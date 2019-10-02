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      Прогноз погоди на 3 жовтня: на Захід сунуть дощі, на решті території України – сухо і сонячно

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      Погода 3 жовтня 2019 Україна – прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 3 жовтня / Ілюстративне фото

      Погода в Україні у четвер, 3 жовтня, буде сухою та сонячною, окрім заходу України. Там дощитиме і похолоднішає.

      У четвер захід України потрапить у дощову погоду. Опади передбачаються помірними і навіть сильними. На решті території втримається суха погода.

      Читайте також: Якою буде погода у жовтні: прогноз

      У більшості областей буде +17...+24 градуси. 

      У Києві 3 жовтня – також ще без опадів та тепло, +22, +23 градуси.

      З найближчої перспективи четвер очікується найтеплішим днем. Далі будуть пуховики, шалики до носа, шапки на очі і, страшно сказать, можливо й рукавички,
      – зазначила українська синоптикиня Наталка Діденко.

      Прогноз погоди на четвер, 3 жовтня, у містах України:

      Ужгород – +16…+18

      Львів – +11…+13

      Івано-Франківськ – +16…+18

      Тернопіль – +14…+16

      Чернівці – +16…+18

      Хмельницький – +17…+19

      Луцьк – +12…+14

      Рівне – +15…+17

      Житомир – +20…+22

      Вінниця – +21…+23

      Одеса – +19…+21

      Миколаїв – +22…+24

      Херсон – +23…+25

      Сімферополь – +23…+25

      Кропивницький – +22…+24

      Черкаси – +21…+23

      Чернігів – +21…+23

      Суми – +22…+24

      Полтава – +22…+24

      Дніпро – +22…+24

      Запоріжжя – +22…+24

      Донецьк – +22…+24

      Луганськ – +20…+22

      Харків – +21…+23

      Київ – +21…+23

      погода в Україні
      Прогноз погоди на 3 жовтня від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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