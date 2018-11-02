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      Прогноз погоди на 3 листопада: в Україні збережеться осіннє тепло

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      Прогноз погоди в Україні на 3 листопада
      Прогноз погоди в Україні на 3 листопада / Фото з вільних мереж

      Погода в Україні у суботу, 3 листопада, надалі дивуватиме осіннім теплом. Так, денна температура повітря становитиме в середньому +15 градусів, і в жодному регіоні не очікується дощів.

      Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

      Перші вихідні листопада спростують стереотип, що в листопаді треба заповзти в нору аж до квітня, сумувати, зітхати, пити літрами чай, депресувати і ховатися від світу під картатими пледами та старими спортивними штанами,
      – написала синоптик.

      Читайте також: На Україну чекають разючі зміни клімату: Київ може "потонути" у джунглях

      У суботу в Україні не буде не тільки дощів, а й штормового вітру та навіть маленьких "мінусів". Натомість очікуються тумани.

      Середня температура повітря вдень становитиме +10+16 градусів; на півдні та на заході до +14+19 градусів; на Сумщині, Харківщині буде найпрохолодніше, а саме +8+13 градусів.

      Погода у Києві в суботу буде з періодичними туманами, без істотних опадів. Температура повітря у денні години становитиме +11+14 градусів.

      Прогноз погоди на суботу, 3 листопада, у містах України:

      Ужгород – +19…+21

      Львів – +15…+17

      Івано-Франківськ – +15…+17

      Тернопіль – +15…+17

      Чернівці – +16…+18

      Хмельницький – +13…+15

      Луцьк – +14…+16

      Рівне – +14…+16

      Житомир – +11…+13

      Вінниця – +12…+14

      Одеса – +13…+15

      Миколаїв – +13…+15

      Херсон – +12…+14

      Сімферополь – +15…+17

      Кропивницький – +11…+13

      Черкаси – +11…+13

      Чернігів – +10…+12

      Суми – +9…+11

      Полтава – +10…+12

      Дніпро – +11…+13

      Запоріжжя – +12…+14

      Донецьк – +9…+11

      Луганськ – +9…+11

      Харків – +9…+11

      Київ – +11…+13

      Погода Україна субота 3 листопада
      Прогноз погоди від Укргідрометцентру

      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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