Погода в Україні у середу, 31 жовтня, буде теплою, наче влітку та без опадів майже у всіх областях. Так, середня температура повітря вдень коливатиметься в межах +14+18 градусів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Згідно з повідомленням, на півдні та заході України в середу вдень очікується +17+21 градус.

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Прохолодніше буде на північному сході України – Харківщина, Сумщина, частина Чернігівщини та Луганщини, де денна температура повітря становитиме +10+12 градусів.

У східних областях посилиться південно-східний вітер до штормовмих поривів, до 15-20 метрів за секунду. Дощі, переважно невеликі, ймовірні місцями на заході та півночі. Загалом – без істотних опадів. З метеорологічних явищ – тумани та серпанки,

– зазначила синоптик.

Погода у Києві 31 жовтня буде хмарню, вологою, проте теплою. У столиці також очікується туман, можливий невеликий дощ, а денна температура повітря становитиме близько +15 градусів.

Прогноз погоди на середу, 31 жовтня, у містах України:

Ужгород – +17…+19

Львів – +17…+19

Івано-Франківськ – +17…+19

Тернопіль – +17…+19

Чернівці – +17…+19

Хмельницький – +17…+19

Луцьк – +16…+18

Рівне – +17…+19

Житомир – +15…+17

Вінниця – +16…+18

Одеса – +18…+20

Миколаїв – +17…+19

Херсон – +15…+17

Сімферополь – +17…+19

Кропивницький – +16…+18

Черкаси – +15…+17

Чернігів – +13…+15

Суми – +10…+12

Полтава – +14…+16

Дніпро – +14…+16

Запоріжжя – +14…+16

Донецьк – +10…+12

Луганськ – +9…+11

Харків – +11…+13

Київ – +13…+15



Прогноз погоди на 31 жовтня від Укргідрометцентру