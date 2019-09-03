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      Прогноз погоды на 3 сентября: резкое похолодание на Западе и жара на Востоке

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      Погода 3 сентября 2019 Украина: прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды на 3 сентября / pixabay.com

      Погода в Украине во вторник, 3 сентября, будет неравномерной. В западном регионе температура понизится до плюс-минус 20 градусов выше нуля. В остальных областях будет держаться жара в районе +30.

      О похолодании, которое придет на Запад Украины, рассказала синоптик Наталья Диденко: "Температура воздуха снизится до +18...+23 градусов".

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      Причем в Карпатах и Прикарпатье будет совсем холодно – до +15. Тогда как большая часть Украины об осени еще и не думает.

      Почти во всех регионах, в том числе в столице, – сухо и жарко, +27...+33 градуса.

      Прогноз погоды на вторник, 3 сентября, в городах Украины:

      Ужгород – +24...+26

      Львов – +17...+19

      Ивано-Франковск – +20...+22

      Тернополь – +22...+24

      Черновцы – +24...+26

      Хмельницкий – +24...+26

      Луцк – +16...+18

      Ровно – +19...+21

      Житомир – +24...+26

      Винница – +29...+31

      Одесса – +29...+31

      Николаев – +29...+31

      Херсон – +30...+32

      Симферополь – +29...+31

      Кропивницкий – +29...+31

      Черкассы – +29...+31

      Чернигов – +29...+31

      Суммы – +28...+30

      Полтава – +28...+30

      Днепр – +29...+31

      Запорожье – +29...+31

      Донецк – +28...+30

      Луганск – +27...+29

      Харьков – +28...+30

      Киев – +29...+31

      Погода
      Прогноз погоды на 3 сентября от Укргидрометцентра

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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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