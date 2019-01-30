Какой будет погода в феврале: детальный прогноз

Погода в феврале будет довольно изменчивой. В последний месяц зимы украинцам стоит ожидать резкие перепады температуры - от сильных морозов и снегопадов до оттепели и незначительного потепления.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань в комментарии 24 каналу.

Читайте также: Мороз до -30: синоптик рассказал, когда в Украине резко похолодает

Плюсовая температура, которая пришла в Украину в конце января, продержится еще несколько дней – до 4 февраля.

Начиная с 5 февраля будет резкое снижение температуры воздуха. Оно начнется с 7-8 градусов мороза и каждый день будет опускаться на 5-6 градусов. Поэтому, до 6-10 февраля мороз достигнет -15-25 градусов. В северных и восточных областях возможно похолодание даже до -30 градусов мороза,

– рассказал синоптик.

Однако, продержатся эти морозы недолго. Уже через неделю – с 13 по 16 февраля в стране вновь начнется резкое потепление, однако плюсовой температуры ждать не стоит. Так, ночью столбики термометров будут показывать -1-3 градуса мороза, а днем ​​до 0+1 градуса тепла.

Этот период потепления также не будет продолжительным и затянется лишь на 3-4 дня. С 17 февраля в Украине снова ударят морозы до -10 градусов, которые задержатся до 23 февраля.

"Тогда в очередной раз на несколько дней начинается оттепель и 24-25 февраля будет плюсовая температура – +1+3 градуса. 27-28 февраля снова подходят морозы, однако значительно слабее – -5-6 градусов. Они задержатся на первые семь дней марта", – подытожил Горбань.

Снегопады возможны в первых числах февраля, 8-9 и с 17 по 19 февраля. В конце месяца в большинстве областей возможен снег с дождем.

В общем, синоптик отметил, что в этом году зима в Украине очень изменчива, с температурными качелями и перепадами температур.

Когда в Украину придет потепление?

К середине весны во многих регионах Украины все еще будет лежать снег. Потепление начнется только в конце марта – начале апреля. Тогда наступит оттепель, а температура воздуха постепенно начнет повышаться.