Прогноз погоды на 3 февраля: несмотря на серые облака, в Украину идёт весна
Погода в Украине в воскресенье, 3 февраля будет облачной, но без осадков. Температура воздуха почти по всей стране достигнет отметки выше нуля, только на Луганщине продержится мороз.
Украина и в дальнейшем будет находится под теплой влажной воздушной массой, сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.
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Практически во всех регионах страны ожидается значительное потепление. Похолодает лишь в Луганске, Донецке и Харькове. В этих городах температура воздуха будет колебаться от -1 до +2 градусов.
Наиболее теплой погода будет в Ужгороде – + 11 ... + 13, Симферополе – + 10 ... + 12 и Николаеве – + 9 ... + 11.
Ветер в воскресенье ослабится и будет составлять 3-8 метров в секунду юго-восточного направления.
Однако не стоит забывать о гололедице, лужах и сосульках. Рыбакам следует держаться как можно ближе к берегу,
– предостерегает Диденко.
В Киеве в воскресенье, 3 февраля, будет облачно, но тепло. Ночью температура воздуха составит от нуля до двух градусов тепла. Днем в столице будет +3 - + 5 градусов.
Прогноз погоды на воскресенье, 3 февраля, в городах Украины:
Ужгород – + 11 ... + 13
Львов – +6 ... +8
Ивано-Франковск – + 5 ... + 7
Тернополь – + 4 ... + 6
Черновцы – +6 ... +8
Хмельницкий – + 4 ... + 6
Луцк – + 5 ... + 7
Ровно – + 4 ... + 6
Житомир – + 4 ... + 6
Винница – + 5 ... + 7
Одесса – + 7 ... + 9
Николаев – + 9 ... + 11
Херсон – + 8 ... + 10
Симферополь – + 10 ... + 12
Кропивницкий – + 4 ... + 6
Черкассы – + 4 ... + 6
Чернигов – +3 ... + 5
Суммы – 0 ... + 2
Полтава – +3 ... + 5
Днепр – + 4 ... + 6
Запорожье – +6 ... +8
Донецк – 0 ... + 2
Луганск – -1 ... + 1
Харьков – 0 ... + 2
Киев – +3 ... + 5
Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 3 февраля, от Укргидрометцентра