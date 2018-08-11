У Грузії посеред літа випав сніг: неймовірні кадри
На популярному грузинському курорті Гудаурі на початку серпня випав сніг.
Несподівана зміна погоди здивувала як місцевих жителів, так і туристів.
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У соцмережах очевидці діляться вражаючими кадрами.
Інтернет-юзери вітають "з першим снігом" і жартують, що хоча б не спекотно.
Снігом засипало й популярну серед туристів гору Казбек.
Джерело: 24 Канал
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