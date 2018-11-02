Погода в Україні у суботу, 3 листопада, надалі дивуватиме осіннім теплом. Так, денна температура повітря становитиме в середньому +15 градусів, і в жодному регіоні не очікується дощів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Перші вихідні листопада спростують стереотип, що в листопаді треба заповзти в нору аж до квітня, сумувати, зітхати, пити літрами чай, депресувати і ховатися від світу під картатими пледами та старими спортивними штанами,

– написала синоптик.

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У суботу в Україні не буде не тільки дощів, а й штормового вітру та навіть маленьких "мінусів". Натомість очікуються тумани.

Середня температура повітря вдень становитиме +10+16 градусів; на півдні та на заході до +14+19 градусів; на Сумщині, Харківщині буде найпрохолодніше, а саме +8+13 градусів.

Погода у Києві в суботу буде з періодичними туманами, без істотних опадів. Температура повітря у денні години становитиме +11+14 градусів.

Прогноз погоди на суботу, 3 листопада, у містах України:

Ужгород – +19…+21

Львів – +15…+17

Івано-Франківськ – +15…+17

Тернопіль – +15…+17

Чернівці – +16…+18

Хмельницький – +13…+15

Луцьк – +14…+16

Рівне – +14…+16

Житомир – +11…+13

Вінниця – +12…+14

Одеса – +13…+15

Миколаїв – +13…+15

Херсон – +12…+14

Сімферополь – +15…+17

Кропивницький – +11…+13

Черкаси – +11…+13

Чернігів – +10…+12

Суми – +9…+11

Полтава – +10…+12

Дніпро – +11…+13

Запоріжжя – +12…+14

Донецьк – +9…+11

Луганськ – +9…+11

Харків – +9…+11

Київ – +11…+13



Прогноз погоди від Укргідрометцентру