Прогноз погоды на 4 апреля: тепло, солнечно, но в некоторых областях возможен дождь со снегом
Погода в Украине в четверг, 4 апреля, будет по-весеннему солнечной, теплой, но немного облачной. Не повезет только жителям восточных областей – там в течение дня будет холодно, возможен даже дождь со снегом.
Синоптик Наталья Диденко рассказала, что с каждым днем апреля в Украину все больше приходит теплая погода. На улице начинают распускаться почки, расцветают яркие весенние тюльпаны и нарциссы, а земля покрывается зеленой травкой.
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Постепенно температура воздуха повышается, прогревая и землю, и воздух,
– добавила синоптик.
4 апреля воздух прогреется до +9...+15 градусов, холоднее всего будет в Донецкой и Луганской областях– +4...+8 градусов тепла.
Теплее всего будет на Закарпатье. Там столбики термометров поднимутся до +15...+17 градусов, и будет солнечно.
На всей территории страны будет без осадков, только в восточных регионах пройдут дожди со снегом. Однако, синоптик предупреждает о сильных порывах ветра.
В Киеве в четверг ожидается сухая солнечная и умеренно теплая погода, днем воздух прогреется до +10 градусов.
Прогноз погоды на четверг, 4 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +15...+17
Львов – +13...+15
Ивано-Франковск – +12...+14
Тернополь – +12...+14
Черновцы – +12...+14
Хмельницкий – +11...+13
Луцк – +12...+14
Ровно – +12...+14
Житомир – +11...+13
Винница – +11...+13
Одесса – +9...+11
Николаев – +12...+14
Херсон – +10...+12
Симферополь – +10...+12
Кропивницкий – +11...+13
Черкассы – +11...+13
Чернигов – +10...+12
Сумы – + 8... + 10
Полтава – +11...+13
Днепр – +11...+13
Запорожье – +11...+13
Донецк – +8...+10
Луганск – +5...+7
Харьков – +6...+8
Киев – +10...+12
Прогноз погоды на 4 апреля от Укргидрометцентра