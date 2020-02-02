Прогноз погоди на 3 лютого: в Україну сунуть дощі, але буде тепло

Погода в Україні у понеділок, 3 лютого, буде похмурою, дощовою і сумною на майже усій території України. Втім, згідно з прогнозом, там, де падатиме дощ, підійматиметься і температура повітря від +5 і аж до +12 градусів.

Дощі очікуються на всій території країни, за винятком Сумської та Чернігівської областей. Лише на Закарпатті падатиме мокрий сніг з дощем.

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Найтеплішим регіоном вже традиційно буде Південь України – там температура повітря протягом дня не опускатиметься нижче ніж 9 градусів тепла. Втім саме там опади і будуть найбільш рясними.

Також на Півдні варто очікувати на відчутні пориви вітру – 7-12 метрів за секунду, як, зрештою, і на решті території країни.

Також порівняно тепло буде на Заході – +5+9 градусів тепла. Лише трохи холодніше на Сході та у Центрі – +4+7 градусів.

У Києві температура повітря буде такою ж, як і в інших центральних областях – +5+7 градусів. Протягом дня накрапатиме дощ, вночі – без опадів.

Прогноз погоди на понеділок, 3 лютого:

Ужгород – +7…+9

Львів – +6…+8

Івано-Франківськ – +6…+8

Тернопіль – +6…+8

Чернівці – +6…+8

Хмельницький – +6…+8

Луцьк – +5…+7

Рівне – +5…+7

Житомир – +5…+7

Вінниця – +6…+8

Одеса – +10…+12

Миколаїв – +10…+12

Херсон – +9…+11

Сімферополь – +10…+12

Кропивницький – +5…+7

Черкаси – +5…+7

Чернігів – +5…+7

Суми – +4…+6

Полтава – +5…+7

Дніпро – +5…+7

Запоріжжя – +8…+10

Донецьк – +5…+7

Луганськ – +5…+7

Харків – +5…+7

Київ – +5…+7



Прогноз погоди на понеділок, 3 лютого, від Укргідрометцентру