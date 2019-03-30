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      Прогноз погоди на 31 березня: до виборчих дільниць вас проводжатимуть сонце і тепло

      15 Читать новость на русском
      Погода 31 березня 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди в Україні на 31 березня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у неділю, 31 березня, нарешті буде по-весняному теплою та сонячною. Попри холодні нічні градуси, вдень температура подекуди підскочить до 17 градусів із позначкою "плюс".

      Зокрема, знімуть кожухи і відкладуть парасолі у Києві. Там теж визирне сонце, а повітря вдень прогріється до 17 градусів, пише синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: Якою буде погода у квітні: прогноз

      "31 березня у більшості країн буде сухо сонячно та тепло. Скандинавія та північ Великої Британії лише потраплять у холод та дощ із снігом. А так – сонячна весна, подекуди ще й літо. Україна також насолоджуватиметься синоптичним комфортом. Скрізь буде ясно, сонячно, тепло", – зазначила Діденко. 

      Прогноз погоди на неділю, 31 березня, у містах України:

      Ужгород – +16…+18

      Львів – +15…+17

      Івано-Франківськ – +15…+17

      Тернопіль – +15…+17

      Чернівці – +15…+17

      Хмельницький – +15…+17

      Луцьк – +15…+17

      Рівне – +15…+17

      Житомир – +15…+17

      Вінниця – +14…+16

      Одеса – +15…+17

      Миколаїв – +14…+16

      Херсон – +13…+15

      Сімферополь – +13…+15

      Кропивницький – +15…+17

      Черкаси – +14…+16

      Чернігів – +14…+16

      Суми – +14…+16

      Полтава – +14…+16

      Дніпро – +14…+16

      Запоріжжя – +13…+15

      Донецьк – +13…+15

      Луганськ – +13…+15

      Харків – +14…+16

      Київ – +15…+17


      Прогноз погоди в Україні на 31 березня

      blog_ava
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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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