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      Прогноз погоды на 3 мая: в Украине будет тепло и мокро

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      Погода 3 мая 2019 Украина - какую погоду обещает синоптик
      Прогноз погоды на 3 мая / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в пятницу, 3 мая, будет теплой, но синоптики и дальше обещают дожди в западных областях. Меньшая вероятность осадков на северо-востоке, в центральных областях и в Крыму.

      В течение дня столбики термометров поднимутся до +15...+20 градусов, а при прояснениях – до +20...+23 градусов, сообщила Наталья Диденко на своей Facebook-странице.

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      Во всех регионах ожидается ветер до 7-12 метров за секунду.

      Подойдут новые дожди, атмосферный фронт обусловит влажную погоду в большинстве областей Украины,
      – отметила Наталья Диденко.

      Синоптики обещают дожди во всех западных областях Украины. В северных и восточных областях преимущественно будет солнечно и сухо.

      В Киеве пятница будет влажной, но теплой. Днем +18...+20 градусов.

      Прогноз погоды на пятницу, 3 мая, в городах Украины:

      Ужгород – +19...+21

      Львов – +17...+19

      Ивано-Франковск – +18...+20

      Тернополь – +18...+20

      Черновцы – +19...+21

      Хмельницкий – +18...+20

      Луцк – +17...+19

      Ровно – +17...+19

      Житомир – +18...+20

      Винница – +18...+20

      Одесса – +21...+23

      Николаев – +21...+23

      Херсон – +20...+22

      Симферополь – +21...+23

      Кропивницкий – +19...+21

      Черкассы – +18...+20

      Чернигов – +17...+19

      Сумы – +17...+19

      Полтава – +18...+20

      Днепр – +19...+21

      Запорожье – +19...+21

      Донецк – +18...+20

      Луганск – +18...+20

      Харьков – +17...+19

      Киев – +18...+20

      погода в україні 3 травня
      Прогноз погоды на 3 мая в Украине от Укргидрометцентра

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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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