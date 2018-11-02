Прогноз погоди на 3 листопада: в Україні збережеться осіннє тепло
Погода в Україні у суботу, 3 листопада, надалі дивуватиме осіннім теплом. Так, денна температура повітря становитиме в середньому +15 градусів, і в жодному регіоні не очікується дощів.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Перші вихідні листопада спростують стереотип, що в листопаді треба заповзти в нору аж до квітня, сумувати, зітхати, пити літрами чай, депресувати і ховатися від світу під картатими пледами та старими спортивними штанами,
– написала синоптик.
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У суботу в Україні не буде не тільки дощів, а й штормового вітру та навіть маленьких "мінусів". Натомість очікуються тумани.
Середня температура повітря вдень становитиме +10+16 градусів; на півдні та на заході до +14+19 градусів; на Сумщині, Харківщині буде найпрохолодніше, а саме +8+13 градусів.
Погода у Києві в суботу буде з періодичними туманами, без істотних опадів. Температура повітря у денні години становитиме +11+14 градусів.
Прогноз погоди на суботу, 3 листопада, у містах України:
Ужгород – +19…+21
Львів – +15…+17
Івано-Франківськ – +15…+17
Тернопіль – +15…+17
Чернівці – +16…+18
Хмельницький – +13…+15
Луцьк – +14…+16
Рівне – +14…+16
Житомир – +11…+13
Вінниця – +12…+14
Одеса – +13…+15
Миколаїв – +13…+15
Херсон – +12…+14
Сімферополь – +15…+17
Кропивницький – +11…+13
Черкаси – +11…+13
Чернігів – +10…+12
Суми – +9…+11
Полтава – +10…+12
Дніпро – +11…+13
Запоріжжя – +12…+14
Донецьк – +9…+11
Луганськ – +9…+11
Харків – +9…+11
Київ – +11…+13