Прогноз погоды на 31 марта: на избирательные участки вас будет провожать солнце и тепло

Погода в Украине в воскресенье, 31 марта, наконец будет по-весеннему теплой и солнечной. Несмотря на холодные ночные градусы, днем температура иногда подскочит до 17 градусов с отметкой "плюс".

В частности, снимут тулупы и отдадут зонты в Киеве. Там тоже выглянет солнце, а воздух днем прогреется до 17 градусов, пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"31 февраля в большинстве стран будет сухо солнечно и тепло. Только Скандинавия и север Великобритании попадут под холод и дождь со снегом. А так – солнечная весна, кое-где еще и лето. Украина также будет наслаждаться синоптическим комфортом. Везде будет ясно, солнечно, тепло", – отметила Диденко.

Прогноз погоды на воскресенье, 31 марта, в городах Украины:

Ужгород – + 16 ... + 18

Львов – + 15 ... + 17

Ивано–Франковск – + 15 ... + 17

Тернополь – + 15 ... + 17

Черновцы – + 15 ... + 17

Хмельницкий – + 15 ... + 17

Луцк – + 15 ... + 17

Ровно – + 15 ... + 17

Житомир – + 15 ... + 17

Винница – + 14 ... + 16

Одесса – + 15 ... + 17

Николаев – + 14 ... + 16

Херсон – + 13 ... + 15

Симферополь – + 13 ... + 15

Кропивницкий – + 15 ... + 17

Черкассы – + 14 ... + 16

Чернигов – + 14 ... + 16

Суммы – + 14 ... + 16

Полтава – + 14 ... + 16

Днепр – + 14 ... + 16

Запорожье – + 13 ... + 15

Донецк – + 13 ... + 15

Луганск – + 13 ... + 15

Харьков – + 14 ... + 16

Киев – + 15 ... + 17



Прогноз погоды в Украине на 31 марта