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      Прогноз погоды на 31 октября: аномальное тепло будет царить во всей Украине

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      Прогноз погоды в Украине на 31 октября
      Прогноз погоды в Украине на 31 октября / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в среду, 31 октября, будет теплой, как летом, и без осадков почти во всех областях. Так, средняя температура воздуха днем будет колебаться в пределах +14+18 градусов.

      Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

      Согласно сообщению, на юге и западе Украины в среду днем ожидается +17+21 градус.

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      Прохладнее будет на северо-востоке Украины – Харьковщина, Сумщина, часть Черниговщины и Луганщины, где дневная температура воздуха составит +10+12 градусов.

      В восточных областях усилится юго-восточный ветер до штормовмих порывов до 15-20 метров за секунду. Дожди, преимущественно небольшие, вероятны местами на западе и севере. В общем - без существенных осадков. Из метеорологических явлений – туманы и дымка,
      – отметила синоптик.

      Погода в Киеве 31 октября будет облачной, влажной, однако теплой. В столице также ожидается туман, возможен небольшой дождь, а дневная температура воздуха составит около +15 градусов.

      Прогноз погоды на среду, 31 октября, в городах Украины:

      Ужгород – +17...+19

      Львов – +17...+19

      Ивано-Франковск – +17...+19

      Тернополь – +17...+19

      Черновцы – +17...+19

      Хмельницкий – +17...+19

      Луцк – +16...+18

      Ровно – +17...+19

      Житомир – +15...+17

      Винница – +16...+18

      Одесса – +18...+20

      Николаев – +17...+19

      Херсон – +15...+17

      Симферополь – +17...+19

      Кропивницкий – +16...+18

      Черкассы – +15...+17

      Чернигов – +13...+15

      Сумы- + 10... + 12

      Полтава – +14...+16

      Днепр – +14...+16

      Запорожье – +14...+16

      Донецк – +10...+12

      Луганск – +9...+11

      Харьков – +11...+13

      Киев – +13...+15

      Прогноз погоди Україні 31 жовтня середа осінь потепління
      Прогноз погоды на 31 октября от Укргидрометцентра

      Теги: Погода Новости Украины
      Источник: 24 канал
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