Прогноз погоди на 31 жовтня: аномальне тепло пануватиме у всій Україні
Погода в Україні у середу, 31 жовтня, буде теплою, наче влітку та без опадів майже у всіх областях. Так, середня температура повітря вдень коливатиметься в межах +14+18 градусів.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Згідно з повідомленням, на півдні та заході України в середу вдень очікується +17+21 градус.
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Прохолодніше буде на північному сході України – Харківщина, Сумщина, частина Чернігівщини та Луганщини, де денна температура повітря становитиме +10+12 градусів.
У східних областях посилиться південно-східний вітер до штормовмих поривів, до 15-20 метрів за секунду. Дощі, переважно невеликі, ймовірні місцями на заході та півночі. Загалом – без істотних опадів. З метеорологічних явищ – тумани та серпанки,
– зазначила синоптик.
Погода у Києві 31 жовтня буде хмарню, вологою, проте теплою. У столиці також очікується туман, можливий невеликий дощ, а денна температура повітря становитиме близько +15 градусів.
Прогноз погоди на середу, 31 жовтня, у містах України:
Ужгород – +17…+19
Львів – +17…+19
Івано-Франківськ – +17…+19
Тернопіль – +17…+19
Чернівці – +17…+19
Хмельницький – +17…+19
Луцьк – +16…+18
Рівне – +17…+19
Житомир – +15…+17
Вінниця – +16…+18
Одеса – +18…+20
Миколаїв – +17…+19
Херсон – +15…+17
Сімферополь – +17…+19
Кропивницький – +16…+18
Черкаси – +15…+17
Чернігів – +13…+15
Суми – +10…+12
Полтава – +14…+16
Дніпро – +14…+16
Запоріжжя – +14…+16
Донецьк – +10…+12
Луганськ – +9…+11
Харків – +11…+13
Київ – +13…+15