Прогноз погоды на 3 октября: на Западе дожди, на остальной территории Украины – сухо и солнечно

Погода в Украине в четверг, 3 октября, будет сухой и солнечной, кроме запада Украины. Там дождливо и похолодает.

В четверг запад Украины попадет в дождливую погоду. Осадки предполагаются умеренными и даже сильными. На остальной территории удержится сухая погода.

Читайте также: Какой будет погода в октябре: прогноз

В большинстве областей будет +17...+24 градуса.

В Киеве 3 октября – также без осадков и тепло, +22, +23 градуса.

Из ближайшей перспективы четверг ожидается самым теплым днем. Далее будут пуховики, шарфы до носа, шапки на глаза и, страшно сказать, возможно и перчатки,

– отметила украинская синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на четверг, 3 октября, в городах Украины:

Ужгород – +16...+18

Львов – +11...+13

Ивано-Франковск – +16...+18

Тернополь – +14...+16

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +17...+19

Луцк – +12...+14

Ровно – +15...+17

Житомир – +20...+22

Винница – +21...+23

Одесса – +19...+21

Николаев – +22...+24

Херсон +23...+25

Симферополь – +23...+25

Кропивницкий – +22...+24

Черкассы – +21...+23

Чернигов – +21...+23

Сумы – +22...+24

Полтава – +22...+24

Днепр – +22...+24

Запорожье +22...+24

Донецк – +22...+24

Луганск – +20...+22

Харьков – +21...+23

Киев – +21...+23



Прогноз погоды на 3 октября от Укргидрометцентра