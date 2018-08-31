В Турции в августе выпал снег: видео
В турецкой провинции Карс-Кагизман посреди лета, в разгар курортного сезона неожиданно выпал снег. При этом некоторые дороги так заснежило, что их пришлось перекрыть.
Об этом сообщает MerkezTV.
Отметим, что снегопад с мокрым дождем продолжался около 10 минут, а температура воздуха опустилась до +7 градусов. Власти предупредили водителей о непогоде и попросили быть осторожными.
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Туристы и местные жители активно снимали аномалию на фото и видео.
Смотрите видео из Турции, где среди лета выпал снег:
Источник: 24 Канал
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