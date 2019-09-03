Прогноз погоды на 3 сентября: резкое похолодание на Западе и жара на Востоке

Погода в Украине во вторник, 3 сентября, будет неравномерной. В западном регионе температура понизится до плюс-минус 20 градусов выше нуля. В остальных областях будет держаться жара в районе +30.

О похолодании, которое придет на Запад Украины, рассказала синоптик Наталья Диденко: "Температура воздуха снизится до +18...+23 градусов".

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Причем в Карпатах и Прикарпатье будет совсем холодно – до +15. Тогда как большая часть Украины об осени еще и не думает.

Почти во всех регионах, в том числе в столице, – сухо и жарко, +27...+33 градуса.

Прогноз погоды на вторник, 3 сентября, в городах Украины:

Ужгород – +24...+26

Львов – +17...+19

Ивано-Франковск – +20...+22

Тернополь – +22...+24

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +16...+18

Ровно – +19...+21

Житомир – +24...+26

Винница – +29...+31

Одесса – +29...+31

Николаев – +29...+31

Херсон – +30...+32

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +29...+31

Черкассы – +29...+31

Чернигов – +29...+31

Суммы – +28...+30

Полтава – +28...+30

Днепр – +29...+31

Запорожье – +29...+31

Донецк – +28...+30

Луганск – +27...+29

Харьков – +28...+30

Киев – +29...+31



Прогноз погоды на 3 сентября от Укргидрометцентра