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      Прогноз погоды на 3 января: в Украину возвращается стужа, на Западе , будет идти снег

      26 Читати новину українською
      Прогноз погоды в Украине на 3 января
      Прогноз погоды в Украине на 3 января / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в четверг, 3 января, будет прохладной, осадки прогнозируют лишь в западных регионах. Так, морозно будет почти во всех областях, однако столбики термометров будут показывать незначительный минус.

      Об этом сообщает Украинский синоптик Наталья Диденко на своей Facebook-странице.

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      В четверг в Украину заходит похолодание. Днем ожидается -1 ...-6 градусов. В восточной части и на юге будет теплее, от 1 мороза до 3 градусов тепла, а в Крыму до +5 градусов,
      – отмечает эксперт.

      В то же время осадки в виде снега Диденко прогнозирует во всех, без исключения, западных регионах. Кроме этого, вероятно еще снег будет идти в ряде областей. Речь идет о Житомирской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой области.

      Также путешественников просят быть осторожными в горах. Там из-за вьюги и метели даже объявили штормовое предупреждение.

      "2 – 3 января 2019 года, в связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – сообщают синоптики.

      Ветер будет юго-западным, 7 – 12 метров в секунду.

      В Киеве в четверг, 3 января, вероятны небольшие осадки в виде снега. В столице похолодает до -1 ...-3 градусов.

      Прогноз погоды на четверг, 3 января, в городах Украины:

      Ужгород – -1…+1

      Львов – -1…-3

      Ивано-Франковск – -1…-3

      Тернополь – -1…-3

      Черновцы – -1…-3

      Хмельницкий – -1…-3

      Луцк – -1…-3

      Ровно – -1…-3

      Житомир – -1…+1

      Винница – -1…+1

      Одесса – +2…+4

      Николаев – 0…+2

      Херсон – +1…+3

      Симферополь – +3…+5

      Кропивницкий – -1…+1

      Черкассы – -1…+1

      Чернигов – 0…-2

      Сумы – 0…-2

      Полтава – 0…-2

      Днепр – -1…+1

      Запорожье – 0…+2

      Донецк – 0…+2

      Луганск – 0…+2

      Харьков – -1…+1

      Киев – -1…+1

      погода на січень прогноз погоди на 2019 погода на 3 січня
      Прогноз погоды на четверг, 3 января, от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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