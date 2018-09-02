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Прогноз погоды на 3 сентября: Лето отказывается сдавать свои позиции

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Прогноз погоды в Украине на 3 сентября
Прогноз погоды в Украине на 3 сентября / 24 Канал

Погода на понедельник, 3 сентября, остается сухой и теплой. Локальные дожди возможны лишь в западных областях страны.

Об этом в своем Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.

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Повсюду преимущественно солнечно и сухо. Температура воздуха практически не изменится, в течение дня ожидается +25...+33 градуса, на юге +30...+35 градусов,
– пишет Наталья Диденко.

Температура воздуха на Западе составит +25...+30 градуса, на востоке страны этот показатель достигнет +28...+30 градуса, на юге – +26...+34 градуса, на севере показатель термометра будет колебаться между +29...+31 градусами, а в центральной части Украины температура будет +29...+31. Скорость ветра 5-10 метров в секунду.

Прогноз погоды на понедельник, 3 сентября, в городах Украины:

Ужгород – +28...+30

Львов – +26...+28

Ивано-Франковск – +25...+27

Тернополь – +26...+28

Черновцы – +26...+28

Хмельницкий – +26...+28

Луцк – +25...+27

Ровно – +26...+28

Житомир – +28...+30

Винница – +28...+30

Одесса – +28...+30

Николаев – +32...+34

Херсон – +28...+30

Симферополь – +26...+28

Кропивницкий – +29...+31

Черкассы – +29...+31

Чернигов – +27...+31

Сумы – +29...+31

Полтава – +29...+31

Днепр – +29...+31

Запорожье – +28...+30

Донецк – +28...+30

Луганск – +28...+30

Харьков – +28...+30

Киев – +29...+31

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Прогноз погоды в Украине на понедельник, 3 сентября

Теги: Новости Украины Погода
Источник: 24 Канал
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