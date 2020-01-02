Прогноз погоды на 3 января: в Украине сухо, солнечно и тепло
Погода в Украине в пятницу, 3 января, будет совсем не январской. Кое-где столбики термометров поднимутся до отметок в +5...+7 градусов. Правда, ночью все же будет холодно – до -3...-5 градусов.
Такую теплую и благоприятную для прогулок погоду обусловит антициклон Хиа, что будет гостить в Украине. Об этом на своей фейсбук-странице пишет синоптик Наталья Диденко.
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Ветер в Украине обещает быть юго-западным или западным, от небольшого до максимум умеренного. Температура воздуха ближайшей ночью ожидается -1...-6 градусов мороза, днем +1...+ 5 градусов,
– отмечает специалист.
Теплее всего будет в Одесской области, Херсонской, Прикарпатье, Буковине, Хмельницкой области и в Крыму. Там воздух прогреется до +5...+7 градусов.
Холоднее всего – на Черниговщине, Полтавщине и Луганщине. Там столбики термометров опустятся до +1...+3 градусов.
В Киеве в пятницу, 3 января, будет сухо, вероятно, даже солнечно. Температура воздуха в столице ночью составит -2...-5 градусов, днем +2...+4 градусов.
Прогноз погоды на пятницу, 2 января, в городах Украины:
Ужгород – +2…+4
Львов – +4…+6
Ивано-Франковск – +5…+7
Тернополь – +5…+7
Черновцы – +5…+7
Хмельницкий – +5…+7
Луцк – +3…+5
Ровно – +3…+5
Житомир – +2…+4
Винница – +3…+5
Одесса – +5…+7
Николаев– +4…+6
Херсон – +5…+7
Симферополь – +5…+7
Кропивницкий – +2…+4
Черкассы – +2…+4
Чернигов – +1…+3
Сумы – +1…+3
Полтава – +1…+3
Днепр – +2…+4
Запорожье – +2…+4
Донецк – +2…+4
Луганск – +1…+3
Харьков – +2…+4
Киев – +2…+4