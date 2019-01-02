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      Прогноз погоди на 3 січня: в Україну повертається холоднеча, на Заході сніжитиме

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      Прогноз погоди в Україні на 3 січня
      Прогноз погоди в Україні на 3 січня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні в четвер, 3 січня, буде прохолодною, опади прогнозують лише у західних регіонах. Так, морозно буде майже у всіх областях, проте стовпчики термометрів показуватимуть незначний мінус.

      Про це повідомляє український синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

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      У четвер в Україну заходить похолодання. Вдень очікується -1...-6 градусів. У східній частині та на Півдні буде тепліше, від 1 морозу до 3 градусів тепла, а в Криму до +5 градусів,
      – зазначає експерт.

      Водночас опади у вигляді снігу Діденко прогнозує у всіх, без виключень, західних регіонах. Окрім цього, ймовірно сніжитиме ще у низці областей. Йдеться про Житомирщину, Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Луганщину та Донеччину.

      Також мандрівників просять бути обережними у горах. Там через хурделиці та заметілі навіть оголосили штормове попередження.

      "2 – 3 січня 2019 року, у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами, у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", – повідомляють синоптики.

      Вітер буде південно-західним, 7 – 12 метрів за секунду.

      У Києві у четвер, 3 січня, ймовірні невеликі опади у вигляді снігу. У столиці похолодає до -1...-3 градусів.

      Прогноз погоди на четвер, 3 січня, у містах України:

      Ужгород – -1…+1

      Львів – -1…-3

      Івано-Франківськ – -1…-3

      Тернопіль – -1…-3

      Чернівці – -1…-3

      Хмельницький – -1…-3

      Луцьк – -1…-3

      Рівне – -1…-3

      Житомир – -1…+1

      Вінниця – -1…+1

      Одеса – +2…+4

      Миколаїв – 0…+2

      Херсон – +1…+3

      Сімферополь – +3…+5

      Кропивницький – -1…+1

      Черкаси – -1…+1

      Чернігів – 0…-2

      Суми – 0…-2

      Полтава – 0…-2

      Дніпро – -1…+1

      Запоріжжя – 0…+2

      Донецьк – 0…+2

      Луганськ – 0…+2

      Харків – -1…+1

      Київ – -1…+1

      погода на січень прогноз погоди на 2019 погода на 3 січня
      Прогноз погоди на четвер, 3 січня, від Укргідрометцентру

      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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