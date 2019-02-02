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      Прогноз погоди на 3 лютого: незважаючи на сірі хмари, до України наближається весна

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      Погода 3 лютого 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди в Україні на 3 лютого / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у неділю, 3 лютого буде хмарною, однак без істотних опадів. Температура повітря майже по всій країні досягне позначки вище нуля, лише на Луганщині протримається мороз.

      Україна й надалі належатиме теплій вологій повітряній масі, інформує український синоптик Наталка Діденко. 

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      Практично у всіх регіонах країни очікується значне потепління. Похолоднішає лише у Луганську, Донецьку і Харкові. У цих містах температура повітня коливатиметься від -1 до +2 градусів. 

      Найтеплішою погода буде в Ужгороді – +11…+13, Сімферополі –  +10…+12 та Миколаєві – +9…+11. 

      Вітер у неділю послабиться і буде становити 3 – 8 метрів за секунду південно-східного напрямку. 

      Однак не варто забувати про ожеледицю, калюжі та бурульки. Рибалкам варто триматися якнайближче до берега,
      – застерігає Діденко. 

      У Києві у неділю, 3 лютого, буде хмарно, але тепло. Вночі температура повітря становитиме від нуля до двох градусів тепла. Вдень у столиці буде +3 –+5 градусів.

      Прогноз погоди на неділю, 3 лютого, у містах України:

      Ужгород – +11…+13

      Львів – +6…+8

      Івано-Франківськ – +5…+7

      Тернопіль – +4…+6

      Чернівці – +6…+8

      Хмельницький – +4…+6

      Луцьк – +5…+7

      Рівне – +4…+6

      Житомир – +4…+6

      Вінниця – +5…+7

      Одеса – +7…+9

      Миколаїв – +9…+11

      Херсон – +8…+10

      Сімферополь – +10…+12

      Кропивницький – +4…+6

      Черкаси – +4…+6

      Чернігів – +3…+5

      Суми – 0…+2

      Полтава – +3…+5

      Дніпро – +4…+6

      Запоріжжя – +6…+8

      Донецьк – 0…+2

      Луганськ – -1…+1

      Харків – 0…+2

      Київ – +3…+5

      Погода Прогноз погоди в Україні
      Прогноз погоди в Україні на неділю, 3 лютого, від Укргідрометцентру

      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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