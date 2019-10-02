Прогноз погоди на 3 жовтня: на Захід сунуть дощі, на решті території України – сухо і сонячно
Погода в Україні у четвер, 3 жовтня, буде сухою та сонячною, окрім заходу України. Там дощитиме і похолоднішає.
У четвер захід України потрапить у дощову погоду. Опади передбачаються помірними і навіть сильними. На решті території втримається суха погода.
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У більшості областей буде +17...+24 градуси.
У Києві 3 жовтня – також ще без опадів та тепло, +22, +23 градуси.
З найближчої перспективи четвер очікується найтеплішим днем. Далі будуть пуховики, шалики до носа, шапки на очі і, страшно сказать, можливо й рукавички,
– зазначила українська синоптикиня Наталка Діденко.
Прогноз погоди на четвер, 3 жовтня, у містах України:
Ужгород – +16…+18
Львів – +11…+13
Івано-Франківськ – +16…+18
Тернопіль – +14…+16
Чернівці – +16…+18
Хмельницький – +17…+19
Луцьк – +12…+14
Рівне – +15…+17
Житомир – +20…+22
Вінниця – +21…+23
Одеса – +19…+21
Миколаїв – +22…+24
Херсон – +23…+25
Сімферополь – +23…+25
Кропивницький – +22…+24
Черкаси – +21…+23
Чернігів – +21…+23
Суми – +22…+24
Полтава – +22…+24
Дніпро – +22…+24
Запоріжжя – +22…+24
Донецьк – +22…+24
Луганськ – +20…+22
Харків – +21…+23
Київ – +21…+23