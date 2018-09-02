Прогноз погоды на 3 сентября: Лето отказывается сдавать свои позиции
Погода на понедельник, 3 сентября, остается сухой и теплой. Локальные дожди возможны лишь в западных областях страны.
Об этом в своем Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.
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Повсюду преимущественно солнечно и сухо. Температура воздуха практически не изменится, в течение дня ожидается +25...+33 градуса, на юге +30...+35 градусов,
– пишет Наталья Диденко.
Температура воздуха на Западе составит +25...+30 градуса, на востоке страны этот показатель достигнет +28...+30 градуса, на юге – +26...+34 градуса, на севере показатель термометра будет колебаться между +29...+31 градусами, а в центральной части Украины температура будет +29...+31. Скорость ветра 5-10 метров в секунду.
Прогноз погоды на понедельник, 3 сентября, в городах Украины:
Ужгород – +28...+30
Львов – +26...+28
Ивано-Франковск – +25...+27
Тернополь – +26...+28
Черновцы – +26...+28
Хмельницкий – +26...+28
Луцк – +25...+27
Ровно – +26...+28
Житомир – +28...+30
Винница – +28...+30
Одесса – +28...+30
Николаев – +32...+34
Херсон – +28...+30
Симферополь – +26...+28
Кропивницкий – +29...+31
Черкассы – +29...+31
Чернигов – +27...+31
Сумы – +29...+31
Полтава – +29...+31
Днепр – +29...+31
Запорожье – +28...+30
Донецк – +28...+30
Луганск – +28...+30
Харьков – +28...+30
Киев – +29...+31
Прогноз погоды в Украине на понедельник, 3 сентября