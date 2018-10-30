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      Прогноз погоди на 31 жовтня: аномальне тепло пануватиме у всій Україні

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      Прогноз погоди в Україні на 31 жовтня
      Прогноз погоди в Україні на 31 жовтня / Фото з вільних мереж

      Погода в Україні у середу, 31 жовтня, буде теплою, наче влітку та без опадів майже у всіх областях. Так, середня температура повітря вдень коливатиметься в межах +14+18 градусів.

      Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

      Згідно з повідомленням, на півдні та заході України в середу вдень очікується +17+21 градус.

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      Прохолодніше буде на північному сході України – Харківщина, Сумщина, частина Чернігівщини та Луганщини, де денна температура повітря становитиме +10+12 градусів.

      У східних областях посилиться південно-східний вітер до штормовмих поривів, до 15-20 метрів за секунду. Дощі, переважно невеликі, ймовірні місцями на заході та півночі. Загалом – без істотних опадів. З метеорологічних явищ – тумани та серпанки,
      – зазначила синоптик.

      Погода у Києві 31 жовтня буде хмарню, вологою, проте теплою. У столиці також очікується туман, можливий невеликий дощ, а денна температура повітря становитиме близько +15 градусів.

      Прогноз погоди на середу, 31 жовтня, у містах України:

      Ужгород – +17…+19

      Львів – +17…+19

      Івано-Франківськ – +17…+19

      Тернопіль – +17…+19

      Чернівці – +17…+19

      Хмельницький – +17…+19

      Луцьк – +16…+18

      Рівне – +17…+19

      Житомир – +15…+17

      Вінниця – +16…+18

      Одеса – +18…+20

      Миколаїв – +17…+19

      Херсон – +15…+17

      Сімферополь – +17…+19

      Кропивницький – +16…+18

      Черкаси – +15…+17

      Чернігів – +13…+15

      Суми – +10…+12

      Полтава – +14…+16

      Дніпро – +14…+16

      Запоріжжя – +14…+16

      Донецьк – +10…+12

      Луганськ – +9…+11

      Харків – +11…+13

      Київ – +13…+15

      Прогноз погоди Україні 31 жовтня середа осінь потепління
      Прогноз погоди на 31 жовтня від Укргідрометцентру

      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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