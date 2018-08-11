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У Грузії посеред літа випав сніг: неймовірні кадри

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Сніг на початку серпня випав у Грузії
Сніг на початку серпня випав у Грузії / Facebook

На популярному грузинському курорті Гудаурі на початку серпня випав сніг.

Несподівана зміна погоди здивувала як місцевих жителів, так і туристів.

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У соцмережах очевидці діляться вражаючими кадрами.

Інтернет-юзери вітають "з першим снігом" і жартують, що хоча б не спекотно.

 

Gudauri today ️️ ⠀⠀⠀ 09.08.18 первый снег сезона ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀  Already rode in #Whistler, #Montblanc, #Courchevel, #Zermatt and other #mountains? ⠀⠀⠀ You have to try #Gudauri #skiresort also! High #Caucasusmountains (#Kazbegi region) with perfect #snow for #skiing and #snowboarding and great opportunities for #freeride (#skitouring, #heliski) #Ski in #GeorgiaCountry - enjoy pure #Nature ⠀⠀⠀  #gudauritravel ⠀⠀⠀ ________________________ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀  Катались в #Домбай #Розахутор, #КраснаяПоляна, #Шерегеш и других курортах? Любите #горы и #фрирайд? Тогда пакуйте свои #горныелыжи или #сноуборд #Горнолыжныйкурорт #Гудаури ждёт вас! ‎#ثلج

Допис, поширений Gudauri Ski Resort (@gudauri_travel)

Снігом засипало й популярну серед туристів гору Казбек.

 

Теги: Подорожі відпочинок Новини Грузії Погода
Джерело: 24 Канал
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