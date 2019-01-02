Прогноз погоды на 3 января: в Украину возвращается стужа, на Западе , будет идти снег
Погода в Украине в четверг, 3 января, будет прохладной, осадки прогнозируют лишь в западных регионах. Так, морозно будет почти во всех областях, однако столбики термометров будут показывать незначительный минус.
Об этом сообщает Украинский синоптик Наталья Диденко на своей Facebook-странице.
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В четверг в Украину заходит похолодание. Днем ожидается -1 ...-6 градусов. В восточной части и на юге будет теплее, от 1 мороза до 3 градусов тепла, а в Крыму до +5 градусов,
– отмечает эксперт.
В то же время осадки в виде снега Диденко прогнозирует во всех, без исключения, западных регионах. Кроме этого, вероятно еще снег будет идти в ряде областей. Речь идет о Житомирской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой области.
Также путешественников просят быть осторожными в горах. Там из-за вьюги и метели даже объявили штормовое предупреждение.
"2 – 3 января 2019 года, в связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – сообщают синоптики.
Ветер будет юго-западным, 7 – 12 метров в секунду.
В Киеве в четверг, 3 января, вероятны небольшие осадки в виде снега. В столице похолодает до -1 ...-3 градусов.
Прогноз погоды на четверг, 3 января, в городах Украины:
Ужгород – -1…+1
Львов – -1…-3
Ивано-Франковск – -1…-3
Тернополь – -1…-3
Черновцы – -1…-3
Хмельницкий – -1…-3
Луцк – -1…-3
Ровно – -1…-3
Житомир – -1…+1
Винница – -1…+1
Одесса – +2…+4
Николаев – 0…+2
Херсон – +1…+3
Симферополь – +3…+5
Кропивницкий – -1…+1
Черкассы – -1…+1
Чернигов – 0…-2
Сумы – 0…-2
Полтава – 0…-2
Днепр – -1…+1
Запорожье – 0…+2
Донецк – 0…+2
Луганск – 0…+2
Харьков – -1…+1
Киев – -1…+1
Прогноз погоды на четверг, 3 января, от Укргидрометцентра