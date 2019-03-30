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      Прогноз погоды на 31 марта: на избирательные участки вас будет провожать солнце и тепло

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      Погода 31 марта 2019 Украина - прогноз погоды синоптика
      Прогноз погоды в Украине на 31 марта / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в воскресенье, 31 марта, наконец будет по-весеннему теплой и солнечной. Несмотря на холодные ночные градусы, днем температура иногда подскочит до 17 градусов с отметкой "плюс".

      В частности, снимут тулупы и отдадут зонты в Киеве. Там тоже выглянет солнце, а воздух днем прогреется до 17 градусов, пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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      "31 февраля в большинстве стран будет сухо солнечно и тепло. Только Скандинавия и север Великобритании попадут под холод и дождь со снегом. А так – солнечная весна, кое-где еще и лето. Украина также будет наслаждаться синоптическим комфортом. Везде будет ясно, солнечно, тепло", – отметила Диденко.

      Прогноз погоды на воскресенье, 31 марта, в городах Украины:

      Ужгород – + 16 ... + 18

      Львов – + 15 ... + 17

      Ивано–Франковск – + 15 ... + 17

      Тернополь – + 15 ... + 17

      Черновцы – + 15 ... + 17

      Хмельницкий – + 15 ... + 17

      Луцк – + 15 ... + 17

      Ровно – + 15 ... + 17

      Житомир – + 15 ... + 17

      Винница – + 14 ... + 16

      Одесса – + 15 ... + 17

      Николаев – + 14 ... + 16

      Херсон – + 13 ... + 15

      Симферополь – + 13 ... + 15

      Кропивницкий – + 15 ... + 17

      Черкассы – + 14 ... + 16

      Чернигов – + 14 ... + 16

      Суммы – + 14 ... + 16

      Полтава – + 14 ... + 16

      Днепр – + 14 ... + 16

      Запорожье – + 13 ... + 15

      Донецк – + 13 ... + 15

      Луганск – + 13 ... + 15

      Харьков – + 14 ... + 16

      Киев – + 15 ... + 17


      Прогноз погоды в Украине на 31 марта

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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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