Прогноз погоди на 3 січня: в Україну повертається холоднеча, на Заході сніжитиме
Погода в Україні в четвер, 3 січня, буде прохолодною, опади прогнозують лише у західних регіонах. Так, морозно буде майже у всіх областях, проте стовпчики термометрів показуватимуть незначний мінус.
Про це повідомляє український синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.
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У четвер в Україну заходить похолодання. Вдень очікується -1...-6 градусів. У східній частині та на Півдні буде тепліше, від 1 морозу до 3 градусів тепла, а в Криму до +5 градусів,
– зазначає експерт.
Водночас опади у вигляді снігу Діденко прогнозує у всіх, без виключень, західних регіонах. Окрім цього, ймовірно сніжитиме ще у низці областей. Йдеться про Житомирщину, Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Луганщину та Донеччину.
Також мандрівників просять бути обережними у горах. Там через хурделиці та заметілі навіть оголосили штормове попередження.
"2 – 3 січня 2019 року, у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами, у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", – повідомляють синоптики.
Вітер буде південно-західним, 7 – 12 метрів за секунду.
У Києві у четвер, 3 січня, ймовірні невеликі опади у вигляді снігу. У столиці похолодає до -1...-3 градусів.
Прогноз погоди на четвер, 3 січня, у містах України:
Ужгород – -1…+1
Львів – -1…-3
Івано-Франківськ – -1…-3
Тернопіль – -1…-3
Чернівці – -1…-3
Хмельницький – -1…-3
Луцьк – -1…-3
Рівне – -1…-3
Житомир – -1…+1
Вінниця – -1…+1
Одеса – +2…+4
Миколаїв – 0…+2
Херсон – +1…+3
Сімферополь – +3…+5
Кропивницький – -1…+1
Черкаси – -1…+1
Чернігів – 0…-2
Суми – 0…-2
Полтава – 0…-2
Дніпро – -1…+1
Запоріжжя – 0…+2
Донецьк – 0…+2
Луганськ – 0…+2
Харків – -1…+1
Київ – -1…+1
Прогноз погоди на четвер, 3 січня, від Укргідрометцентру