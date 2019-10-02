Прогноз погоди на 3 жовтня: на Захід сунуть дощі, на решті території України – сухо і сонячно

Погода в Україні у четвер, 3 жовтня, буде сухою та сонячною, окрім заходу України. Там дощитиме і похолоднішає.

У четвер захід України потрапить у дощову погоду. Опади передбачаються помірними і навіть сильними. На решті території втримається суха погода.

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У більшості областей буде +17...+24 градуси.

У Києві 3 жовтня – також ще без опадів та тепло, +22, +23 градуси.

З найближчої перспективи четвер очікується найтеплішим днем. Далі будуть пуховики, шалики до носа, шапки на очі і, страшно сказать, можливо й рукавички,

– зазначила українська синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди на четвер, 3 жовтня, у містах України:

Ужгород – +16…+18

Львів – +11…+13

Івано-Франківськ – +16…+18

Тернопіль – +14…+16

Чернівці – +16…+18

Хмельницький – +17…+19

Луцьк – +12…+14

Рівне – +15…+17

Житомир – +20…+22

Вінниця – +21…+23

Одеса – +19…+21

Миколаїв – +22…+24

Херсон – +23…+25

Сімферополь – +23…+25

Кропивницький – +22…+24

Черкаси – +21…+23

Чернігів – +21…+23

Суми – +22…+24

Полтава – +22…+24

Дніпро – +22…+24

Запоріжжя – +22…+24

Донецьк – +22…+24

Луганськ – +20…+22

Харків – +21…+23

Київ – +21…+23



Прогноз погоди на 3 жовтня від Укргідрометцентру