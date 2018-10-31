Прогноз погоды на 31 октября: аномальное тепло будет царить во всей Украине
Погода в Украине в среду, 31 октября, будет теплой, как летом, и без осадков почти во всех областях. Так, средняя температура воздуха днем будет колебаться в пределах +14+18 градусов.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Согласно сообщению, на юге и западе Украины в среду днем ожидается +17+21 градус.
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Прохладнее будет на северо-востоке Украины – Харьковщина, Сумщина, часть Черниговщины и Луганщины, где дневная температура воздуха составит +10+12 градусов.
В восточных областях усилится юго-восточный ветер до штормовмих порывов до 15-20 метров за секунду. Дожди, преимущественно небольшие, вероятны местами на западе и севере. В общем - без существенных осадков. Из метеорологических явлений – туманы и дымка,
– отметила синоптик.
Погода в Киеве 31 октября будет облачной, влажной, однако теплой. В столице также ожидается туман, возможен небольшой дождь, а дневная температура воздуха составит около +15 градусов.
Прогноз погоды на среду, 31 октября, в городах Украины:
Ужгород – +17...+19
Львов – +17...+19
Ивано-Франковск – +17...+19
Тернополь – +17...+19
Черновцы – +17...+19
Хмельницкий – +17...+19
Луцк – +16...+18
Ровно – +17...+19
Житомир – +15...+17
Винница – +16...+18
Одесса – +18...+20
Николаев – +17...+19
Херсон – +15...+17
Симферополь – +17...+19
Кропивницкий – +16...+18
Черкассы – +15...+17
Чернигов – +13...+15
Сумы- + 10... + 12
Полтава – +14...+16
Днепр – +14...+16
Запорожье – +14...+16
Донецк – +10...+12
Луганск – +9...+11
Харьков – +11...+13
Киев – +13...+15