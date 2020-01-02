Прогноз погоди на 3 січня: в Україні сухо, сонячно і тепло

Погода в Україні у п'ятницю, 3 січня, буде геть не січневою. Подекуди стовпчики термометрів піднімуться до позначок у +5...+7 градусів. Щоправда, вночі все ж буде морозяно – до -3...-5 градусів.

Таку теплу і сприятливу для прогулянок погоду зумовить антициклон Хіа, що гостюватиме в Україні. Про це на своїй фейсбук-сторінці пише синоптикиня Наталка Діденко.

До рекордів: 2019 рік став найтеплішим у Києві за всю історію спостережень: коли було найспекотніше

Вітер в Україні обіцяє бути південно-західним або західним, від невеликого до максимум помірного. Температура повітря найближчої ночі очікується -1…-6 градусів морозу, вдень +1…+5 градусів,

– наголошує фахівець.

Найтепліше буде на Одещині, Херсонщині, Прикарпатті, Буковині, Хмельниччині та у Криму. Там повітря прогріється до +5…+7 градусів.

Найхолодніше – на Чернігівщині, Полтавщині та Луганщині. Там стовпчики термометрів опустяться до +1…+3 градусів.

У Києві в п’ятницю, 3 січня, буде сухо, ймовірно, навіть сонячно. Температура повітря в столиці вночі сягне -2…-5 градусів, вдень +2…+4 градусів.

Прогноз погоди на п’ятницю, 2 січня, у містах України:

Ужгород – +2…+4

Львів – +4…+6

Івано-Франківськ – +5…+7

Тернопіль – +5…+7

Чернівці – +5…+7

Хмельницький – +5…+7

Луцьк – +3…+5

Рівне – +3…+5

Житомир – +2…+4

Вінниця – +3…+5

Одеса – +5…+7

Миколаїв – +4…+6

Херсон – +5…+7

Сімферополь – +5…+7

Кропивницький – +2…+4

Черкаси – +2…+4

Чернігів – +1…+3

Суми – +1…+3

Полтава – +1…+3

Дніпро – +2…+4

Запоріжжя – +2…+4

Донецьк – +2…+4

Луганськ – +1…+3

Харків – +2…+4

Київ – +2…+4



Прогноз погоди в Україні на 3 січня від Укргідрометцентру