17:39
2 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Что российский спецназ забыл в Осло? РФ строит реплику ракеты Илона Маска
      Вєсті Кремля
      21:29, 1 октября
      Вести.UA: Винник снова попал в громкий скандал. Разумков устал и уходит
      Вєсті.UA
      20:53, 1 октября
      Как частные фирмы получают прибыль от государственной земли: шокирующее расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК

      Прогноз погоды на 3 октября: на Западе дожди, на остальной территории Украины – сухо и солнечно

      74 Читати новину українською
      Погода 3 октября 2019 Украина – прогноз погоды синоптика
      Прогноз погоды на 3 октября / Иллюстративное фото

      Погода в Украине в четверг, 3 октября, будет сухой и солнечной, кроме запада Украины. Там дождливо и похолодает.

      В четверг запад Украины попадет в дождливую погоду. Осадки предполагаются умеренными и даже сильными. На остальной территории удержится сухая погода.

      Читайте также: Какой будет погода в октябре: прогноз

      В большинстве областей будет +17...+24 градуса.

      В Киеве 3 октября – также без осадков и тепло, +22, +23 градуса.

      Из ближайшей перспективы четверг ожидается самым теплым днем. Далее будут пуховики, шарфы до носа, шапки на глаза и, страшно сказать, возможно и перчатки,
      – отметила украинская синоптик Наталья Диденко.

      Прогноз погоды на четверг, 3 октября, в городах Украины:

      Ужгород – +16...+18

      Львов – +11...+13

      Ивано-Франковск – +16...+18

      Тернополь – +14...+16

      Черновцы – +16...+18

      Хмельницкий – +17...+19

      Луцк – +12...+14

      Ровно – +15...+17

      Житомир – +20...+22

      Винница – +21...+23

      Одесса – +19...+21

      Николаев – +22...+24

      Херсон +23...+25

      Симферополь – +23...+25

      Кропивницкий – +22...+24

      Черкассы – +21...+23

      Чернигов – +21...+23

      Сумы – +22...+24

      Полтава – +22...+24

      Днепр – +22...+24

      Запорожье +22...+24

      Донецк – +22...+24

      Луганск – +20...+22

      Харьков – +21...+23

      Киев – +21...+23

      погода в Україні
      Прогноз погоды на 3 октября от Укргидрометцентра

      blog_ava
      Формула Штайнмайера: что именно подписал Кучма – документ
      сегодня
      16065
      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Формула Штайнмайера: ключевые пункты, уступки по которым невозможны
      сегодня , 17:00 Формула Штайнмайера: ключевые пункты, уступки по которым невозможны
      Блог Соцмережі 6354
      Формула Штайнмайера: почему критично важна позиция народных депутатов
      сегодня , 15:00 Формула Штайнмайера: почему критично важна позиция народных депутатов
      Блог Соцмережі 1361
      Путін не всемогутній, – TAI
      сегодня , 12:00 Путін не всемогутній, – TAI
      Світові Медіа 1335
      Денис Монастырский: замена Луценко на Рябошапку не должна быть только заменой фамилий
      сегодня , 10:02 Денис Монастырский: замена Луценко на Рябошапку не должна быть только заменой фамилий
      Ірина Поліщук 261
      Украина согласилась на формулу Штайнмайера: что это значит и что будет дальше
      сегодня , 09:03 Украина согласилась на формулу Штайнмайера: что это значит и что будет дальше
      Євгенія Мазур 19872
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук