У Грузії посеред літа випав сніг: неймовірні кадри

На популярному грузинському курорті Гудаурі на початку серпня випав сніг.

Несподівана зміна погоди здивувала як місцевих жителів, так і туристів.

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У соцмережах очевидці діляться вражаючими кадрами.

Інтернет-юзери вітають "з першим снігом" і жартують, що хоча б не спекотно.

Снігом засипало й популярну серед туристів гору Казбек.