Прогноз погоды на 3 ноября: в Украине – резкое изменение температуры в сторону потепления
Погода в Украине в воскресенье, 3 ноября, будет теплее, чем днем ранее. Температура поднимется до +9...+16, однако появится сильный штормовой ветер и облака.
"Антициклон, который достаточно долго определял холодную и сухую погоду, выпихнул за дверь мощный циклон атлантического происхождения – поэтому погода меняется кардинально", – объяснила в фейсбуке украинская синоптик Наталья Диденко.
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Температура воздуха поднимется до +9...+16 градусов. Однако появятся облака, а вместо штиля поднимется штормовой южный ветер до 15 – 22 метров в секунду.
Дожди – на Западе, частично в северных и центральных областях.
В Киеве – ветрено, облачно, вероятен дождь, температура будет колебаться в пределах +10...+12 градусов.
"В начале следующей недели потепление в Украине усилится", – прогнозирует Диденко.
Прогноз погоды на воскресенье, 3 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +13...+15
Львов – +12...+14
Ивано-Франковск – +12...+14
Тернополь – +11...+13
Черновцы – +12...+14
Хмельницкий – +11...+13
Луцк – +12...+14
Ровно – +11...+13
Житомир – +10...+12
Винница – +6...+8
Одесса – +13...+15
Николаев – +10...+12
Херсон – +9...+11
Симферополь – +12...+14
Кропивницкий – +10...+12
Черкассы – +10...+12
Чернигов – +9...+11
Сумы – + 8... + 10
Полтава – +9...+11
Днепр – +7...+9
Запорожье – +7...+9
Донецк – +7...+9
Луганск – +6...+8
Харьков – +7...+9
Киев – +10...+12
Прогноз погоды на воскресенье, 3 ноября, от Укргидрометцентра