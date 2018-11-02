Прогноз погоды на 3 ноября: в Украине сохранится осеннее тепло
Погода в Украине в субботу, 3 ноября, в дальнейшем будет удивлять осенним теплом. Так, дневная температура воздуха составит в среднем +15 градусов, и ни в одном регионе не ожидается дождей.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Первые выходные ноября опровергнут стереотип, что в ноябре надо заползти в нору вплоть до апреля, грустить, вздыхать, пить литрами чай, страдать от депрессии и прятаться от мира под клетчатыми пледами и старыми спортивными штанами,
– написала синоптик.
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В субботу в Украине не будет не только дождей и штормового ветра и даже маленьких "минусов". Зато ожидаются туманы.
Средняя температура воздуха днем составит +10+16 градусов; на юге и западе до +14+19 градусов; на Сумщине, Харьковщине будет прохладное, а именно +8+13 градусов.
Погода в Киеве в субботу будет с периодическими туманами, без существенных осадков. Температура воздуха в дневные часы составит +11+14 градусов.
Прогноз погоды на субботу, 3 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +19...+21
Львов – +15...+17
Ивано-Франковск – +15...+17
Тернополь – +15...+17
Черновцы – +16...+18
Хмельницкий – +13...+15
Луцк – +14...+16
Ровно – +14...+16
Житомир – +11...+13
Винница – +12...+14
Одесса – +13...+15
Николаев – +13...+15
Херсон – +12...+14
Симферополь – +15...+17
Кропивницкий – +11...+13
Черкассы – +11...+13
Чернигов – +10...+12
Сумы- + 9... + 11
Полтава – +10...+12
Днепр – +11...+13
Запорожье – +12...+14
Донецк – +9...+11
Луганск – +9...+11
Харьков – +9...+11
Киев – +11...+13