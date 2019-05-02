Прогноз погоди на 3 травня: в Україні буде тепло та мокро
Погода в Україні у п'ятницю, 3 травня, буде теплою, але синоптики і надалі обіцяють дощі у західних областях. Менша ймовірність опадів на північному сході, у центральних областях та в Криму.
Протягом дня стовпчики термометрів піднімуться до +15+20 градусів, а при проясненнях до +20+23 градусів, повідомила Наталка Діденко у себе на Facebook-сторінці.
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У всіх регіонах очікується вітер до 7-12 метрів за секунду.
Підійдуть нові дощі, атмосферний фронт зумовить вологу погоду в більшості областей України,
– зазначила Наталка Діденко.
Синоптики обіцяють дощі у всіх західних областях України. У північних та східних областях переважно буде сонячно та сухо.
У Києві п`ятниця буде вологою, проте теплою. Вдень +18...+20 градусів.
Прогноз погоди на п'ятницю, 3 травня, у містах України:
Ужгород – +19…+21
Львів – +17…+19
Івано-Франківськ – +18…+20
Тернопіль – +18…+20
Чернівці – +19…+21
Хмельницький – +18…+20
Луцьк – +17…+19
Рівне – +17…+19
Житомир – +18…+20
Вінниця – +18…+20
Одеса – +21…+23
Миколаїв – +21…+23
Херсон – +20…+22
Сімферополь – +21…+23
Кропивницький – +19…+21
Черкаси – +18…+20
Чернігів – +17…+19
Суми – +17…+19
Полтава – +18…+20
Дніпро – +19…+21
Запоріжжя – +19…+21
Донецьк – +18…+20
Луганськ – +18…+20
Харків – +17…+19
Київ – +18…+20
Прогноз погоди на 3 травня в Україні від Укргідрометцентру