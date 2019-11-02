Повалені дерева, будинки та перші жертви: фото, відео буревію у Канаді

Канадську провінцію Квебек у ніч на 2 листопада накрила сильна буря зі шквальним вітром. Через негоду загинула одна особа, ще 980 тисяч людей залишилося без світла.

63-річний чоловік загинув у Бромонті, що на південному березі Монреаля, пише CBC News. На нього під час буревію впало дерево, коли він фотографував ще одне повалене дерево.

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Окрім того, ще одна людина отримала серйозні поранення після того, як на неї впала вирваної вітром з будівлі цеглина.

Наслідки негоди у Монреалі / фото місцевих видань

Пориви вітру у регіоні сягали до 90 метрів за секунду. Через це у міжнародному аеропорту Монреаля скасували сотні рейсів.

Наразі із наслідками негоди борються понад 600 співробітників Hydro-Quebec. Вони обіцяють відновити електропостачання у будинки людей протягом найближчої доби.

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