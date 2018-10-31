Погода в Украине в среду, 31 октября, будет теплой, как летом, и без осадков почти во всех областях. Так, средняя температура воздуха днем будет колебаться в пределах +14+18 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Согласно сообщению, на юге и западе Украины в среду днем ожидается +17+21 градус.

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Прохладнее будет на северо-востоке Украины – Харьковщина, Сумщина, часть Черниговщины и Луганщины, где дневная температура воздуха составит +10+12 градусов.

В восточных областях усилится юго-восточный ветер до штормовмих порывов до 15-20 метров за секунду. Дожди, преимущественно небольшие, вероятны местами на западе и севере. В общем - без существенных осадков. Из метеорологических явлений – туманы и дымка,

– отметила синоптик.

Погода в Киеве 31 октября будет облачной, влажной, однако теплой. В столице также ожидается туман, возможен небольшой дождь, а дневная температура воздуха составит около +15 градусов.

Прогноз погоды на среду, 31 октября, в городах Украины:

Ужгород – +17...+19

Львов – +17...+19

Ивано-Франковск – +17...+19

Тернополь – +17...+19

Черновцы – +17...+19

Хмельницкий – +17...+19

Луцк – +16...+18

Ровно – +17...+19

Житомир – +15...+17

Винница – +16...+18

Одесса – +18...+20

Николаев – +17...+19

Херсон – +15...+17

Симферополь – +17...+19

Кропивницкий – +16...+18

Черкассы – +15...+17

Чернигов – +13...+15

Сумы- + 10... + 12

Полтава – +14...+16

Днепр – +14...+16

Запорожье – +14...+16

Донецк – +10...+12

Луганск – +9...+11

Харьков – +11...+13

Киев – +13...+15



Прогноз погоды на 31 октября от Укргидрометцентра