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      Какой будет погода в феврале: детальный прогноз

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      Погода на февраль 2019 - какой будет прогноз погоды на февраль в Украине
      Какой будет погода в феврале 2019 / Фото из открытых источников

      Погода в феврале будет довольно изменчивой. В последний месяц зимы украинцам стоит ожидать резкие перепады температуры - от сильных морозов и снегопадов до оттепели и незначительного потепления.

      Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань в комментарии 24 каналу.

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      Плюсовая температура, которая пришла в Украину в конце января, продержится еще несколько дней – до 4 февраля.

      Начиная с 5 февраля будет резкое снижение температуры воздуха. Оно начнется с 7-8 градусов мороза и каждый день будет опускаться на 5-6 градусов. Поэтому, до 6-10 февраля мороз достигнет -15-25 градусов. В северных и восточных областях возможно похолодание даже до -30 градусов мороза,
      – рассказал синоптик.

      Однако, продержатся эти морозы недолго. Уже через неделю – с 13 по 16 февраля в стране вновь начнется резкое потепление, однако плюсовой температуры ждать не стоит. Так, ночью столбики термометров будут показывать -1-3 градуса мороза, а днем ​​до 0+1 градуса тепла.

      via GIPHY

      Этот период потепления также не будет продолжительным и затянется лишь на 3-4 дня. С 17 февраля в Украине снова ударят морозы до -10 градусов, которые задержатся до 23 февраля.

      "Тогда в очередной раз на несколько дней начинается оттепель и 24-25 февраля будет плюсовая температура – +1+3 градуса. 27-28 февраля снова подходят морозы, однако значительно слабее – -5-6 градусов. Они задержатся на первые семь дней марта", – подытожил Горбань.

      Снегопады возможны в первых числах февраля, 8-9 и с 17 по 19 февраля. В конце месяца в большинстве областей возможен снег с дождем.

      В общем, синоптик отметил, что в этом году зима в Украине очень изменчива, с температурными качелями и перепадами температур.

      Когда в Украину придет потепление?
      К середине весны во многих регионах Украины все еще будет лежать снег. Потепление начнется только в конце марта – начале апреля. Тогда наступит оттепель, а температура воздуха постепенно начнет повышаться.

      Теги: Новости Украины Погода Снег в Украине Суровые морозы
      Источник: 24 канал
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