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      Прогноз погоди на 3 листопада: в Україні – різка зміна температури у бік потепління

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      Погода 3 листопада 2019 Україна: яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 3 листопада / Vgorode

      Погода в Україні у неділю, 3 листопада, буде теплішою, аніж у переддень. Температура підніметься до +9...+16, однак з'явиться сильний штормовий вітер та хмари.

      "Антициклон, який досить довго визначав холодну та суху погоду, випхнув за двері потужний циклон атлантичного походження – тому погода міняється кардинально", – пояснила у фейсбуці українська синоптикиня Наталка Діденко.

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      Температура повітря підніметься до +9...+16 градусів. Однак з'являться хмари, а замість штилю підніметься штормовий південний вітер до 15 – 22 метрів за секунду.

      Дощі – на Заході, частково у північних та центральних областях.

      У Києві – вітряно, хмарною, ймовірний дощ, температура коливатиметься у межах +10...+12 градусів.

      "На початку наступного тижня потепління в Україні посилиться", – прогнозує Діденко.

      Прогноз погоди на неділю, 3 листопада, у містах України:

      Ужгород – +13…+15

      Львів – +12…+14

      Івано-Франківськ – +12…+14

      Тернопіль – +11…+13

      Чернівці – +12…+14

      Хмельницький – +11…+13

      Луцьк – +12…+14

      Рівне – +11…+13

      Житомир – +10…+12

      Вінниця – +6…+8

      Одеса – +13…+15

      Миколаїв – +10…+12

      Херсон – +9…+11

      Сімферополь – +12…+14

      Кропивницький – +10…+12

      Черкаси – +10…+12

      Чернігів – +9…+11

      Суми – +8…+10

      Полтава – +9…+11

      Дніпро – +7…+9

      Запоріжжя – +7…+9

      Донецьк – +7…+9

      Луганськ – +6…+8

      Харків – +7…+9

      Київ – +10…+12

      'Погода
      Прогноз погоди на неділю, 3 листопада, від Укргідрометцентру

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Погода
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