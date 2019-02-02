Прогноз погоды на 3 февраля: несмотря на серые облака, в Украину идёт весна

Погода в Украине в воскресенье, 3 февраля будет облачной, но без осадков. Температура воздуха почти по всей стране достигнет отметки выше нуля, только на Луганщине продержится мороз.

Украина и в дальнейшем будет находится под теплой влажной воздушной массой, сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.

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Практически во всех регионах страны ожидается значительное потепление. Похолодает лишь в Луганске, Донецке и Харькове. В этих городах температура воздуха будет колебаться от -1 до +2 градусов.

Наиболее теплой погода будет в Ужгороде – + 11 ... + 13, Симферополе – + 10 ... + 12 и Николаеве – + 9 ... + 11.

Ветер в воскресенье ослабится и будет составлять 3-8 метров в секунду юго-восточного направления.

Однако не стоит забывать о гололедице, лужах и сосульках. Рыбакам следует держаться как можно ближе к берегу,

– предостерегает Диденко.

В Киеве в воскресенье, 3 февраля, будет облачно, но тепло. Ночью температура воздуха составит от нуля до двух градусов тепла. Днем в столице будет +3 - + 5 градусов.

Прогноз погоды на воскресенье, 3 февраля, в городах Украины: Ужгород – + 11 ... + 13 Львов – +6 ... +8 Ивано-Франковск – + 5 ... + 7 Тернополь – + 4 ... + 6 Черновцы – +6 ... +8 Хмельницкий – + 4 ... + 6 Луцк – + 5 ... + 7 Ровно – + 4 ... + 6 Житомир – + 4 ... + 6 Винница – + 5 ... + 7 Одесса – + 7 ... + 9 Николаев – + 9 ... + 11 Херсон – + 8 ... + 10 Симферополь – + 10 ... + 12 Кропивницкий – + 4 ... + 6 Черкассы – + 4 ... + 6 Чернигов – +3 ... + 5 Суммы – 0 ... + 2 Полтава – +3 ... + 5 Днепр – + 4 ... + 6 Запорожье – +6 ... +8 Донецк – 0 ... + 2 Луганск – -1 ... + 1 Харьков – 0 ... + 2 Киев – +3 ... + 5



Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 3 февраля, от Укргидрометцентра