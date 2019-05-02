Прогноз погоди на 3 травня: в Україні буде тепло та мокро

Погода в Україні у п'ятницю, 3 травня, буде теплою, але синоптики і надалі обіцяють дощі у західних областях. Менша ймовірність опадів на північному сході, у центральних областях та в Криму.

Протягом дня стовпчики термометрів піднімуться до +15+20 градусів, а при проясненнях до +20+23 градусів, повідомила Наталка Діденко у себе на Facebook-сторінці.

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У всіх регіонах очікується вітер до 7-12 метрів за секунду.

Підійдуть нові дощі, атмосферний фронт зумовить вологу погоду в більшості областей України,

– зазначила Наталка Діденко.

Синоптики обіцяють дощі у всіх західних областях України. У північних та східних областях переважно буде сонячно та сухо.

У Києві п`ятниця буде вологою, проте теплою. Вдень +18...+20 градусів.

Прогноз погоди на п'ятницю, 3 травня, у містах України:

Ужгород – +19…+21

Львів – +17…+19

Івано-Франківськ – +18…+20

Тернопіль – +18…+20

Чернівці – +19…+21

Хмельницький – +18…+20

Луцьк – +17…+19

Рівне – +17…+19

Житомир – +18…+20

Вінниця – +18…+20

Одеса – +21…+23

Миколаїв – +21…+23

Херсон – +20…+22

Сімферополь – +21…+23

Кропивницький – +19…+21

Черкаси – +18…+20

Чернігів – +17…+19

Суми – +17…+19

Полтава – +18…+20

Дніпро – +19…+21

Запоріжжя – +19…+21

Донецьк – +18…+20

Луганськ – +18…+20

Харків – +17…+19

Київ – +18…+20



Прогноз погоди на 3 травня в Україні від Укргідрометцентру