Прогноз погоды на 3 ноября: в Украине – резкое изменение температуры в сторону потепления

Погода в Украине в воскресенье, 3 ноября, будет теплее, чем днем ранее. Температура поднимется до +9...+16, однако появится сильный штормовой ветер и облака.

"Антициклон, который достаточно долго определял холодную и сухую погоду, выпихнул за дверь мощный циклон атлантического происхождения – поэтому погода меняется кардинально", – объяснила в фейсбуке украинская синоптик Наталья Диденко.

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Температура воздуха поднимется до +9...+16 градусов. Однако появятся облака, а вместо штиля поднимется штормовой южный ветер до 15 – 22 метров в секунду.

Дожди – на Западе, частично в северных и центральных областях.

В Киеве – ветрено, облачно, вероятен дождь, температура будет колебаться в пределах +10...+12 градусов.

"В начале следующей недели потепление в Украине усилится", – прогнозирует Диденко.

Прогноз погоды на воскресенье, 3 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +13...+15

Львов – +12...+14

Ивано-Франковск – +12...+14

Тернополь – +11...+13

Черновцы – +12...+14

Хмельницкий – +11...+13

Луцк – +12...+14

Ровно – +11...+13

Житомир – +10...+12

Винница – +6...+8

Одесса – +13...+15

Николаев – +10...+12

Херсон – +9...+11

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – +10...+12

Черкассы – +10...+12

Чернигов – +9...+11

Сумы – + 8... + 10

Полтава – +9...+11

Днепр – +7...+9

Запорожье – +7...+9

Донецк – +7...+9

Луганск – +6...+8

Харьков – +7...+9

Киев – +10...+12



Прогноз погоды на воскресенье, 3 ноября, от Укргидрометцентра