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      Прогноз погоди на 3 лютого: в Україну сунуть дощі, але буде тепло

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      Прогноз погоди на 3 лютого / Ілюстративне фото

      Погода в Україні у понеділок, 3 лютого, буде похмурою, дощовою і сумною на майже усій території України. Втім, згідно з прогнозом, там, де падатиме дощ, підійматиметься і температура повітря від +5 і аж до +12 градусів.

      Дощі очікуються на всій території країни, за винятком Сумської та Чернігівської областей. Лише на Закарпатті падатиме мокрий сніг з дощем.

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      Найтеплішим регіоном вже традиційно буде Південь України – там температура повітря протягом дня не опускатиметься нижче ніж 9 градусів тепла. Втім саме там опади і будуть найбільш рясними.

      Також на Півдні варто очікувати на відчутні пориви вітру – 7-12 метрів за секунду, як, зрештою, і на решті території країни.

      Також порівняно тепло буде на Заході – +5+9 градусів тепла. Лише трохи холодніше на Сході та у Центрі – +4+7 градусів.

      У Києві температура повітря буде такою ж, як і в інших центральних областях – +5+7 градусів. Протягом дня накрапатиме дощ, вночі – без опадів.

      Прогноз погоди на понеділок, 3 лютого:

      Ужгород – +7…+9

      Львів – +6…+8

      Івано-Франківськ – +6…+8

      Тернопіль – +6…+8

      Чернівці – +6…+8

      Хмельницький – +6…+8

      Луцьк – +5…+7

      Рівне – +5…+7

      Житомир – +5…+7

      Вінниця – +6…+8

      Одеса – +10…+12

      Миколаїв – +10…+12

      Херсон – +9…+11

      Сімферополь – +10…+12

      Кропивницький – +5…+7

      Черкаси – +5…+7

      Чернігів – +5…+7

      Суми – +4…+6

      Полтава – +5…+7

      Дніпро – +5…+7

      Запоріжжя – +8…+10

      Донецьк – +5…+7

      Луганськ – +5…+7

      Харків – +5…+7

      Київ – +5…+7

      прогноз погоди на понеділок, 3 лютого
      Прогноз погоди на понеділок, 3 лютого, від Укргідрометцентру

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Погода
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