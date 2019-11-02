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      Поваленные деревья, дома и первые жертвы: фото, видео урагана в Канаде

      8 Читати новину українською
      Последствия непогоды в Канаде
      Последствия непогоды в Канаде / Фото из Тwitter

      Канадскую провинцию Квебек в ночь на 2 ноября накрыла сильная буря со шквальным ветром. Из-за непогоды погиб один человек, еще 980 тысяч человек остались без света.

      63-летний мужчина погиб в Бромонт, что на южном берегу Монреаля, пишет CBC News. На него во время урагана упало дерево, когда он фотографировал еще одно поваленное дерево.

      Читайте также: В Украине объявили штормовое предупреждение: где ждать непогоды

      Кроме того, еще один человек получил серьезные ранения после того, как на него упал вырванный ветром из здания кирпич.

      Последствия непогоды в Монреале / фото местных изданий

      Порывы ветра в регионе достигали до 90 метров в секунду. Поэтому в международном аэропорту Монреаля отменили сотни рейсов.

      Сейчас с последствиями непогоды борются более 600 сотрудников Hydro-Quebec. Они обещают восстановить электроснабжение в дома людей в течение ближайших суток.

      Последствия непогоды в Монреале: видео

       

      Мощный ветер в Канаде наделал беды: видео

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      When a tree falls on my neighbor’s car (courtesy of today’s heavy winds in Montreal...)

      Допис, поширений Puppa Sacha (@djpuppasacha)

       

       

      blog_ava
      2 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
      сегодня
      673
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Погода Канада Чрезвычайное происшествие Жертвы Электроэнергия
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