30

      Черкаси – +27…+29

      Чернігів – +25…+27

      Суми – +25…+27

      Полтава – +28…+30

      Дніпро – +30…+32

      Запоріжжя – +30…+32

      Донецьк – +30…+32

      Луганськ – +30…+32

      Харків – +30…+32

      Київ – +25…+27

      погода 31 травня україна
      Прогноз погоди на 31 травня від Укргідрометцентру

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      Теги: Погода Новини України
      Джерело: 24 канал
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