Прогноз погоди на 3 лютого: незважаючи на сірі хмари, до України наближається весна

Погода в Україні у неділю, 3 лютого буде хмарною, однак без істотних опадів. Температура повітря майже по всій країні досягне позначки вище нуля, лише на Луганщині протримається мороз.

Україна й надалі належатиме теплій вологій повітряній масі, інформує український синоптик Наталка Діденко.

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Практично у всіх регіонах країни очікується значне потепління. Похолоднішає лише у Луганську, Донецьку і Харкові. У цих містах температура повітня коливатиметься від -1 до +2 градусів.

Найтеплішою погода буде в Ужгороді – +11…+13, Сімферополі – +10…+12 та Миколаєві – +9…+11.

Вітер у неділю послабиться і буде становити 3 – 8 метрів за секунду південно-східного напрямку.

Однак не варто забувати про ожеледицю, калюжі та бурульки. Рибалкам варто триматися якнайближче до берега,

– застерігає Діденко.

У Києві у неділю, 3 лютого, буде хмарно, але тепло. Вночі температура повітря становитиме від нуля до двох градусів тепла. Вдень у столиці буде +3 –+5 градусів.

Прогноз погоди на неділю, 3 лютого, у містах України: Ужгород – +11…+13 Львів – +6…+8 Івано-Франківськ – +5…+7 Тернопіль – +4…+6 Чернівці – +6…+8 Хмельницький – +4…+6 Луцьк – +5…+7 Рівне – +4…+6 Житомир – +4…+6 Вінниця – +5…+7 Одеса – +7…+9 Миколаїв – +9…+11 Херсон – +8…+10 Сімферополь – +10…+12 Кропивницький – +4…+6 Черкаси – +4…+6 Чернігів – +3…+5 Суми – 0…+2 Полтава – +3…+5 Дніпро – +4…+6 Запоріжжя – +6…+8 Донецьк – 0…+2 Луганськ – -1…+1 Харків – 0…+2 Київ – +3…+5



Прогноз погоди в Україні на неділю, 3 лютого, від Укргідрометцентру