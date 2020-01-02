Прогноз погоди на 3 січня: в Україні сухо, сонячно і тепло
Погода в Україні у п'ятницю, 3 січня, буде геть не січневою. Подекуди стовпчики термометрів піднімуться до позначок у +5...+7 градусів. Щоправда, вночі все ж буде морозяно – до -3...-5 градусів.
Таку теплу і сприятливу для прогулянок погоду зумовить антициклон Хіа, що гостюватиме в Україні. Про це на своїй фейсбук-сторінці пише синоптикиня Наталка Діденко.
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Вітер в Україні обіцяє бути південно-західним або західним, від невеликого до максимум помірного. Температура повітря найближчої ночі очікується -1…-6 градусів морозу, вдень +1…+5 градусів,
– наголошує фахівець.
Найтепліше буде на Одещині, Херсонщині, Прикарпатті, Буковині, Хмельниччині та у Криму. Там повітря прогріється до +5…+7 градусів.
Найхолодніше – на Чернігівщині, Полтавщині та Луганщині. Там стовпчики термометрів опустяться до +1…+3 градусів.
У Києві в п’ятницю, 3 січня, буде сухо, ймовірно, навіть сонячно. Температура повітря в столиці вночі сягне -2…-5 градусів, вдень +2…+4 градусів.
Прогноз погоди на п’ятницю, 2 січня, у містах України:
Ужгород – +2…+4
Львів – +4…+6
Івано-Франківськ – +5…+7
Тернопіль – +5…+7
Чернівці – +5…+7
Хмельницький – +5…+7
Луцьк – +3…+5
Рівне – +3…+5
Житомир – +2…+4
Вінниця – +3…+5
Одеса – +5…+7
Миколаїв – +4…+6
Херсон – +5…+7
Сімферополь – +5…+7
Кропивницький – +2…+4
Черкаси – +2…+4
Чернігів – +1…+3
Суми – +1…+3
Полтава – +1…+3
Дніпро – +2…+4
Запоріжжя – +2…+4
Донецьк – +2…+4
Луганськ – +1…+3
Харків – +2…+4
Київ – +2…+4