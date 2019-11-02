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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Повалені дерева, будинки та перші жертви: фото, відео буревію у Канаді

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      Наслідки негоди у Канаді
      Наслідки негоди у Канаді / Фото з Тwitter

      Канадську провінцію Квебек у ніч на 2 листопада накрила сильна буря зі шквальним вітром. Через негоду загинула одна особа, ще 980 тисяч людей залишилося без світла.

      63-річний чоловік загинув у Бромонті, що на південному березі Монреаля, пише CBC News. На нього під час буревію впало дерево, коли він фотографував ще одне повалене дерево. 

      Читайте також: В Україні оголосили штормове попередження: де чекати негоду

      Окрім того, ще одна людина отримала серйозні поранення після того, як на неї впала вирваної вітром з будівлі цеглина.

      Наслідки негоди у Монреалі / фото місцевих видань

      Пориви вітру у регіоні сягали до 90 метрів за секунду. Через це у міжнародному аеропорту Монреаля скасували сотні рейсів.

      Наразі із наслідками негоди борються понад 600 співробітників Hydro-Quebec. Вони обіцяють відновити електропостачання у будинки людей протягом найближчої доби.

      Наслідки негоди у Монреалі: відео

       

      Потужний вітер у Канаді наробив лиха: відео

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      When a tree falls on my neighbor’s car (courtesy of today’s heavy winds in Montreal...)

      Допис, поширений Puppa Sacha (@djpuppasacha)

       

       

      blog_ava
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Канада Погода Жертви Електроенергія Надзвичайні ситуації
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