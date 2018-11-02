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      Прогноз погоды на 3 ноября: в Украине сохранится осеннее тепло

      69 Читати новину українською
      Прогноз погоды на 3 ноября
      Прогноз погоды на 3 ноября / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в субботу, 3 ноября, в дальнейшем будет удивлять осенним теплом. Так, дневная температура воздуха составит в среднем +15 градусов, и ни в одном регионе не ожидается дождей.

      Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

      Первые выходные ноября опровергнут стереотип, что в ноябре надо заползти в нору вплоть до апреля, грустить, вздыхать, пить литрами чай, страдать от депрессии и прятаться от мира под клетчатыми пледами и старыми спортивными штанами,
      – написала синоптик.

      Читайте также: Украину ждут разительные изменения климата: Киев может "утонуть" в джунглях

      В субботу в Украине не будет не только дождей и штормового ветра и даже маленьких "минусов". Зато ожидаются туманы.

      Средняя температура воздуха днем составит +10+16 градусов; на юге и западе до +14+19 градусов; на Сумщине, Харьковщине будет прохладное, а именно +8+13 градусов.

      Погода в Киеве в субботу будет с периодическими туманами, без существенных осадков. Температура воздуха в дневные часы составит +11+14 градусов.

      Прогноз погоды на субботу, 3 ноября, в городах Украины:

      Ужгород – +19...+21

      Львов – +15...+17

      Ивано-Франковск – +15...+17

      Тернополь – +15...+17

      Черновцы – +16...+18

      Хмельницкий – +13...+15

      Луцк – +14...+16

      Ровно – +14...+16

      Житомир – +11...+13

      Винница – +12...+14

      Одесса – +13...+15

      Николаев – +13...+15

      Херсон – +12...+14

      Симферополь – +15...+17

      Кропивницкий – +11...+13

      Черкассы – +11...+13

      Чернигов – +10...+12

      Сумы- + 9... + 11

      Полтава – +10...+12

      Днепр – +11...+13

      Запорожье – +12...+14

      Донецк – +9...+11

      Луганск – +9...+11

      Харьков – +9...+11

      Киев – +11...+13

      Погода Україна субота 3 листопада
      Прогноз погоды от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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