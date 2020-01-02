Прогноз погоды на 3 января: в Украине сухо, солнечно и тепло

Погода в Украине в пятницу, 3 января, будет совсем не январской. Кое-где столбики термометров поднимутся до отметок в +5...+7 градусов. Правда, ночью все же будет холодно – до -3...-5 градусов.

Такую теплую и благоприятную для прогулок погоду обусловит антициклон Хиа, что будет гостить в Украине. Об этом на своей фейсбук-странице пишет синоптик Наталья Диденко.

К рекордам: 2019 год стал самым теплым в Киеве за всю историю наблюдений: когда было жарче всего

Ветер в Украине обещает быть юго-западным или западным, от небольшого до максимум умеренного. Температура воздуха ближайшей ночью ожидается -1...-6 градусов мороза, днем ​​+1...+ 5 градусов,

– отмечает специалист.

Теплее всего будет в Одесской области, Херсонской, Прикарпатье, Буковине, Хмельницкой области и в Крыму. Там воздух прогреется до +5...+7 градусов.

Холоднее всего – на Черниговщине, Полтавщине и Луганщине. Там столбики термометров опустятся до +1...+3 градусов.

В Киеве в пятницу, 3 января, будет сухо, вероятно, даже солнечно. Температура воздуха в столице ночью составит -2...-5 градусов, днем ​​+2...+4 градусов.

Прогноз погоды на пятницу, 2 января, в городах Украины:

Ужгород – +2…+4

Львов – +4…+6

Ивано-Франковск – +5…+7

Тернополь – +5…+7

Черновцы – +5…+7

Хмельницкий – +5…+7

Луцк – +3…+5

Ровно – +3…+5

Житомир – +2…+4

Винница – +3…+5

Одесса – +5…+7

Николаев– +4…+6

Херсон – +5…+7

Симферополь – +5…+7

Кропивницкий – +2…+4

Черкассы – +2…+4

Чернигов – +1…+3

Сумы – +1…+3

Полтава – +1…+3

Днепр – +2…+4

Запорожье – +2…+4

Донецк – +2…+4

Луганск – +1…+3

Харьков – +2…+4

Киев – +2…+4



Прогноз погоды в Украине на 3 января от Укргидрометцентра