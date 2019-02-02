Прогноз погоди на 3 лютого: незважаючи на сірі хмари, до України наближається весна
Погода в Україні у неділю, 3 лютого буде хмарною, однак без істотних опадів. Температура повітря майже по всій країні досягне позначки вище нуля, лише на Луганщині протримається мороз.
Україна й надалі належатиме теплій вологій повітряній масі, інформує український синоптик Наталка Діденко.
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Практично у всіх регіонах країни очікується значне потепління. Похолоднішає лише у Луганську, Донецьку і Харкові. У цих містах температура повітня коливатиметься від -1 до +2 градусів.
Найтеплішою погода буде в Ужгороді – +11…+13, Сімферополі – +10…+12 та Миколаєві – +9…+11.
Вітер у неділю послабиться і буде становити 3 – 8 метрів за секунду південно-східного напрямку.
Однак не варто забувати про ожеледицю, калюжі та бурульки. Рибалкам варто триматися якнайближче до берега,
– застерігає Діденко.
У Києві у неділю, 3 лютого, буде хмарно, але тепло. Вночі температура повітря становитиме від нуля до двох градусів тепла. Вдень у столиці буде +3 –+5 градусів.
Прогноз погоди на неділю, 3 лютого, у містах України:
Ужгород – +11…+13
Львів – +6…+8
Івано-Франківськ – +5…+7
Тернопіль – +4…+6
Чернівці – +6…+8
Хмельницький – +4…+6
Луцьк – +5…+7
Рівне – +4…+6
Житомир – +4…+6
Вінниця – +5…+7
Одеса – +7…+9
Миколаїв – +9…+11
Херсон – +8…+10
Сімферополь – +10…+12
Кропивницький – +4…+6
Черкаси – +4…+6
Чернігів – +3…+5
Суми – 0…+2
Полтава – +3…+5
Дніпро – +4…+6
Запоріжжя – +6…+8
Донецьк – 0…+2
Луганськ – -1…+1
Харків – 0…+2
Київ – +3…+5
Прогноз погоди в Україні на неділю, 3 лютого, від Укргідрометцентру