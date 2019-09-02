Прогноз погоди на 3 вересня: різке похолодання на Заході і спека на Сході

Погода в Україні у вівторок, 3 вересня, буде нерівномірною. У західному регіоні температура знизиться до плюс-мінус 20 градусів вище нуля. У решті областей триматиметься спека в районі +30.

Про похолодання, яке прийде на Захід України, розповіла синоптикиня Наталка Діденко: "Температура повітря знизиться до +18...+23 градусів".

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Причому в Карпатах та на Прикарпатті буде геть холодно – до +15. Тоді як більша частина України про осінь ще не думає.

Майже в усіх регіонах, в тому числі в столиці, – сухо та спекотно, +27...+33 градуси.

Прогноз погоди на вівторок, 3 вересня, у містах України:

Ужгород – +24…+26

Львів – +17…+19

Івано-Франківськ – +20…+22

Тернопіль – +22…+24

Чернівці – +24…+26

Хмельницький – +24…+26

Луцьк – +16…+18

Рівне – +19…+21

Житомир – +24…+26

Вінниця – +29…+31

Одеса – +29…+31

Миколаїв – +29…+31

Херсон – +30…+32

Сімферополь – +29…+31

Кропивницький – +29…+31

Черкаси – +29…+31

Чернігів – +29…+31

Суми – +28…+30

Полтава – +28…+30

Дніпро – +29…+31

Запоріжжя – +29…+31

Донецьк – +28…+30

Луганськ – +27…+29

Харків – +28…+30

Київ – +29…+31



Прогноз погоди на 3 вересня від Укргідрометцентру