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      Прогноз погоди на 3 травня: в Україні буде тепло та мокро

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      Погода 3 травня 2019 Україна - яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 3 травня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у п'ятницю, 3 травня, буде теплою, але синоптики і надалі обіцяють дощі у західних областях. Менша ймовірність опадів на північному сході, у центральних областях та в Криму.

      Протягом дня стовпчики термометрів піднімуться до +15+20 градусів, а при проясненнях до +20+23 градусів, повідомила Наталка Діденко у себе на Facebook-сторінці.

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      У всіх регіонах очікується вітер до 7-12 метрів за секунду. 

      Підійдуть нові дощі, атмосферний фронт зумовить вологу погоду в більшості областей України,
      – зазначила Наталка Діденко.

      Синоптики обіцяють дощі у всіх західних областях України. У північних та східних областях переважно буде сонячно та сухо.

      У Києві п`ятниця буде вологою, проте теплою. Вдень +18...+20 градусів.

      Прогноз погоди на п'ятницю, 3 травня, у містах України:

      Ужгород – +19…+21

      Львів – +17…+19

      Івано-Франківськ – +18…+20

      Тернопіль – +18…+20

      Чернівці – +19…+21

      Хмельницький – +18…+20

      Луцьк – +17…+19

      Рівне – +17…+19

      Житомир – +18…+20

      Вінниця – +18…+20

      Одеса – +21…+23

      Миколаїв – +21…+23

      Херсон – +20…+22

      Сімферополь – +21…+23

      Кропивницький – +19…+21

      Черкаси – +18…+20

      Чернігів – +17…+19

      Суми – +17…+19

      Полтава – +18…+20

      Дніпро – +19…+21

      Запоріжжя – +19…+21

      Донецьк – +18…+20

      Луганськ – +18…+20

      Харків – +17…+19

      Київ – +18…+20

      погода в україні 3 травня
      Прогноз погоди на 3 травня в Україні від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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