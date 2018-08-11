В Грузии посреди лета выпал снег: невероятные кадры
На популярном грузинском курорте Гудаури в начале августа выпал снег.
Неожиданная смена погоды удивила как местных жителей, так и туристов.
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В соцсетях очевидцы делятся впечатляющими кадрами.
Интернет-юзеры поздравляют "с первым снегом" и шутят, что хотя бы не жарко.
Снегом засыпало и популярную среди туристов гору Казбек.
Источник: 24 Канал
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