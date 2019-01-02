Прогноз погоды на 3 января: в Украину возвращается стужа, на Западе , будет идти снег

Погода в Украине в четверг, 3 января, будет прохладной, осадки прогнозируют лишь в западных регионах. Так, морозно будет почти во всех областях, однако столбики термометров будут показывать незначительный минус.

Об этом сообщает Украинский синоптик Наталья Диденко на своей Facebook-странице.

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В четверг в Украину заходит похолодание. Днем ожидается -1 ...-6 градусов. В восточной части и на юге будет теплее, от 1 мороза до 3 градусов тепла, а в Крыму до +5 градусов,

– отмечает эксперт.

В то же время осадки в виде снега Диденко прогнозирует во всех, без исключения, западных регионах. Кроме этого, вероятно еще снег будет идти в ряде областей. Речь идет о Житомирской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой области.

Также путешественников просят быть осторожными в горах. Там из-за вьюги и метели даже объявили штормовое предупреждение.

"2 – 3 января 2019 года, в связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – сообщают синоптики.

Ветер будет юго-западным, 7 – 12 метров в секунду.

В Киеве в четверг, 3 января, вероятны небольшие осадки в виде снега. В столице похолодает до -1 ...-3 градусов.

Прогноз погоды на четверг, 3 января, в городах Украины:

Ужгород – -1…+1

Львов – -1…-3

Ивано-Франковск – -1…-3

Тернополь – -1…-3

Черновцы – -1…-3

Хмельницкий – -1…-3

Луцк – -1…-3

Ровно – -1…-3

Житомир – -1…+1

Винница – -1…+1

Одесса – +2…+4

Николаев – 0…+2

Херсон – +1…+3

Симферополь – +3…+5

Кропивницкий – -1…+1

Черкассы – -1…+1

Чернигов – 0…-2

Сумы – 0…-2

Полтава – 0…-2

Днепр – -1…+1

Запорожье – 0…+2

Донецк – 0…+2

Луганск – 0…+2

Харьков – -1…+1

Киев – -1…+1



Прогноз погоды на четверг, 3 января, от Укргидрометцентра