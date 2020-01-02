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      Прогноз погоды на 3 января: в Украине сухо, солнечно и тепло

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      Прогноз погоды на 3 января / Иллюстративное фото

      Погода в Украине в пятницу, 3 января, будет совсем не январской. Кое-где столбики термометров поднимутся до отметок в +5...+7 градусов. Правда, ночью все же будет холодно – до -3...-5 градусов.

      Такую теплую и благоприятную для прогулок погоду обусловит антициклон Хиа, что будет гостить в Украине. Об этом на своей фейсбук-странице пишет синоптик Наталья Диденко.

      К рекордам: 2019 год стал самым теплым в Киеве за всю историю наблюдений: когда было жарче всего

      Ветер в Украине обещает быть юго-западным или западным, от небольшого до максимум умеренного. Температура воздуха ближайшей ночью ожидается -1...-6 градусов мороза, днем ​​+1...+ 5 градусов,
      – отмечает специалист.

      Теплее всего будет в Одесской области, Херсонской, Прикарпатье, Буковине, Хмельницкой области и в Крыму. Там воздух прогреется до +5...+7 градусов.

      Холоднее всего – на Черниговщине, Полтавщине и Луганщине. Там столбики термометров опустятся до +1...+3 градусов.

      В Киеве в пятницу, 3 января, будет сухо, вероятно, даже солнечно. Температура воздуха в столице ночью составит -2...-5 градусов, днем ​​+2...+4 градусов.

      Прогноз погоды на пятницу, 2 января, в городах Украины:

      Ужгород – +2…+4

      Львов – +4…+6

      Ивано-Франковск – +5…+7

      Тернополь – +5…+7

      Черновцы – +5…+7

      Хмельницкий – +5…+7

      Луцк – +3…+5

      Ровно – +3…+5

      Житомир – +2…+4

      Винница – +3…+5

      Одесса – +5…+7

      Николаев– +4…+6

      Херсон – +5…+7

      Симферополь – +5…+7

      Кропивницкий – +2…+4

      Черкассы – +2…+4

      Чернигов – +1…+3

      Сумы – +1…+3

      Полтава – +1…+3

      Днепр – +2…+4

      Запорожье – +2…+4

      Донецк – +2…+4

      Луганск – +1…+3

      Харьков – +2…+4

      Киев – +2…+4


      Прогноз погоды в Украине на 3 января от Укргидрометцентра

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Погода
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