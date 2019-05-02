Прогноз погоды на 3 мая: в Украине будет тепло и мокро

Погода в Украине в пятницу, 3 мая, будет теплой, но синоптики и дальше обещают дожди в западных областях. Меньшая вероятность осадков на северо-востоке, в центральных областях и в Крыму.

В течение дня столбики термометров поднимутся до +15...+20 градусов, а при прояснениях – до +20...+23 градусов, сообщила Наталья Диденко на своей Facebook-странице.

Читайте также: Какой будет погода в Украине в мае

Во всех регионах ожидается ветер до 7-12 метров за секунду.

Подойдут новые дожди, атмосферный фронт обусловит влажную погоду в большинстве областей Украины,

– отметила Наталья Диденко.

Синоптики обещают дожди во всех западных областях Украины. В северных и восточных областях преимущественно будет солнечно и сухо.

В Киеве пятница будет влажной, но теплой. Днем +18...+20 градусов.

Прогноз погоды на пятницу, 3 мая, в городах Украины:

Ужгород – +19...+21

Львов – +17...+19

Ивано-Франковск – +18...+20

Тернополь – +18...+20

Черновцы – +19...+21

Хмельницкий – +18...+20

Луцк – +17...+19

Ровно – +17...+19

Житомир – +18...+20

Винница – +18...+20

Одесса – +21...+23

Николаев – +21...+23

Херсон – +20...+22

Симферополь – +21...+23

Кропивницкий – +19...+21

Черкассы – +18...+20

Чернигов – +17...+19

Сумы – +17...+19

Полтава – +18...+20

Днепр – +19...+21

Запорожье – +19...+21

Донецк – +18...+20

Луганск – +18...+20

Харьков – +17...+19

Киев – +18...+20



Прогноз погоды на 3 мая в Украине от Укргидрометцентра