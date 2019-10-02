Прогноз погоды на 3 октября: на Западе дожди, на остальной территории Украины – сухо и солнечно
Погода в Украине в четверг, 3 октября, будет сухой и солнечной, кроме запада Украины. Там дождливо и похолодает.
В четверг запад Украины попадет в дождливую погоду. Осадки предполагаются умеренными и даже сильными. На остальной территории удержится сухая погода.
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В большинстве областей будет +17...+24 градуса.
В Киеве 3 октября – также без осадков и тепло, +22, +23 градуса.
Из ближайшей перспективы четверг ожидается самым теплым днем. Далее будут пуховики, шарфы до носа, шапки на глаза и, страшно сказать, возможно и перчатки,
– отметила украинская синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды на четверг, 3 октября, в городах Украины:
Ужгород – +16...+18
Львов – +11...+13
Ивано-Франковск – +16...+18
Тернополь – +14...+16
Черновцы – +16...+18
Хмельницкий – +17...+19
Луцк – +12...+14
Ровно – +15...+17
Житомир – +20...+22
Винница – +21...+23
Одесса – +19...+21
Николаев – +22...+24
Херсон +23...+25
Симферополь – +23...+25
Кропивницкий – +22...+24
Черкассы – +21...+23
Чернигов – +21...+23
Сумы – +22...+24
Полтава – +22...+24
Днепр – +22...+24
Запорожье +22...+24
Донецк – +22...+24
Луганск – +20...+22
Харьков – +21...+23
Киев – +21...+23