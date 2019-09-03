Прогноз погоды на 3 сентября: резкое похолодание на Западе и жара на Востоке
Погода в Украине во вторник, 3 сентября, будет неравномерной. В западном регионе температура понизится до плюс-минус 20 градусов выше нуля. В остальных областях будет держаться жара в районе +30.
О похолодании, которое придет на Запад Украины, рассказала синоптик Наталья Диденко: "Температура воздуха снизится до +18...+23 градусов".
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Причем в Карпатах и Прикарпатье будет совсем холодно – до +15. Тогда как большая часть Украины об осени еще и не думает.
Почти во всех регионах, в том числе в столице, – сухо и жарко, +27...+33 градуса.
Прогноз погоды на вторник, 3 сентября, в городах Украины:
Ужгород – +24...+26
Львов – +17...+19
Ивано-Франковск – +20...+22
Тернополь – +22...+24
Черновцы – +24...+26
Хмельницкий – +24...+26
Луцк – +16...+18
Ровно – +19...+21
Житомир – +24...+26
Винница – +29...+31
Одесса – +29...+31
Николаев – +29...+31
Херсон – +30...+32
Симферополь – +29...+31
Кропивницкий – +29...+31
Черкассы – +29...+31
Чернигов – +29...+31
Суммы – +28...+30
Полтава – +28...+30
Днепр – +29...+31
Запорожье – +29...+31
Донецк – +28...+30
Луганск – +27...+29
Харьков – +28...+30
Киев – +29...+31
Прогноз погоды на 3 сентября от Укргидрометцентра