Поваленные деревья, дома и первые жертвы: фото, видео урагана в Канаде

Канадскую провинцию Квебек в ночь на 2 ноября накрыла сильная буря со шквальным ветром. Из-за непогоды погиб один человек, еще 980 тысяч человек остались без света.

63-летний мужчина погиб в Бромонт, что на южном берегу Монреаля, пишет CBC News. На него во время урагана упало дерево, когда он фотографировал еще одно поваленное дерево.

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Кроме того, еще один человек получил серьезные ранения после того, как на него упал вырванный ветром из здания кирпич.

Последствия непогоды в Монреале / фото местных изданий

Порывы ветра в регионе достигали до 90 метров в секунду. Поэтому в международном аэропорту Монреаля отменили сотни рейсов.

Сейчас с последствиями непогоды борются более 600 сотрудников Hydro-Quebec. Они обещают восстановить электроснабжение в дома людей в течение ближайших суток.

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