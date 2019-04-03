Прогноз погоды на 4 апреля: тепло, солнечно, но в некоторых областях возможен дождь со снегом

Погода в Украине в четверг, 4 апреля, будет по-весеннему солнечной, теплой, но немного облачной. Не повезет только жителям восточных областей – там в течение дня будет холодно, возможен даже дождь со снегом.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что с каждым днем апреля в Украину все больше приходит теплая погода. На улице начинают распускаться почки, расцветают яркие весенние тюльпаны и нарциссы, а земля покрывается зеленой травкой.

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Постепенно температура воздуха повышается, прогревая и землю, и воздух,

– добавила синоптик.

4 апреля воздух прогреется до +9...+15 градусов, холоднее всего будет в Донецкой и Луганской областях– +4...+8 градусов тепла.

Теплее всего будет на Закарпатье. Там столбики термометров поднимутся до +15...+17 градусов, и будет солнечно.

На всей территории страны будет без осадков, только в восточных регионах пройдут дожди со снегом. Однако, синоптик предупреждает о сильных порывах ветра.

В Киеве в четверг ожидается сухая солнечная и умеренно теплая погода, днем воздух прогреется до +10 градусов.

Прогноз погоды на четверг, 4 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +15...+17

Львов – +13...+15

Ивано-Франковск – +12...+14

Тернополь – +12...+14

Черновцы – +12...+14

Хмельницкий – +11...+13

Луцк – +12...+14

Ровно – +12...+14

Житомир – +11...+13

Винница – +11...+13

Одесса – +9...+11

Николаев – +12...+14

Херсон – +10...+12

Симферополь – +10...+12

Кропивницкий – +11...+13

Черкассы – +11...+13

Чернигов – +10...+12

Сумы – + 8... + 10

Полтава – +11...+13

Днепр – +11...+13

Запорожье – +11...+13

Донецк – +8...+10

Луганск – +5...+7

Харьков – +6...+8

Киев – +10...+12



Прогноз погоды на 4 апреля от Укргидрометцентра