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      Прогноз погоды на 3 ноября: в Украине – резкое изменение температуры в сторону потепления

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      Погода 3 ноября 2019 Украина: какую погоду обещает синоптик
      Прогноз погоды на 3 ноября / Vgorode

      Погода в Украине в воскресенье, 3 ноября, будет теплее, чем днем ранее. Температура поднимется до +9...+16, однако появится сильный штормовой ветер и облака.

      "Антициклон, который достаточно долго определял холодную и сухую погоду, выпихнул за дверь мощный циклон атлантического происхождения – поэтому погода меняется кардинально", – объяснила в фейсбуке украинская синоптик Наталья Диденко.

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      Температура воздуха поднимется до +9...+16 градусов. Однако появятся облака, а вместо штиля поднимется штормовой южный ветер до 15 – 22 метров в секунду.

      Дожди – на Западе, частично в северных и центральных областях.

      В Киеве – ветрено, облачно, вероятен дождь, температура будет колебаться в пределах +10...+12 градусов.

      "В начале следующей недели потепление в Украине усилится", – прогнозирует Диденко.

      Прогноз погоды на воскресенье, 3 ноября, в городах Украины:

      Ужгород – +13...+15

      Львов – +12...+14

      Ивано-Франковск – +12...+14

      Тернополь – +11...+13

      Черновцы – +12...+14

      Хмельницкий – +11...+13

      Луцк – +12...+14

      Ровно – +11...+13

      Житомир – +10...+12

      Винница – +6...+8

      Одесса – +13...+15

      Николаев – +10...+12

      Херсон – +9...+11

      Симферополь – +12...+14

      Кропивницкий – +10...+12

      Черкассы – +10...+12

      Чернигов – +9...+11

      Сумы – + 8... + 10

      Полтава – +9...+11

      Днепр – +7...+9

      Запорожье – +7...+9

      Донецк – +7...+9

      Луганск – +6...+8

      Харьков – +7...+9

      Киев – +10...+12

      'Погода
      Прогноз погоды на воскресенье, 3 ноября, от Укргидрометцентра

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Погода
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