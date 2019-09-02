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      Прогноз погоди на 3 вересня: різке похолодання на Заході і спека на Сході

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      Погода 3 вересня 2019 Україна: прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 3 вересня / pixabay.com

      Погода в Україні у вівторок, 3 вересня, буде нерівномірною. У західному регіоні температура знизиться до плюс-мінус 20 градусів вище нуля. У решті областей триматиметься спека в районі +30.

      Про похолодання, яке прийде на Захід України, розповіла синоптикиня Наталка Діденко: "Температура повітря знизиться до +18...+23 градусів".

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      Причому в Карпатах та на Прикарпатті буде геть холодно – до +15. Тоді як більша частина України про осінь ще не думає.

      Майже в усіх регіонах, в тому числі в столиці, – сухо та спекотно, +27...+33 градуси. 

      Прогноз погоди на вівторок, 3 вересня, у містах України:

      Ужгород – +24…+26

      Львів – +17…+19

      Івано-Франківськ – +20…+22

      Тернопіль – +22…+24

      Чернівці – +24…+26

      Хмельницький – +24…+26

      Луцьк – +16…+18

      Рівне – +19…+21

      Житомир – +24…+26

      Вінниця – +29…+31

      Одеса – +29…+31

      Миколаїв – +29…+31

      Херсон – +30…+32

      Сімферополь – +29…+31

      Кропивницький – +29…+31

      Черкаси – +29…+31

      Чернігів – +29…+31

      Суми – +28…+30

      Полтава – +28…+30

      Дніпро – +29…+31

      Запоріжжя – +29…+31

      Донецьк – +28…+30

      Луганськ – +27…+29

      Харків – +28…+30

      Київ – +29…+31

      Погода
      Прогноз погоди на 3 вересня від Укргідрометцентру

      blog_ava
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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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