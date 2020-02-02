Прогноз погоди на 3 лютого: в Україну сунуть дощі, але буде тепло
Погода в Україні у понеділок, 3 лютого, буде похмурою, дощовою і сумною на майже усій території України. Втім, згідно з прогнозом, там, де падатиме дощ, підійматиметься і температура повітря від +5 і аж до +12 градусів.
Дощі очікуються на всій території країни, за винятком Сумської та Чернігівської областей. Лише на Закарпатті падатиме мокрий сніг з дощем.
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Найтеплішим регіоном вже традиційно буде Південь України – там температура повітря протягом дня не опускатиметься нижче ніж 9 градусів тепла. Втім саме там опади і будуть найбільш рясними.
Також на Півдні варто очікувати на відчутні пориви вітру – 7-12 метрів за секунду, як, зрештою, і на решті території країни.
Також порівняно тепло буде на Заході – +5+9 градусів тепла. Лише трохи холодніше на Сході та у Центрі – +4+7 градусів.
У Києві температура повітря буде такою ж, як і в інших центральних областях – +5+7 градусів. Протягом дня накрапатиме дощ, вночі – без опадів.
Прогноз погоди на понеділок, 3 лютого:
Ужгород – +7…+9
Львів – +6…+8
Івано-Франківськ – +6…+8
Тернопіль – +6…+8
Чернівці – +6…+8
Хмельницький – +6…+8
Луцьк – +5…+7
Рівне – +5…+7
Житомир – +5…+7
Вінниця – +6…+8
Одеса – +10…+12
Миколаїв – +10…+12
Херсон – +9…+11
Сімферополь – +10…+12
Кропивницький – +5…+7
Черкаси – +5…+7
Чернігів – +5…+7
Суми – +4…+6
Полтава – +5…+7
Дніпро – +5…+7
Запоріжжя – +8…+10
Донецьк – +5…+7
Луганськ – +5…+7
Харків – +5…+7
Київ – +5…+7
Прогноз погоди на понеділок, 3 лютого, від Укргідрометцентру