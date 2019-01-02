Прогноз погоди на 3 січня: в Україну повертається холоднеча, на Заході сніжитиме

Погода в Україні в четвер, 3 січня, буде прохолодною, опади прогнозують лише у західних регіонах. Так, морозно буде майже у всіх областях, проте стовпчики термометрів показуватимуть незначний мінус.

Про це повідомляє український синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

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У четвер в Україну заходить похолодання. Вдень очікується -1...-6 градусів. У східній частині та на Півдні буде тепліше, від 1 морозу до 3 градусів тепла, а в Криму до +5 градусів,

– зазначає експерт.

Водночас опади у вигляді снігу Діденко прогнозує у всіх, без виключень, західних регіонах. Окрім цього, ймовірно сніжитиме ще у низці областей. Йдеться про Житомирщину, Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Луганщину та Донеччину.

Також мандрівників просять бути обережними у горах. Там через хурделиці та заметілі навіть оголосили штормове попередження.

"2 – 3 січня 2019 року, у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами, у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", – повідомляють синоптики.

Вітер буде південно-західним, 7 – 12 метрів за секунду.

У Києві у четвер, 3 січня, ймовірні невеликі опади у вигляді снігу. У столиці похолодає до -1...-3 градусів.

Прогноз погоди на четвер, 3 січня, у містах України:

Ужгород – -1…+1

Львів – -1…-3

Івано-Франківськ – -1…-3

Тернопіль – -1…-3

Чернівці – -1…-3

Хмельницький – -1…-3

Луцьк – -1…-3

Рівне – -1…-3

Житомир – -1…+1

Вінниця – -1…+1

Одеса – +2…+4

Миколаїв – 0…+2

Херсон – +1…+3

Сімферополь – +3…+5

Кропивницький – -1…+1

Черкаси – -1…+1

Чернігів – 0…-2

Суми – 0…-2

Полтава – 0…-2

Дніпро – -1…+1

Запоріжжя – 0…+2

Донецьк – 0…+2

Луганськ – 0…+2

Харків – -1…+1

Київ – -1…+1



Прогноз погоди на четвер, 3 січня, від Укргідрометцентру