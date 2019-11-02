Прогноз погоди на 3 листопада: в Україні – різка зміна температури у бік потепління
Погода в Україні у неділю, 3 листопада, буде теплішою, аніж у переддень. Температура підніметься до +9...+16, однак з'явиться сильний штормовий вітер та хмари.
"Антициклон, який досить довго визначав холодну та суху погоду, випхнув за двері потужний циклон атлантичного походження – тому погода міняється кардинально", – пояснила у фейсбуці українська синоптикиня Наталка Діденко.
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Температура повітря підніметься до +9...+16 градусів. Однак з'являться хмари, а замість штилю підніметься штормовий південний вітер до 15 – 22 метрів за секунду.
Дощі – на Заході, частково у північних та центральних областях.
У Києві – вітряно, хмарною, ймовірний дощ, температура коливатиметься у межах +10...+12 градусів.
"На початку наступного тижня потепління в Україні посилиться", – прогнозує Діденко.
Прогноз погоди на неділю, 3 листопада, у містах України:
Ужгород – +13…+15
Львів – +12…+14
Івано-Франківськ – +12…+14
Тернопіль – +11…+13
Чернівці – +12…+14
Хмельницький – +11…+13
Луцьк – +12…+14
Рівне – +11…+13
Житомир – +10…+12
Вінниця – +6…+8
Одеса – +13…+15
Миколаїв – +10…+12
Херсон – +9…+11
Сімферополь – +12…+14
Кропивницький – +10…+12
Черкаси – +10…+12
Чернігів – +9…+11
Суми – +8…+10
Полтава – +9…+11
Дніпро – +7…+9
Запоріжжя – +7…+9
Донецьк – +7…+9
Луганськ – +6…+8
Харків – +7…+9
Київ – +10…+12
Прогноз погоди на неділю, 3 листопада, від Укргідрометцентру