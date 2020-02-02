Прогноз погоды на 3 февраля: в Украину сунут дожди, но будет тепло

Погода в Украине в понедельник, 3 февраля, будет пасмурной, дождливой и грустной почти на всей территории Украины. Впрочем, согласно прогнозу, там, где будет идти дождь, будет подниматься и температура воздуха от +5 до +12 градусов.

Дожди ожидаются на всей территории страны, за исключением Сумской и Черниговской областей. Лишь на Закарпатье будет мокрый снег с дождем.

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Самым теплым регионом уже традиционно будет Юг Украины – там температура воздуха в течение дня не будет опускаться ниже 9 градусов тепла. Впрочем именно там осадки и будут наиболее обильными.

Также на Юге стоит ожидать ощутимые порывы ветра – 7-12 метров за секунду, как, впрочем, и на остальной территории страны.

Также сравнительно тепло будет на Западе – +5+9 градусов тепла. Лишь немного холоднее на Востоке и в Центре – +4+7 градусов.

В Киеве температура воздуха будет такой же, как и в других центральных областях – +5+7 градусов. В течение дня будет накрапывать дождь, ночью – без осадков.

Прогноз погоды на понедельник, 3 февраля:

Ужгород – +7...+9

Львов – +6...+8

Ивано-Франковск – +6...+8

Тернополь – +6...+8

Черновцы – +6...+8

Хмельницкий – +6...+8

Луцк – +5...+7

Ровно – +5...+7

Житомир – +5...+7

Винница – +6...+8

Одесса – +10...+12

Николаев – +10...+12

Херсон – +9...+11

Симферополь – +10...+12

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – +5...+7

Чернигов – +5...+7

Сумы – + 4... + 6

Полтава – +5...+7

Днепр – +5...+7

Запорожье – +8...+10

Донецк – +5...+7

Луганск – +5...+7

Харьков – +5...+7

Киев – +5...+7



Прогноз погоды на понедельник, 3 февраля, от Укргидрометцентра