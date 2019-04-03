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      Прогноз погоды на 4 апреля: тепло, солнечно, но в некоторых областях возможен дождь со снегом

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      Погода 4 апреля 2019 Украина - тепло, солнечно, но возможен дождь со снегом
      Прогноз погоды на 4 апреля в Украине / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в четверг, 4 апреля, будет по-весеннему солнечной, теплой, но немного облачной. Не повезет только жителям восточных областей – там в течение дня будет холодно, возможен даже дождь со снегом.

      Синоптик Наталья Диденко рассказала, что с каждым днем апреля в Украину все больше приходит теплая погода. На улице начинают распускаться почки, расцветают яркие весенние тюльпаны и нарциссы, а земля покрывается зеленой травкой.

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      Постепенно температура воздуха повышается, прогревая и землю, и воздух,
      – добавила синоптик.

      4 апреля воздух прогреется до +9...+15 градусов, холоднее всего будет в Донецкой и Луганской областях– +4...+8 градусов тепла.

      Теплее всего будет на Закарпатье. Там столбики термометров поднимутся до +15...+17 градусов, и будет солнечно.

      На всей территории страны будет без осадков, только в восточных регионах пройдут дожди со снегом. Однако, синоптик предупреждает о сильных порывах ветра.

      В Киеве в четверг ожидается сухая солнечная и умеренно теплая погода, днем воздух прогреется до +10 градусов.

      Прогноз погоды на четверг, 4 апреля, в городах Украины:

      Ужгород – +15...+17

      Львов – +13...+15

      Ивано-Франковск – +12...+14

      Тернополь – +12...+14

      Черновцы – +12...+14

      Хмельницкий – +11...+13

      Луцк – +12...+14

      Ровно – +12...+14

      Житомир – +11...+13

      Винница – +11...+13

      Одесса – +9...+11

      Николаев – +12...+14

      Херсон – +10...+12

      Симферополь – +10...+12

      Кропивницкий – +11...+13

      Черкассы – +11...+13

      Чернигов – +10...+12

      Сумы – + 8... + 10

      Полтава – +11...+13

      Днепр – +11...+13

      Запорожье – +11...+13

      Донецк – +8...+10

      Луганск – +5...+7

      Харьков – +6...+8

      Киев – +10...+12


      Прогноз погоды на 4 апреля от Укргидрометцентра

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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