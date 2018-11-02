Погода в Украине в субботу, 3 ноября, в дальнейшем будет удивлять осенним теплом. Так, дневная температура воздуха составит в среднем +15 градусов, и ни в одном регионе не ожидается дождей.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Первые выходные ноября опровергнут стереотип, что в ноябре надо заползти в нору вплоть до апреля, грустить, вздыхать, пить литрами чай, страдать от депрессии и прятаться от мира под клетчатыми пледами и старыми спортивными штанами,

– написала синоптик.

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В субботу в Украине не будет не только дождей и штормового ветра и даже маленьких "минусов". Зато ожидаются туманы.

Средняя температура воздуха днем составит +10+16 градусов; на юге и западе до +14+19 градусов; на Сумщине, Харьковщине будет прохладное, а именно +8+13 градусов.

Погода в Киеве в субботу будет с периодическими туманами, без существенных осадков. Температура воздуха в дневные часы составит +11+14 градусов.

Прогноз погоды на субботу, 3 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +19...+21

Львов – +15...+17

Ивано-Франковск – +15...+17

Тернополь – +15...+17

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +13...+15

Луцк – +14...+16

Ровно – +14...+16

Житомир – +11...+13

Винница – +12...+14

Одесса – +13...+15

Николаев – +13...+15

Херсон – +12...+14

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +11...+13

Черкассы – +11...+13

Чернигов – +10...+12

Сумы- + 9... + 11

Полтава – +10...+12

Днепр – +11...+13

Запорожье – +12...+14

Донецк – +9...+11

Луганск – +9...+11

Харьков – +9...+11

Киев – +11...+13



Прогноз погоды от Укргидрометцентра