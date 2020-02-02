16:00
2 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ПОМПЕО В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 BREXIT ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин учится у Януковича. Белоруссию "поставили раком"
      Вєсті Кремля
      22:49, 1 февраля
      Вести.UA. Жир: Бешеная коммуналка для Ахметова. Идеальный чиновник Аваков
      Вєсті.UA
      18:27, 1 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ПОМПЕО В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 BREXIT ГРИПП В УКРАИНЕ

      Прогноз погоды на 3 февраля: в Украину сунут дожди, но будет тепло

      61 Читати новину українською
      Прогноз погоды на 3 февраля / Иллюстративное фото

      Погода в Украине в понедельник, 3 февраля, будет пасмурной, дождливой и грустной почти на всей территории Украины. Впрочем, согласно прогнозу, там, где будет идти дождь, будет подниматься и температура воздуха от +5 до +12 градусов.

      Дожди ожидаются на всей территории страны, за исключением Сумской и Черниговской областей. Лишь на Закарпатье будет мокрый снег с дождем.

      Интересно: Сурок Тимка спрогнозировал, когда наступит весна: фото, видео

      Самым теплым регионом уже традиционно будет Юг Украины – там температура воздуха в течение дня не будет опускаться ниже 9 градусов тепла. Впрочем именно там осадки и будут наиболее обильными.

      Также на Юге стоит ожидать ощутимые порывы ветра – 7-12 метров за секунду, как, впрочем, и на остальной территории страны.

      Также сравнительно тепло будет на Западе – +5+9 градусов тепла. Лишь немного холоднее на Востоке и в Центре – +4+7 градусов.

      В Киеве температура воздуха будет такой же, как и в других центральных областях – +5+7 градусов. В течение дня будет накрапывать дождь, ночью – без осадков.

      Прогноз погоды на понедельник, 3 февраля:

      Ужгород – +7...+9

      Львов – +6...+8

      Ивано-Франковск – +6...+8

      Тернополь – +6...+8

      Черновцы – +6...+8

      Хмельницкий – +6...+8

      Луцк – +5...+7

      Ровно – +5...+7

      Житомир – +5...+7

      Винница – +6...+8

      Одесса – +10...+12

      Николаев – +10...+12

      Херсон – +9...+11

      Симферополь – +10...+12

      Кропивницкий – +5...+7

      Черкассы – +5...+7

      Чернигов – +5...+7

      Сумы – + 4... + 6

      Полтава – +5...+7

      Днепр – +5...+7

      Запорожье – +8...+10

      Донецк – +5...+7

      Луганск – +5...+7

      Харьков – +5...+7

      Киев – +5...+7

      прогноз погоди на понеділок, 3 лютого
      Прогноз погоды на понедельник, 3 февраля, от Укргидрометцентра

      Памяти Кузьмы: 25 лучших цитат музыканта
      сегодня
      8140
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Погода
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 14:30 На Донбасі викрили секретний супутниковий зв'язок армії РФ: резонансні деталі
      Михайло Макарук 374
      сегодня , 12:00 Таємниці мозку: що допоможе покращити пам'ять та підвищити ефективність навчання
      189
      сегодня , 08:01 Налоговая реформа 2020: что изменится для украинцев
      Юлія Поскробок 707
      сегодня , 06:40 В каком возрасте украинцы идут на первую работу: инфографика
      Анна Запотоцька 526
      1 февраля , 22:00 Попри загрозу життю: як австралійський художник привернув увагу до війни на Донбасі
      Повернись живим 238
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук