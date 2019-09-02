Прогноз погоди на 3 вересня: різке похолодання на Заході і спека на Сході
Погода в Україні у вівторок, 3 вересня, буде нерівномірною. У західному регіоні температура знизиться до плюс-мінус 20 градусів вище нуля. У решті областей триматиметься спека в районі +30.
Про похолодання, яке прийде на Захід України, розповіла синоптикиня Наталка Діденко: "Температура повітря знизиться до +18...+23 градусів".
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Причому в Карпатах та на Прикарпатті буде геть холодно – до +15. Тоді як більша частина України про осінь ще не думає.
Майже в усіх регіонах, в тому числі в столиці, – сухо та спекотно, +27...+33 градуси.
Прогноз погоди на вівторок, 3 вересня, у містах України:
Ужгород – +24…+26
Львів – +17…+19
Івано-Франківськ – +20…+22
Тернопіль – +22…+24
Чернівці – +24…+26
Хмельницький – +24…+26
Луцьк – +16…+18
Рівне – +19…+21
Житомир – +24…+26
Вінниця – +29…+31
Одеса – +29…+31
Миколаїв – +29…+31
Херсон – +30…+32
Сімферополь – +29…+31
Кропивницький – +29…+31
Черкаси – +29…+31
Чернігів – +29…+31
Суми – +28…+30
Полтава – +28…+30
Дніпро – +29…+31
Запоріжжя – +29…+31
Донецьк – +28…+30
Луганськ – +27…+29
Харків – +28…+30
Київ – +29…+31
Прогноз погоди на 3 вересня від Укргідрометцентру