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      Прогноз погоди на 3 січня: в Україні сухо, сонячно і тепло

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      Прогноз погоди на 3 січня / Ілюстративне фото

      Погода в Україні у п'ятницю, 3 січня, буде геть не січневою. Подекуди стовпчики термометрів піднімуться до позначок у +5...+7 градусів. Щоправда, вночі все ж буде морозяно – до -3...-5 градусів.

      Таку теплу і сприятливу для прогулянок погоду зумовить антициклон Хіа, що гостюватиме в Україні. Про це на своїй фейсбук-сторінці пише синоптикиня Наталка Діденко.

      До рекордів: 2019 рік став найтеплішим у Києві за всю історію спостережень: коли було найспекотніше

      Вітер в Україні обіцяє бути південно-західним або західним, від невеликого до максимум помірного. Температура повітря найближчої ночі очікується -1…-6 градусів морозу, вдень +1…+5 градусів,
      – наголошує фахівець.

      Найтепліше буде на Одещині, Херсонщині, Прикарпатті, Буковині, Хмельниччині та у Криму. Там повітря прогріється до +5…+7 градусів.

      Найхолодніше на Чернігівщині, Полтавщині та Луганщині. Там стовпчики термометрів опустяться до +1…+3 градусів.

      У Києві в п’ятницю, 3 січня, буде сухо, ймовірно, навіть сонячно. Температура повітря в столиці вночі сягне -2…-5 градусів, вдень +2…+4 градусів.

      Прогноз погоди на п’ятницю, 2 січня, у містах України:

      Ужгород – +2…+4

      Львів – +4…+6

      Івано-Франківськ – +5…+7

      Тернопіль – +5…+7

      Чернівці – +5…+7

      Хмельницький – +5…+7

      Луцьк – +3…+5

      Рівне – +3…+5

      Житомир – +2…+4

      Вінниця – +3…+5

      Одеса – +5…+7

      Миколаїв – +4…+6

      Херсон – +5…+7

      Сімферополь – +5…+7

      Кропивницький – +2…+4

      Черкаси – +2…+4

      Чернігів – +1…+3

      Суми – +1…+3

      Полтава – +1…+3

      Дніпро – +2…+4

      Запоріжжя – +2…+4

      Донецьк – +2…+4

      Луганськ – +1…+3

      Харків – +2…+4

      Київ – +2…+4


      Прогноз погоди в Україні на 3 січня від Укргідрометцентру

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Погода
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