Прогноз погоды на 31 марта: на избирательные участки вас будет провожать солнце и тепло
Погода в Украине в воскресенье, 31 марта, наконец будет по-весеннему теплой и солнечной. Несмотря на холодные ночные градусы, днем температура иногда подскочит до 17 градусов с отметкой "плюс".
В частности, снимут тулупы и отдадут зонты в Киеве. Там тоже выглянет солнце, а воздух днем прогреется до 17 градусов, пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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"31 февраля в большинстве стран будет сухо солнечно и тепло. Только Скандинавия и север Великобритании попадут под холод и дождь со снегом. А так – солнечная весна, кое-где еще и лето. Украина также будет наслаждаться синоптическим комфортом. Везде будет ясно, солнечно, тепло", – отметила Диденко.
Прогноз погоды на воскресенье, 31 марта, в городах Украины:
Ужгород – + 16 ... + 18
Львов – + 15 ... + 17
Ивано–Франковск – + 15 ... + 17
Тернополь – + 15 ... + 17
Черновцы – + 15 ... + 17
Хмельницкий – + 15 ... + 17
Луцк – + 15 ... + 17
Ровно – + 15 ... + 17
Житомир – + 15 ... + 17
Винница – + 14 ... + 16
Одесса – + 15 ... + 17
Николаев – + 14 ... + 16
Херсон – + 13 ... + 15
Симферополь – + 13 ... + 15
Кропивницкий – + 15 ... + 17
Черкассы – + 14 ... + 16
Чернигов – + 14 ... + 16
Суммы – + 14 ... + 16
Полтава – + 14 ... + 16
Днепр – + 14 ... + 16
Запорожье – + 13 ... + 15
Донецк – + 13 ... + 15
Луганск – + 13 ... + 15
Харьков – + 14 ... + 16
Киев – + 15 ... + 17
Прогноз погоды в Украине на 31 марта