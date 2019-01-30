Якою буде погода у лютому: детальний прогноз

Погода у лютому буде доволі мінливою. В останній місяць зими українцям варто очікувати різкі перепади температури - від лютих морозів та снігопадів до відлиги та незначного потепління.

Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань у коментарі 24 каналу.

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Плюсова температура, яка прийшла в Україну наприкінці січня, протримається ще кілька днів - до 4 лютого.

Починаючи з 5 лютого буде різке зниження температури повітря. Воно почнеться з 7-8 градусів морозу і кожного дня буде опускатися на 5-6 градусів. Тому, до 6-10 лютого морози сягнуть -15-25 градусів. У північних та східних областях можливе похолодання навіть до -30 градусів морозу,

– розповів синоптик.

Проте, протримаються ці морози недовго. Вже через тиждень - з 13 до 16 лютого в країні знову почнеться різке потепління, проте плюсової температури чекати не варто. Так, уночі стовпчики термометрів показуватимуть -1-3 градуси морозу, а вдень до 0+1 градуса тепла.

Цей період потепління також не буде тривалим і затягнеться лише на 3-4 дні. З 17 лютого в Україні знову вдарять морози до - 10 градусів, які затримаються до 23 лютого.

"Тоді вкотре на кілька днів починається відлига і 24-25 лютого буде плюсова температура - +1+3 градуси. 27-28 лютого знову підходять морози, проте значно слабші – -5-6 градусів. Вони затримаються на перші сім днів березня", – підсумував Горбань.

Снігопади можливі у перших числах лютого, 8-9 та з 17 по 19 лютого. Наприкінці місяця у більшості областей можливий сніг з дощем.

Загалом, синоптик відзначив, що цьогоріч зима в Україні дуже мінлива, з температурними гойдалками та перепадами температур.

Коли в Україну прийде потепління? До середини весни в багатьох регіонах України все ще лежатиме сніг. Потепління почнеться лише наприкінці березня – на початку квітня. Тоді настане відлига, а температура повітря поступово почне підвищуватися.