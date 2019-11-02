Прогноз погоди на 3 листопада: в Україні – різка зміна температури у бік потепління

Погода в Україні у неділю, 3 листопада, буде теплішою, аніж у переддень. Температура підніметься до +9...+16, однак з'явиться сильний штормовий вітер та хмари.

"Антициклон, який досить довго визначав холодну та суху погоду, випхнув за двері потужний циклон атлантичного походження – тому погода міняється кардинально", – пояснила у фейсбуці українська синоптикиня Наталка Діденко.

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Температура повітря підніметься до +9...+16 градусів. Однак з'являться хмари, а замість штилю підніметься штормовий південний вітер до 15 – 22 метрів за секунду.

Дощі – на Заході, частково у північних та центральних областях.

У Києві – вітряно, хмарною, ймовірний дощ, температура коливатиметься у межах +10...+12 градусів.

"На початку наступного тижня потепління в Україні посилиться", – прогнозує Діденко.

Прогноз погоди на неділю, 3 листопада, у містах України:

Ужгород – +13…+15

Львів – +12…+14

Івано-Франківськ – +12…+14

Тернопіль – +11…+13

Чернівці – +12…+14

Хмельницький – +11…+13

Луцьк – +12…+14

Рівне – +11…+13

Житомир – +10…+12

Вінниця – +6…+8

Одеса – +13…+15

Миколаїв – +10…+12

Херсон – +9…+11

Сімферополь – +12…+14

Кропивницький – +10…+12

Черкаси – +10…+12

Чернігів – +9…+11

Суми – +8…+10

Полтава – +9…+11

Дніпро – +7…+9

Запоріжжя – +7…+9

Донецьк – +7…+9

Луганськ – +6…+8

Харків – +7…+9

Київ – +10…+12



Прогноз погоди на неділю, 3 листопада, від Укргідрометцентру