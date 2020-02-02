Прогноз погоды на 3 февраля: в Украину сунут дожди, но будет тепло
Погода в Украине в понедельник, 3 февраля, будет пасмурной, дождливой и грустной почти на всей территории Украины. Впрочем, согласно прогнозу, там, где будет идти дождь, будет подниматься и температура воздуха от +5 до +12 градусов.
Дожди ожидаются на всей территории страны, за исключением Сумской и Черниговской областей. Лишь на Закарпатье будет мокрый снег с дождем.
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Самым теплым регионом уже традиционно будет Юг Украины – там температура воздуха в течение дня не будет опускаться ниже 9 градусов тепла. Впрочем именно там осадки и будут наиболее обильными.
Также на Юге стоит ожидать ощутимые порывы ветра – 7-12 метров за секунду, как, впрочем, и на остальной территории страны.
Также сравнительно тепло будет на Западе – +5+9 градусов тепла. Лишь немного холоднее на Востоке и в Центре – +4+7 градусов.
В Киеве температура воздуха будет такой же, как и в других центральных областях – +5+7 градусов. В течение дня будет накрапывать дождь, ночью – без осадков.
Прогноз погоды на понедельник, 3 февраля:
Ужгород – +7...+9
Львов – +6...+8
Ивано-Франковск – +6...+8
Тернополь – +6...+8
Черновцы – +6...+8
Хмельницкий – +6...+8
Луцк – +5...+7
Ровно – +5...+7
Житомир – +5...+7
Винница – +6...+8
Одесса – +10...+12
Николаев – +10...+12
Херсон – +9...+11
Симферополь – +10...+12
Кропивницкий – +5...+7
Черкассы – +5...+7
Чернигов – +5...+7
Сумы – + 4... + 6
Полтава – +5...+7
Днепр – +5...+7
Запорожье – +8...+10
Донецк – +5...+7
Луганск – +5...+7
Харьков – +5...+7
Киев – +5...+7
Прогноз погоды на понедельник, 3 февраля, от Укргидрометцентра