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      Прогноз погоды на 3 февраля: несмотря на серые облака, в Украину идёт весна

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      Погода 3 февраля 2019 Украина - прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды в Украине на 3 февраля

      Погода в Украине в воскресенье, 3 февраля будет облачной, но без осадков. Температура воздуха почти по всей стране достигнет отметки выше нуля, только на Луганщине продержится мороз.

      Украина и в дальнейшем будет находится под теплой влажной воздушной массой, сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.

      Читайте также: Какой будет погода в феврале: детальный прогноз

      Практически во всех регионах страны ожидается значительное потепление. Похолодает лишь в Луганске, Донецке и Харькове. В этих городах температура воздуха будет колебаться от -1 до +2 градусов.

      Наиболее теплой погода будет в Ужгороде – + 11 ... + 13, Симферополе – + 10 ... + 12 и Николаеве – + 9 ... + 11.

      Ветер в воскресенье ослабится и будет составлять 3-8 метров в секунду юго-восточного направления.

      Однако не стоит забывать о гололедице, лужах и сосульках. Рыбакам следует держаться как можно ближе к берегу,
      – предостерегает Диденко.

      В Киеве в воскресенье, 3 февраля, будет облачно, но тепло. Ночью температура воздуха составит от нуля до двух градусов тепла. Днем в столице будет +3 - + 5 градусов.

      Прогноз погоды на воскресенье, 3 февраля, в городах Украины:

      Ужгород – + 11 ... + 13

      Львов – +6 ... +8

      Ивано-Франковск – + 5 ... + 7

      Тернополь – + 4 ... + 6

      Черновцы – +6 ... +8

      Хмельницкий – + 4 ... + 6

      Луцк – + 5 ... + 7

      Ровно – + 4 ... + 6

      Житомир – + 4 ... + 6

      Винница – + 5 ... + 7

      Одесса – + 7 ... + 9

      Николаев – + 9 ... + 11

      Херсон – + 8 ... + 10

      Симферополь – + 10 ... + 12

      Кропивницкий – + 4 ... + 6

      Черкассы – + 4 ... + 6

      Чернигов – +3 ... + 5

      Суммы – 0 ... + 2

      Полтава – +3 ... + 5

      Днепр – + 4 ... + 6

      Запорожье – +6 ... +8

      Донецк – 0 ... + 2

      Луганск – -1 ... + 1

      Харьков – 0 ... + 2

      Киев – +3 ... + 5

      Погода Прогноз погоди в Україні
      Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 3 февраля, от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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