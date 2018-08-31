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В Турции в августе выпал снег: видео

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Заснеженные дороги Турции
Заснеженные дороги Турции / Соцсети

В турецкой провинции Карс-Кагизман посреди лета, в разгар курортного сезона неожиданно выпал снег. При этом некоторые дороги так заснежило, что их пришлось перекрыть.

Об этом сообщает MerkezTV.

Отметим, что снегопад с мокрым дождем продолжался около 10 минут, а температура воздуха опустилась до +7 градусов. Власти предупредили водителей о непогоде и попросили быть осторожными.

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Туристы и местные жители активно снимали аномалию на фото и видео.

Смотрите видео из Турции, где среди лета выпал снег:

 

Теги: Погода Новости Турции
Источник: 24 Канал
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