В Турции в августе выпал снег: видео

В турецкой провинции Карс-Кагизман посреди лета, в разгар курортного сезона неожиданно выпал снег. При этом некоторые дороги так заснежило, что их пришлось перекрыть.

Об этом сообщает MerkezTV.

Отметим, что снегопад с мокрым дождем продолжался около 10 минут, а температура воздуха опустилась до +7 градусов. Власти предупредили водителей о непогоде и попросили быть осторожными.

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Туристы и местные жители активно снимали аномалию на фото и видео.

Смотрите видео из Турции, где среди лета выпал снег: