Прогноз погоды на 3 мая: в Украине будет тепло и мокро
Погода в Украине в пятницу, 3 мая, будет теплой, но синоптики и дальше обещают дожди в западных областях. Меньшая вероятность осадков на северо-востоке, в центральных областях и в Крыму.
В течение дня столбики термометров поднимутся до +15...+20 градусов, а при прояснениях – до +20...+23 градусов, сообщила Наталья Диденко на своей Facebook-странице.
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Во всех регионах ожидается ветер до 7-12 метров за секунду.
Подойдут новые дожди, атмосферный фронт обусловит влажную погоду в большинстве областей Украины,
– отметила Наталья Диденко.
Синоптики обещают дожди во всех западных областях Украины. В северных и восточных областях преимущественно будет солнечно и сухо.
В Киеве пятница будет влажной, но теплой. Днем +18...+20 градусов.
Прогноз погоды на пятницу, 3 мая, в городах Украины:
Ужгород – +19...+21
Львов – +17...+19
Ивано-Франковск – +18...+20
Тернополь – +18...+20
Черновцы – +19...+21
Хмельницкий – +18...+20
Луцк – +17...+19
Ровно – +17...+19
Житомир – +18...+20
Винница – +18...+20
Одесса – +21...+23
Николаев – +21...+23
Херсон – +20...+22
Симферополь – +21...+23
Кропивницкий – +19...+21
Черкассы – +18...+20
Чернигов – +17...+19
Сумы – +17...+19
Полтава – +18...+20
Днепр – +19...+21
Запорожье – +19...+21
Донецк – +18...+20
Луганск – +18...+20
Харьков – +17...+19
Киев – +18...+20
Прогноз погоды на 3 мая в Украине от Укргидрометцентра